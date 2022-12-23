نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شراء سيارة مستعملة بالتقسيط عن طريق شركات التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريق شراء سيارة مستعملة بالتقسيط وذلك بسبب ارتفاع الأسعار خاصةً أسعار السيارات الجديدة الموجودة في السوق التي لا يمتلك الكثير من الأفراد الإمكانيات المادية لشرائها، الأمر الذي يدفعهم لشراء سيارة مستعملة بالتقسيط أو البحث عن سيارة كسر زيرو وتعتبر هي الخيار الأفضل لحل مشكلة ارتفاع الأسعار الذي نعاني منه خلال هذه الفترة، يعتبر التمويل المقدم لشراء سيارة مستعملة مشكلة تقف عائق في وجه المشتري، وذلك لعدم توافر النقدية اللازمة لشراء سيارة، لهذا اتجه البعض إلى شراء السيارات المستعملة وتقسيط ثمنها على فترات زمنية.

طريقة شراء سيارة مستعملة بالتقسيط

يمكن شراء سيارة مستعملة بالتقسيط بأكثر من طريقة، حيث يتوافر لدينا أربع طرق يمكن اللجوء إلى أي منها عند الرغبة في شراء سيارة هذه الطرق هي:

قرض السيارة المستعملة.

القرض الشخصي.

شركات التمويل.

الجمعية.

القرض المقدم لتمويل السيارة المستعملة

حيث توفر البنوك نظام خاص بالقروض وذلك لشراء سيارة مستعملة، حيث تقوم البنوك بإعطاء قرض يصل إلى مليون جنيه، وتبلغ فائدته 7.5% على أن يتم سداده خلال مدة زمنية تبلغ 96 شهر أي على 8 سنوات، وبهذا الشكل يكون البنك مسؤول عن دفع قيمة السيارة بالكامل، مع العلم بأن هناك مجموعة من البنوك تمنع تقديم القروض في حال شراء نوع معين من السيارات وذلك بسبب المنشأ التابع له السيارة.

كذلك ترفض تقديم قرض للسيارة التي تجاوزت عدد السنوات المحددة للتصنيع، في حين أن هناك بنوك تُلزم المشتري بسداد جزء من قيمة السيارة، وبنوك أخرى تقدم مزايا للمشتري مثل التأمين على السيارة بالإضافة إلى المزايا المقدمة من البنك نفسه.

القرض الشخصي

يفضل البعض ممن يريدون شراء سيارة مستعملة بالتقسيط إلى سحب قرض شخصي وذلك لأن له مميزات كثيرة منها ما يلي:

يجوز للمشتري بيع السيارة لعدم التزامه بشرط حظر البيع.

الاستمتاع بالنفقات الخاصة بالتأمين السنوي الإلزامي.

ولكن للقرض سلبيات منها أن قيمة الفائدة المفروضة تفوق الفائدة المخصصة لقرض السيارة المستعملة، كذلك فترة سداد القرض الشخصي أقل من فترة سداد قرض السيارة.

شركات التمويل

تمنح مجموعة من شركات التمويل مبلغ من المال كتمويل لشراء سيارة مستعملة، معظم هذه الشركات تعمل في تجارة السيارات من هذه الشركات (شركة فابريكا، وشركة أوتو ستور).

التعامل مع شركات التمويل يشبه إلى حد كبير التعامل مع البنوك خاصةً فيما يتعلق بقرض السيارة المستعملة، كما أن قيمة الفائدة، وفترة السداد قريبة من فائدة البنوك والمدة التي تحددها.

الجمعية

تعتبر الجمعية نظام قديم لجأ إليه المصريين لفترة طويلة من الزمن إلى أن ظهرت الأنظمة المالية الحديثة والتي تتميز بالآتي:

قيمة الجمعية تقدر بـ 100 ألف جنيه وهو مبلغ مناسب لشراء سيارة مستعملة.

لا يتم فرض فوائد على قيمة الجمعية.

عيوب الجمعية تتمثل في: