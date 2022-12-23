نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بأرخص الأسعار فرصة لا تعوض نسيان تويوتا شيفروليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالسعودية حيث تعد السيارات من أكثر المقتنيات التي يهتم بها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأنها تساعدهم على التنقل من مكان لآخر دون الشعور بالتعب بسبب التنقل في المواصلات وخلافه والكثير يبحثون عن أفضل أنواع السيارات المستعملة.

سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بأرخص الأسعار

يتوجه دوما الراغبين في شراء السيارات المستعملة إلى الأسواق ومعارض السيارات التي تعرض سيارات مستعملة ولكن بمواصفات جيدة ومميزة، وبشكل خاص بعد أن شهدت أسعار السيارات بالفترة الأخيرة أرتفاع كبير، لذلك نعرض لكم فيما يلي أفضل أنواع السيارات المعروضة للبيع داخل المملكة العربية السعودية.

بأرخص الأسعار سيارات تويوتا مستعملة للبيع

معروض للبيع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية سيارة ماركة تويوتا موديل كورولا 2013، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي بالسيارة 185 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

مشغل أقراص ليزرية (CD).

مدخل يو أس بي، مكيف، راديو.

نوافذ يدوية – أمامية و خلفية.

سعر السيارة 10 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة نيسان ألتيما 2010 للبيع

متوفر في مدينة الرياض بالسعودية سيارة ماركة نيسان موديل ألتيما 2010، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي 214 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

مشغل أقراص ليزرية (CD).

تحكم الصوت على عجلة القيادة.

نوافد كهربائية – أمامية و خلفية.

ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق.

سعر السيارة 15 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا يارس مستعملة للبيع

للبيع سيارة مستعملة ماركة تويوتا موديل يارس 2009 في مدينة جدة بالمملكة، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي 200 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

مشغل أقراص ليزرية (CD).

نوافد كهربائية – أمامية و خلفية.

ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعر السيارة 16 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي مستعملة للبيع

معروض للبيع سيارة هيونداي موديل أكسينت 2016 في الرياض بالسعودية، مواصفات السيارة هي:

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

عداد الممشي 125 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

سعر السيارة 17 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري 2015 مستعملة للبيع

متوفر للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 2015 في مدينة الهفوف بالسعودية، مواصفات السيارة هي:

ناقل بالحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 180 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

سعة المحرك 1600 سي سي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعر السيارة 20 ألف ريال سعودي.

سيارة رينو دوكر Van بضاعة 2019 مستعملة

للبيع سيارة ماركة رينو موديل دوكر عام 2019 مستعملة بالمملكة العربية السعودية مواصفات السيارة هي:

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

عداد الممشي تخطي 129 ألف كيلو متر.

عدد السليندر في السيارة أربعة سليندر.

ناقل الحركة بالسيارة عادي.

حجم المحرك في السيارة 1.6.

نوع الوقود في السيارة البنزين.

سعر السيارة 26.900 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة كيا سبورتيج 2015 مستعملة

متوفر للبيع في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية سيارة مستعملة ماركة كيا موديل سبورتيج 2015، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي 111 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أسود.

جنوط ألمونيوم.

سعر السيارة 35 ألف ريال سعودي.

سيارة نيسان سنترا 2017 مستعملة

للبيع في الرياض بالسعودية سيارة مستعملة ماركة نيسان موديل سنترا 2017، مواصفات السيارة هي:

اللون الخارجي للسيارة فضي.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 108 ألف كيلو متر.

جنوط ألمنيوم، أربعة سليندر.

سعر السيارة 41 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا لاند كروز برادو 2009

معروض للبيع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية سيارة ماركة تويوتا موديل كروز برادو للبيع، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي 255 ألف كيلو متر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

مشغل أقراص ليزرية (CD).

تحكم الصوت على عجلة القيادة.

نوافد كهربائية – أمامية و خلفية.

سعر السيارة 38 ألف ريال سعودي.

نظام الفرامل المانعة للإنغلاق.

للبيع بأرخص الأسعار سيارة نيسان

معروض للبيع سيارة ماركة نيسان موديل ألتيما لعام 2017 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مواصفات السيارة هي: