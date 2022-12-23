امتلك سيارات تويوتا كامري المستعملة في السعودية بأرخص سعر بحالة جيدة

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عمر شويل - جدة تويوتا كامري في السعودية بمواصفات ومميزات عالية، ويبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن أحدث نقاط سعر تويوتا كامري حيث يعلمون أن أسعار السيارات قد ارتفعت في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار تكلفة عالية بالنظر إلى أن سعر السيارة الجديدة قد وصل إلى 152950 ريالًا سعوديًا وأن هذا المبلغ لا يمكن تحمله بالنسبة لمعظم الأشخاص، فسنقدم لك أسعار السيارات المستعملة في هذه الفئة في هذا المنشور. امتلك سيارات تويوتا كامري المستعملة في السعودية سيارة تويوتا كامري 2001 مستعملة للبيع تتميز تويوتا كامري 2001 بلون زيتوني ساطع وناقل حركة يدوي وآلة تعمل بالوقود فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه السيارة على مكيف هواء بارد وعواكس أمامية تتناسب مع اللون الخارجي للسيارة زيتوني يعمل بالكهرباء.

تحتوي السيارة على سقف مفتوح ومصابيح أمامية قوية وبلوتوث ومقاعد من القماش في الأمام والخلف تعمل بالكهرباء.

تحتوي هذه السيارة على إنذا، وأجهزة استشعار أمامية وخلفية، وزجاج أمامي وخلفي.

بالإضافة إلى ذلك، تبلغ المسافة المقطوعة لهذه السيارة 250 ألف كيلومتر.

يمكن العثور على هذه السيارة في مدينة عرعر.

تويوتا كامري 2001 معروضة للبيع مقابل 4000 ريال سعودي.

الاتصال بالبائع على 0593816824، +966593816824، إذا كنت ترغب في شراء هذه السيارة. سيارة تويوتا كامري 2018 مستعملة تتميز تويوتا كامري 2018 بناقل حركة أوتوماتيكي متميز مع لون أبيض لامع ومحرك أساسي. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه السيارة على عاكسات بيضاء وجهاز تحكم عن بعد يتناسب مع اللون الخارجي للسيارة ، وتعمل بالكهرباء. تحتوي السيارة على مكيف هواء قوي ومقاعد جلدية في الأمام والخلف تعمل بالكهرباء. نظام الكبح المساعد، والمكابح المانعة للانغلاق، والوسائد الهوائية للسائق والراكب، والوسائد الهوائية الجانبية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه السيارة على زجاج نوافذ أمامي وخلفي كهربائي، ومبدل أقراص مضغوطة، ومشغل DVD، وبلوتوث. السيارة مزودة بأجهزة استشعار وقوف السيارات الأمامية والخلفية وأحزمة الأمان، ونظام توزيع قوة الفرامل، ونظام منع الحركة الذي يحمي من السرقة. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ المسافة المقطوعة لهذه السيارة 80000 كيلومتر. يمكن العثور على هذه السيارة في جدة. تويوتا كامري 2018 معروضة للبيع بسعر 25 ألف ريال سعودي دفعة واحدة، وعلى من يختار الدفع على أقساط شهرية دفع 4000 ريال سعودي مقدمًا و 1000 ريال سعودي في بداية كل شهر. الاتصال بالبائع على 0583970196 أو +966596147484 من أجل شراء هذه السيارة.

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