نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب650 ريال احصل على سيارة تويوتا راش 2023 بالتقسيط بمواصفات خرافية امتلكها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ب650 ريال احصل على سيارة تويوتا راش 2023، شركة عبد اللطيف جميل التي تعد من أهم الشركات تجارة في السيارات الحديثة والمستعملة في المملكة العربية السعودية، تعرض الشركة سيارة تويوتا راش 2023 بأسعار تنافسية وبعرض تقسيط شهري لمدة 5 سنوات يتناسب مع الدخل الشهري للعميل، وقد نزلت بعض فئات سيارة تويوتا راش الأسواق السعودية في حالتها الجديدة والمنتظر نزول باقي الفئات في العام الجديد 2023، وسوف نوضح لكم عرض ومواصفات سيارة تويوتا راش 2023 في المقال التالي. ب650 ريال احصل على سيارة تويوتا راش 2023 تتميز عروض عبد اللطيف جميل بأنها ترضي العميل حيث عرض سيارة تويوتا راش بالتقسيط لمدة 60 شهر وهي كالآتي: سعر السيارة كاش 68,700 ريال سعودي.

للحصول على سيرة تويوتا راش من عبد اللطيف جميل بالتقسيط يقوم العميل بدفع مقدم يبلغ 37,335 ريال سعودي.

من عبد اللطيف جميل بالتقسيط يقوم العميل بدفع مقدم يبلغ 37,335 ريال سعودي. وقسط شهرى يبلغ 650 ريال سعودي، كما يدفع العميل دفعة أخيرة تبلغ 31,032 ريال سعودي.

وتتميز شركة عبد اللطيف جميل بأقساطها وتسهيلاتها التي ترضى العميل وهي كالآتي:

يستطيع العميل عدم دفع مقدم سيارة تويوتا راش ويبدأ في الأقساط مباشرة.

يستطيع العميل دفع الدفعة الأخيرة عند نهاية أقساط السيارة.

كما تسمح للعميل تقسيط سيارة تويوتا راش عن نسبة 40% من المرتب الشهري.

عن نسبة 40% من المرتب الشهري. العميل لا يحتاج إلى كفيل للتعامل مع الشركة. مواصفات سيارة تويوتا راش 2023 سيارة تويوتا راش بها وسائد هوائية للسائق و الركاب.

تتسم المقصورة الداخلية بالاتساع حيث تأخذ 7 أفراد.

تحتوي سيارة تويوتا راش على نظام فرامل مانع للانغلاق.

تأخذ السيارة الشكل الرياضي، كما أنها متوفرة بأكثر من لون.

تحتوي سيارة تويوتا راش على صندوق خلفي واسع.

تحتوي على مصابيح أمامية وخلفية ليد.

مقابض الأبواب من الكروم.

تحتوي على كل الوسائل الترفيهية من مكيف هواء ومرايا كهربائية وبلوتوث و خمس سماعات صوت.

يتوفر بها كل وسائل الأمان والراحة. مميزات سيارة تويوتا راش 2023 تحتوي سيارة تويوتا راش على محرك به 4 أسطوانات.

سعة المحرك تبلغ 1500 سي سي، بقوة دفع 103 حصان، وعزم دوران يصل إلى 136 نيوتن/متر.

تستخدم سيارة تويوتا راش البنزين كوقود.

الفرامل تعمل بشكل إلكتروني.

تحتوي السيارة على أربع سرعات. النظام الترفيهي والصوتي داخل سيارة تويوتا راش 2023 يوجد داخل سيارة تويوتا راش منفذ يو اس بي .

كما أن سيارة تويوتا تدعم نظام ابل كار بلاي .

ويجد بداخلها شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة .

النظام الصوتي داخل سيارة توويتا راش بها 8 سماعات .

كما أ، سيارة تويوتا راش مزودة بخاصية الشحن السريع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ب650 ريال احصل على سيارة تويوتا راش 2023 بالتقسيط بمواصفات خرافية امتلكها الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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