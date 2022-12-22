اتفرج- انت الان تتابع خبر أفضل سيارة في السعودية .. تعرف على ميزات وحش الاسفلت تويوتا كامري 2023 بسعر رخيص وتصميم خرافي جذاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلقت تويوتا موخراً سيارة toyota Camry 2023 والتي تحتوي على العديد من المزايا والمواصفات الفخمة التي ينتظرها عشاق السيارات لهذا حصلت على اهتمام واسع والعديد من التساؤلات حول سعرها في المملكة العربية السعودية وهذا ما سنقدمه لكم اليوم، بالإضافة لمواصفات ومزايا سيارة toyota Camry 2023.

مواصفات تويوتا كامري 2023 :-

تتميز سيارة تويوتا كامري ٢٠٢٣ بالكثير من المواصفات المبتكرة عن نظيرتها تويوتا كامري 2022، حيث تم صنعها باستخدام أحدث التقنيات، وتتمثل هذه المواصفات في التالي:

تشتمل السيارة على محركات متنوعة، تبلغ سعة المحرك الأول ٢.٥ لتر بقوة تصل إلى ٢٠٤ حصان و بعزم ٢٤٦ نيوتن/متر، أما عن المحرك الثاني فهو هايبرد رباعي الأسطوانات تبلغ سعته ٢.٥ لتر و بقوة تصل إلى ٢١٥ حصان.

تزود السيارة بمجموعة حديثة من أنظمة الحماية والأمان التي تتمثل في الحساسات الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة و وسادتين هوائيتين للحماية من الحوادث. تصل أقصى قوة للسيارة إلى ٢٠٤ حصان / ٦٦٠٠، و تحتوي على ناقل حركة أتوماتيكي ب ٨ سرعات.

سعر تويوتا كامري 2023 في السعودية

تختلف أسعار تويوتا كامري 2023 داخل السوق السعودي باختلاف الطراز الخاص بكل سيارة، وقد تأتي هذه الأسعار كالتالي: -

سعر سيارة تويوتا كامري 2023 نسخة LE STDيصل إلى ٩٩٢٤٥ ريال سعودي ما يعادل ٢٦٤٦٥ دولار أمريكي.

يصل سعر نسخة LEإلى ١٠٢٩٢٥ ريال سعودي ما يعادل ٢٧٤٤٦ دولار أمريكي.

نسخة HEV LEبسعر يصل إلى ١٠٣٥٠٠ ريال سعودي ما يعادل ٢٧٦٠٠ دولار أمريكي.

أما عن نسخة GLEيبلغ سعرها نحو ١١٢٣٥٥ ريال سعودي ما يعادل ٢٩٩٦١ دولار أمريكي.

نسخة HEV GLE بسعر ١١٤٧٧٠ ريال سعودي ما يعادل ٣٠٦٠٥ دولار أمريكي.

مميزات سيارة toyota Camry 2023 :-

تأتي سيارة تويوتا كامري ٢٠٢٣ بخمسة طرازات متنوعة، وتتوافر السيارة بثمانية ألوان مختلفة وهم، اللون الأحمر، الرمادي، الأسود، الأزرق، الأبيض اللؤلؤي، الأبيض الناصع، و اللون الفضي.

وذلك حتى تتناسب مع جميع الأذواق التي تختلف من عميل للآخر. بالإضافة إلى ذلك تتميز السيارة بأنها مزودة بكافة وسائل الأمان التي تساعد على توفير قيادة آمنة ومتطورة .