انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2022.. الزيادة وصلت لـ 20 ألف جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت السيارة الصينية شيري تيجو 7 برو موديل 2022 ارتفاع كبير جديد في أسعارها زيادة رسمية جديدة تقدر بقيمة 20 ألف جنيه مصري في جميع الفئات المعروضة محليًا في السوق المصري، مع عرض السيارة في فئتين: COMFOT و LUXURY.

مواصفات شيري تيجو 7 برو موديل 2022.