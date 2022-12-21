ارتفاع أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2022.. الزيادة وصلت لـ 20 ألف جنيه

رياض - احمد صلاح - شهدت السيارة الصينية شيري تيجو 7 برو موديل 2022 ارتفاع كبير جديد في أسعارها زيادة رسمية جديدة تقدر بقيمة 20 ألف جنيه مصري في جميع الفئات المعروضة محليًا في السوق المصري، مع عرض السيارة في فئتين: COMFOT و LUXURY.
مواصفات شيري تيجو 7 برو موديل 2022.
يأتي الطراز شيري تيجو 7 برو موديل 2022 مزودًا بعجلة قيادة متعددة الوظائف ومعدات أخرى مثل شاشة 10 بوصة تدعم التطبيقات الذكية وأدوات تحكم كهربائية للمقاعد الأمامية وفتحة سقف بانورامية وتكييف هواء مزدوج ونظام صوتي ترفيهي.
كما تتميز سيارة 2022 Chery Tiggo 7 Pro بمجموعة من إجراءات السلامة والأمن وأنظمة مساعدة السائق، بما في ذلك نظام فرامل EBD و ABS، بالإضافة إلى المرايا الجانبية الكهربائية وأقفال الأبواب المركزية وأجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية وكاميرا لمساعدة السائق، مع نظام الوسائد الهوائية العائمة من 4 و 6 وسائد هوائية.
سعر شيري تيجو 7 برو موديل 2022
- السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 الدرجة الأولى كومفوت بسعر 680 ألف جنيه بدلاً من 660 ألف جنيه.
- بينما سيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 الفئة الثانية LUXURY بسعر 730 ألف جنيه بدلاً من 710 ألف جنيه مصري.