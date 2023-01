نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للتنازل لظروف السفر بدون مقابل وبدون مصاريف نقل ملكية في المقال التالي

سيارات للتنازل لظروف السفر بدون مقابل وبدون مصاريف نقل ملكية، كعادتنا مع نهاية كل أسبوع نقدم لكم أبرز عروض السيارة المتوفرة للتقبيل لدواعي السفر والدراسة، فقد توفرت سيارة هيونداي النترا 2022 عدادها 19 ألف كم للتنازل على البنك الأهلي، ماكينة 4 سلندر 1600CC بقوة 128 حصان ونظام الجيربوكس أوتوماتيكي. مواصفات السيارة: مكيف أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد مخمل، نظام تثبيت سرعة، تقنية دعم المكابح، سنتر لوك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، عدد 4 مكبرات صوت، حساسات ركن خلفية. السيارة للتنازل بغرض السفر من دون مقابل بمدينة جدة، تم دفع سبعة أقساط من أصل 60 مع العلم أن قيمة القسط الشهري 1290 ريال تقريباً وقيمة الدفعة الأخيرة 30 ألف ريال. سيارات للتنازل تقسيط لظروف السفر تتوفر للتقبيل سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 مستعملة عدادها 3000 كم فقط، ماكينة 3 سلندر 1500CC بقوة 190 حصان والقير أوتوماتيكي. مواصفات السيارة: حساسات خلفية، اضاءات ليد، بصمة، كاميرا خلفية، نظام مساعدة في المرتفعات، شاشة ترفيه، تظليل عازل حراري مجاني، جنوط 18 انش، مثبت سرعة، تحكم في الثبات، مانع انزلاق، دخول ذكي، مقود متعدد الاستخدامات، مرايا جانبية كهربائية، حساس كفرات، مكيف مركزي، نظام حماية من السرقة. السيارة للتنازل لظروف السفر بدون مقابل من خلال مصرف الراجحي، عدد الأقساط المدفوعة 3 اقساط من أصل 60 علماً بأن قيمة القسط الشهري 1395 ريال وقيمة الدفعة النهائية 34936 ريال. تتوفر سيارة ام جي 6 مستعملة نظيفة موديل 2021 عدادها 30 ألف كم للتنازل بغرض السفر، ماكينة 4 سلندر 1500CC بقوة 169 حصان والجيربوكس Auto. السيارة بها ملحوظة واحدة وهي خدش بسيط على الباب الخلفي الايمن مع العلم أن كل الصيانات الدورية قد تمت في وكاله ام جي. مواصفات السيارة: نوافذ كهربائية، حمايه نانو، تظليل عازل، إضاءات ليد، تحكم مقود، مقاعد مخمل، تحكم كهربائي في وضعيات المقاعد، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، تحكم في الثبات، حساسات خلفية، + كاميرا خلفية. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل من خلال شركة تأجير للتمويل بمدينة الرياض، متبقي سداد 4 سنوات فقط من عقد التمويل علماً بأن قيمة القسط الشهري 1654 ريال. سيارات للتنازل استكمال أقساط بدون مقابل تتوفر للتقبيل سيارة ام جي zs موديل 2022 فئة ستاندر عدادها تسعمائة ألف كم، ماكينة 4 سلندر 1500CC بقوة 118 حصان وناقل الحركة يعمل بشكل أوتوماتيكي. مواصفات السيارة: حساسات خلفية، كاميرا خلفية، اضاءات ليد، شاشة ترفيه، بلوتوث، ابل كار بلاي، أندرويد أوتو، جنوط 17 انش، بصمة، تحكم دريكسون، مرايا جانبية كهربائية، مانع إنزلاق، نظام تثبيت سرعة، فرامل مانعة للانغلاق، مكيف أوتوماتيك، مقاعد مخمل، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX و4 مكبرات الصوت. السيارة للتقبيل استكمال أقساط لدواعي السفر عن طريق شركة تأجير للتمويل بالمنطقة الشرقية، متبقي سداد 53 قسط من مبلغ التمويل مع العلم أن قيمة القسط الشهري 1450 ريال وقيمة الدفعة الأخيرة 16 ألف ريال.

