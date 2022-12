نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكثر تفضيلاً والأفضل أداءً تويوتا بريوس 2023 Toyota Prius في ثوبها الجديد بمواصفات خرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأكثر تفضيلاً والأفضل أداءً تويوتا بريوس 2023 Toyota Prius في ثوبها الجديد بمواصفات خرافية - ثقفني

بعد الكشف عن الجيل الخامس من تويوتا بريوس منحتنا العلامة اليابانية العديد من المواصفات خلال أحداث سياراتها في الموديل الجديد تويوتا بريوس 2023، التي تحتوي على محرك أقوي وتحديث بالمقصورة الداخلية للسيارة، كما وفرت على الأشخاص توفير في استهلاك الوقود، وسنتعرف عن المزيد من مواصفات تويوتا بريوس 2023 الجديدة، والسيارة الجديدة مزودة بكامل أنظمة السلامة والأمان الأساسية على الطرق المختلفة التي يبحث عنها الكثيرين، كما أنها مزودة أيضًا بكامل وسائل الكماليات والرفاهيات والتقنيات الحديثة والعصرية، بالإضافة إلى تصميم أكثر من رائع وفخم، مع تشكيلة جميلة من الألوان الجذابة والشيقة التي تناسب مختلف الأذواق. محرك تويوتا بريوس 2023 تدعم السيارة الجديدة Toyota Prius 2023 محركات بمواصفات رائعة وهو كالتالي: محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.8 لتر قوة المحرك الكهربائي 194 حصان عزم دوران 140 ناقل حركة CVT نظام دفع أمامي تسارع المحرك من 0 إلى 100 كم/ الساعة خلال 7.2 ثانية أبعاد السيارة الطول 4.540 متر العرض 1.760 متر الارتفاع 1.470 متر قاعدة العجلات 2.700 متر سعة الصندوق الخلفي 502 لتر تويوتا بريوس 2023 من الخارج مصابيح أمامية أوتوماتيك مرايا الأبواب إلكترونية أضواء نهاريه LED مصابيح للضباب أمامية وخلفية المصابيح الأمامية LED النوافذ الأمامية والخلفية كهربائية عجلات خلائطية سيارة تويوتا بريوس 2023 من الداخل قفل داخلي مركزي مسند ذراع أمامي في الوسط تنجيد المقاعد قماش مقاعد خلفية قابلة للطي مصابيح أرضية عجلة قيادة جلد شاشة للمعلومات والترفية منافذ للطاقة مقود كهربائي فتحات مكيف خلفية ماسك أكواب خلفية ضبط المقعد أوتوماتيك جهاز كمبيوتر لقياس الأميال الباقية الأمان والسلامة ABS نظام الفرامل المانع للانزلاق نظام أكياس AABS إنذار يدعم قفل باب تلقائي مساعد الفرامل BA منبه النقطة العمياء يدعم توزيع قوة فرامل إلكتروني مانع الحركة يدعم كاميرا خلفية يدعم عرض مراقبة يدعم ISOFIX يدعم مشد حزام أمان أمامي يدعم أسعار تويوتا بريوس 2023 متوفر العديد من الفئات لسيارة Toyota Prius 2023 بمواصفات وأسعار مختلفة وسنوضحها خلال الجدول التالي: سعر تويوتا بريوس 2023 فئة LE (دفع أمامي) 107.043 ريال سعودي سعر Toyota Prius 2023 فئة XLE 13.125 ريال سعودي

