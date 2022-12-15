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الأكثر تفضيلاً والأفضل أداءً تويوتا بريوس 2023 Toyota Prius في ثوبها الجديد بمواصفات خرافية

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عمر شويل - جدة الأكثر تفضيلاً والأفضل أداءً تويوتا بريوس 2023 Toyota Prius في ثوبها الجديد بمواصفات خرافية - ثقفني

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بعد الكشف عن الجيل الخامس من تويوتا بريوس منحتنا العلامة اليابانية العديد من المواصفات خلال أحداث سياراتها في الموديل الجديد تويوتا بريوس 2023، التي تحتوي على محرك أقوي وتحديث بالمقصورة الداخلية للسيارة، كما وفرت على الأشخاص توفير في استهلاك الوقود، وسنتعرف عن المزيد من مواصفات تويوتا بريوس 2023 الجديدة، والسيارة الجديدة مزودة بكامل أنظمة السلامة والأمان الأساسية على الطرق المختلفة التي يبحث عنها الكثيرين، كما أنها مزودة أيضًا بكامل وسائل الكماليات والرفاهيات والتقنيات الحديثة والعصرية، بالإضافة إلى تصميم أكثر من رائع وفخم، مع تشكيلة جميلة من الألوان الجذابة والشيقة التي تناسب مختلف الأذواق.

محرك تويوتا بريوس 2023

تدعم السيارة الجديدة Toyota Prius 2023 محركات بمواصفات رائعة وهو كالتالي:

محرك رباعي الأسطوانات
بسعة 1.8 لتر
قوة المحرك الكهربائي 194 حصان
عزم دوران 140
ناقل حركة CVT
نظام دفع أمامي
تسارع المحرك من 0 إلى 100 كم/ الساعة خلال 7.2 ثانية

أبعاد السيارة

الطول 4.540 متر
العرض 1.760 متر
الارتفاع 1.470 متر
قاعدة العجلات 2.700 متر
سعة الصندوق الخلفي 502 لتر

تويوتا بريوس 2023 من الخارج

مصابيح أمامية أوتوماتيك
مرايا الأبواب إلكترونية
أضواء نهاريه LED
مصابيح للضباب أمامية وخلفية
المصابيح الأمامية LED
النوافذ الأمامية والخلفية كهربائية
عجلات خلائطية
تويوتا بريوس الأكثر تفضيلاً والأفضل أداءً تويوتا بريوس 2023 Toyota Prius في ثوبها الجديد بمواصفات خرافية2023

سيارة تويوتا بريوس 2023 من الداخل

قفل داخلي مركزي
مسند ذراع أمامي في الوسط
تنجيد المقاعد قماش
مقاعد خلفية قابلة للطي
مصابيح أرضية
عجلة قيادة جلد
شاشة للمعلومات والترفية
منافذ للطاقة
مقود كهربائي
فتحات مكيف خلفية
ماسك أكواب خلفية
ضبط المقعد أوتوماتيك
جهاز كمبيوتر لقياس الأميال الباقية

الأمان والسلامة

ABS نظام الفرامل المانع للانزلاق
نظام أكياس AABS
إنذار يدعم
قفل باب تلقائي
مساعد الفرامل BA
منبه النقطة العمياء يدعم
توزيع قوة فرامل إلكتروني
مانع الحركة يدعم
كاميرا خلفية يدعم
عرض مراقبة يدعم
ISOFIX يدعم
مشد حزام أمان أمامي يدعم

أسعار تويوتا بريوس 2023

متوفر العديد من الفئات لسيارة Toyota Prius 2023 بمواصفات وأسعار مختلفة وسنوضحها خلال الجدول التالي:

سعر تويوتا بريوس 2023 فئة LE (دفع أمامي) 107.043 ريال سعودي
سعر Toyota Prius 2023 فئة  XLE 13.125 ريال سعودي

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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