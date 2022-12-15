نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 3.500 ريال سعودي أشتري الآن سيارة مستعملة تويوتا وهيونداي وغيرهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالسعودية بأسعار تبدء فقط من 5.000 ريال سعودي وبحالات ممتازة ومتوفر بها كافة الكماليات كما يشترط القيام بالفحص الشامل لها قبل الشراء فهناك عدة ماركات ك تويوتا وهيونداي وشيفروليه وغيرهم الكثير، وسوف نتناول الآن مجموعة هائلة من السيارات المستعملة بحالة جيدة وسعر مناسب للجميع بالاخص محدودي الدخل.

سيارة مستعملة للبيع

متواجد سيارة مستعملة هيونداي للبيع وهى بحالة ممتازة مستعملة متواجدة بمدينة تبوك بالاخص في منطقة الروضة، يطلب البائع مقابل إتمام عملية التنازل عنها مبلغ يصل إلى 4.000 ريال سعودي بالإضافة إلى أن السيارة سارية مسافة تصل إلى 100.000 كيلو متر وهى موديل النترا إصدار 2016.

معلومات حول السيارة هيونداي النترا:-

السيارة ذات مواصفات خليجية الصنع.

مع توافر بها ناقل حركة أوتوماتيك

اللون الخارجي لها بيج، كما أنها تتمتع بالدهان الأصلي حتى الآن بدون رش أو خدش.

الوقود المستخدم بالسيارة هو البنزين.

مواصفات السيارة الداخلية:-

متواجد بها أكياس هوائية.

مزودة بزجاج كهربائي

الكراسي بالسيارة مدفأة.

السيارة تدنظام الصوت بها عبارة عن Aux\usb.

متوفر بها مثبت سرعة واندرويد.

مواصفات السيارة الخارجية:-

الأضوية بالسيارة LED.

مزودة بإطار احتياطي.

الدفع يكون كاش، وللتواصل مع المالك عبر الواتساب على الرقم الموضح أمامكم.

سيارة سوناتا للبيع ب 4500 ريال سعودي

لجميع الباحثين عن سيارة بحالة جيدة وسعر مناسب بالأخص المقيمين ومحدودي الدخل بالسعودية إليكم الآن السيارة هيونداي سوناتا 2003 للبيع بالمدينة المنورة بمنطقة العريض.

كافة شيء عن السيارة سوناتا:-

السيارة تاني بناقل حركة يدوي .

سارية حتى الآن مسافة تصل إلى 200.000 كيلو متر.

كما تأتي بزجاج كهربائي وجنطات المنيوم.

السيارة أُعيد دهنها جزئياً وهى ذات لون رمادي.

طريقة الدفع يشترط المالك أن تكون كاش.

السيارة بها مثبت سرعة وسنترلوك لغلق الأبواب الأربعة والتحكم في الفتح من عند السائق فقط.

كما أن بها مرايات كهربائية ومنافذ كهربائية.

بجانب وسائل الأمان بها كالأكياس الهوائية وحساسات الاصطفاف.

ب 3.500 سيارة مستعملة تويوتا

السيارة تويوتا كامري 1998 للبيع مقابل دفع 3500 ريال وهى متواجدة بجدة بالأخص في منطقة البوادي، سوف نتناول كافة شئ عن السيارة وطرق التواصل مع المالك للاستفسار عن السيارة والقيام بشراءها.

السيارة تأتي بناقل حركة يدوي.

كما تأتي بمواصفات خليجية

الوقود المستخدم بالسيارة بنزين.

اللون الخارجي للسيارة بيج، الدهان الخارجي للسيارة أعيد دهنه كلياً.

السيارة قطعت مسافة سجلت بالعداد حتى الآن ب 180.000 كيلو متر .

سيارة شيفروليه مستعملة للبيع

السيارة شيفروليه موديل افيو إصدار 2008 مستعملة بحالة جيدة للبيع

متواجدة في مدينة جدة بحي بريمان.

السيارة تأتي بمواصفات خليجية

ناقل الحركة بها عادي.

الوقود الذي تستخدمه السيارة هو البنزين

اللون الخارجي لها رمادي.

اللون الخارجي لها رمادي. السيارة بها بلوتوث، كما أن الكراسي من الجلد.

المواصفات الخارجية للسيارة عدة فمتوفر بها جنطات المنيوم وأضوية LED.

المسافة المقطوعة للسيارة 100.000 كيلو متر

الدهان بها كما هو من المصنع بدون رش.

بجانب أن الهيكل الخارجي لا يتعرض لأي حادث حتى الآن.

السيارة مرخصة والتأمين شامل.

مطلوب بالسيارة 3500 ريال سعودي والاستفسارات يمكنك الاتصال على الارقام السابقة.

سيارة مستعملة للبيع كراون فكتوريا



ب 15.000 ريال سعودي متوفر سيارة للبيع بمدينة رفحاء بالأخص في منطقة الروضة نوعها فورد موديل كراون فكتوريا إصدار 2012 مستعملة

اللون الخارجي للسيارة ذهبي.

كما تأتي السيارة بمواصفات أمريكية.

ناقل الحركة بالسيارة فورد أوتوماتيك.

مزودة السيارة بحساس ضغط الاطارات.

المسافة المقطوعة للسيارة تصل إلى 170.000 كيلو متر.

طريقة الدفع قد تكون كاش او بالتقسيط على دفعات شهرية حسب الاتفاق مع المالك فقط يمكنك التواصل معه من خلال الرقم السابق

سيارة فورد موديل 2004 للبيع

معروضة للبيع السيارة فورد اكسبيديشن مداصدار 2004 للبيع بمدينة الرياض بمنطقة النرجس .

السيارة يطلب بها المالك مبلغ يصل إلى 7500 ريالاً سعودياً والدفع يكون كاش.

ناقل الحركة بالسيارة فورد اوتوماتيك.

الوقود المستخدم بها هو البنزين.

اللون الخارجي أزرق.

المواصفات الداخلية للسيارة :-

أكياس هوائية.

بلوتوث.

أندرويد Auto.

الكراسي من الجلد.

المرايات كهربائية

مشغل اقراص.

المكيف يعمل وبحالة جيدة.

المواصفات الخارجية:-

متوفر بها ABS.

وإطار احتياطي.

حساسات اصطفاف.

المسافة المقطوعة مسجله بالعداد 200000 كيا متر.

السيارة مرخصة ولاكن غير مؤمنة .

الدفع يكون كاش ولا يوجد نية للتقسيط.

للبيع سيارة شيفروليه سبارك سنة الصنع 2020

مستعملة للبيع في مدينة بريدة حي السالمية بسعر 24000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل من 120.000 إلى 129.000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي فضي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الكماليات المتوفرة في السيارة مكونة من:

أكياس هوائية، دخول بدون مفتاح، سنتر لوك.

مثبت سرعة، مرايا كهربائية، مقاعد رياضية، مكيف.

مقود مدفأ، بلوتوث، زجاج كهربائي، شاشة لمس.

للبيع سيارة شيفروليه سوبربان

سنة الصنع 2008 مستعملة للبيع في مدينة الرياض حي السعادة بسعر 20000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن: