احصل على سيارة كيا 2023 K5 ال اكس بالتقسيط لمدة 5 سنوات من شركة الجبر بمواصفات ومميزات لا تقبل المنافسة

عمر شويل - جدة احصل على سيارة كيا 2023 K5 ال اكس بالتقسيط لمدة 5 سنوات من شركة الجبر بمواصفات ومميزات لا تقبل المنافسة

سيارة كيا 2023 K5 ال اكس بالتقسيط، تعد شركة كيا الجبر واحدة من أهم الشركات تجارة في عالم السيارات، كما تعتبر شركة الجبر أهم وكيل كيا في السعودية في عالم سيارات كيا الصغيرة والمتوسطة وسيارات الدفع، وتتميز الشركة بعروضها المميزة واسعارها التي تناسب جميع الأذواق، كما تعرض الشركة سيارة كيا K5 2023 التي بدأ في 1/11/2022 وسينتهي في 31/12/2022 والذي يعتبر فرصة قوية لمحبي سيارات كيا، وسوف نوضح لكم عرض شركة الجبر ومواصفات سيارة كيا K5 في المقال التالي. سيارة كيا 2023 K5 ال اكس بالتقسيط تقدم شركة كيا جبر سيارة K5 بقسط شهري ثابت يتناسب مع المشتري وهو كالآتي: يصل القسط الشهري للسيارة نحو 1,288 ريال سعودي.

يتم دفع دفعة أولى حوالي 10% من قيمة السيارة.

مدة التقسيط تصل لمدة 5 سنوات.

للتواصل يرجى الاتصال على رقم 920014200. مواصفات سيارة K5 ال اكس 2023 قد تحتوى سيارة كيا K5 على الكثير من المواصفات التي قد توجد في الكثير من السيارات المافسة لها وهذه المواصفات هي:- تحتوي على وسائل الراحة والأمان.

يتوفر بها مكيف ومساحات ركن أمامية.

يتوفر بها مساعد لتجنب الاصطدام الخلفي.

تحتوي على كاميرا وقوف السيارات بزاوية 360.

يتوفر بها شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة.

تحتوي على 6 سماعات للنظام الصوتي.

تحتوي على شاحن لاسلكي ووصلة usb ونظام ملاحة. مميزات سيارة K5 ال اكس 2023 تعتمد على الدفع الامامي.

تتميز بعدم استهلاكها للوقود.

تحتوي على تصميم داخلي و خارجي رائع وقوي.

تستهلك من الوقود 16 كم/لتر.

يحتوي المحرك على 4 أسطوانات.

تحتوي على محركين: المحرك الأول سعته 2 لتر، بقوة 152 حصان.

المحرك الثاني سعة 2,5 لتر، بقوة 194 حصان. اسعار سيارة كيا K5 ال اكس 2023 تتوفر السيارة بأكثر من فئة وبأسعار مختلفة وهي كالآتي: سعر سيارة كيا K5 ال اكس ذات المحرك 2 لتر يصل إلى 98,000 ريال سعودي.

يصل سعر سيارة كيا K5 ال اكس ذات المحرك 2,5 لتر حوالي 107,000 ريال سعودي.

سعر سيارة كيا K5 ال اكس 2,5 سبورت يصل إلى 119,000 ريال سعودي.

يصل سعر سيارة K5 اي اكس فل كامل إلى 152,000 ريال سعودي.

يصل سعر سيارة K5 اي اكس إلى 127,000 ريال سعودي.

