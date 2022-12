نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي كونا 2023 الصور والتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيونداي كونا 2023 الصور والتفاصيل والفئات السعرية في المملكة ومصر والموصفات الفنية

هيونداي كونا 2023 الصور والتفاصيل ، تقدم شركة هوينداي موتورز للسيارة تحفة فنية رائعة للفئات العائيلة الصغيرة ، وتناسب الشباب وهي سيارة كونا الجديدة كلياً ، وتعتبر السيارة من فئة الهاتش باك المرتفع بتصميم متوسط بين الإس يو في والسيدان ، وتمنح صاحبها تجربة قيادة متميزة مع نظام توجيه دقيق وزوايا رؤية وساعة بمساحات زجاجية كبيرة ، وتمتد التجربة في هيونداي كونا 2023 لتغطي مساحات داخلية واسعة عكس ما تظهره السيارة من حجم ليس بالكبيرة من المشهد الخارجي لها ، وتعتمد كونا في منظومة الحركة علي محرك تنفس طبيعي من أبرعة اسطوانات متصل بناقل حركة سي في تي CVT متناغم ، يعطي ميزة كبيرة في توفير الوقود ، ومن خلال مقال اليوم نستعرض أهم مميزات هيونداي كونا الشكل الجديد ، ثم نقدم فقرة عن أسعار وفئات هيونداي كونا 2023 ، فضلاً عن تفاصيل التصميم الخارجي والداخلي لليسارة كونا فيس ليفت ، و بالطبع نستعرض بعض الصور الشيقة للسيارة كونا الجديدة. هيونداي كونا 2023 الصور والتفاصيل مؤخراً أصدرت هيونداي موتوز الإصدار الجديد من سيارتها كونا في الأسواق السعودية بفئتين سعريتين هما : هيونداي كونا GL سمارت 2023 : سعر 83,375 ريال سعودي شامل الضريبة.

ثم هيونداي كونا Comfort 2023 : السعر 88,435 ريال شامة الضرائب. وتطرح في الأسواق المصرية بأسعار تبدأ من 425 ألف جنيه مصري المواصفات الفنية للسيارة هيونداي كونا 2023 تأتي كونا بناقل الحركة : أوتوماتيك سي في تي

وتكون سعة المحرك : 2.00 لتر

بعدد الأسطوانات 4 اسطوانات

ثم عدد الأحصنة 149 حصان

ثم ترتكز علي إطارات بقياس : 17 إنش وإن كنت من عشاق السيارات الأوفر كروس ، يمكنكم الإطلاع علي سيارة تويوتا راف فور RAV4 موديل 2023 عبر موقعنا ثقفني. تجهيزات الراحة والرفاهية في كونا الجديدة تتوافر جميع الفئات مع نظام تثبيت السرعة

ثم فتح السيارة بالريموت

ومتاح في كل الفئات زر تشغيل المحرك

ثم كاميرا خلفية

ميزة أقفال آلية للأبواب

ثم تحكم من المقود ( الدريكسون)

كذلك تأتي المرايا الجانبية كهربائية

ثم مكيف أوتوماتيك

فضلاً عن اتصال يو اس بي ، بلوتوث

ثم تقدم ميزة اختيار أنماط القيادة

بالاضافة إلي 6 مكبرات الصوت

ثم توفر إمكانية تدفئة المقاعد ، الشاحن لاسلكي ، مع شاشة ترفيه ، و فتحة سقف السلامة والأمان في هيونداي كونا 2023 الصور والتفاصيل مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

ثم منظومة التحكم في الثبات

نظام المساعدة في المرتفعات

ثم تعتمد علي حساسات خلفية

إنارة أمامية LED

مع انوار أمامية هالوجينية ، أنوار نهارية ، أنوار ضبابية

ثم نظام مانع اصطدام فرملة تلقائية

