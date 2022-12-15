نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأرخص سعر سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية موديلات حديثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية موديلات حديثة، تعتبر شركة تويوتا من أفخم وأكبر الشركات اليابانية التي تقدم أرقي أنواع السيارات القوية، وتقدم شركة تويوتا العديد من فئات السيارات من كورولا وكامري ويارس، لاند كروزر وغيرها، وتباع معظم سيارات تويوتا في دول الخليج على نطاق واسع، وتعد من أقوى السيارات التي تتحمل الظروف المناخية والطرق الصعبة بالخليج هي سيارات كورولا وهي الأكثر طلبا ولها الكثير من المزايا التي تجعل السيارة قوية كما أن سعر سيارات تويوتا المستعملة تعتبر منخفض عن أسعار سيارات الجديدة وتكون فرصة عظيمة لمن يرغب في تملك سيارة بسعر منخفض وإمكانيات مميزة قليلة الأعطال.

سعر سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية

سيارة تويوتا كامري موديل 2008 بسعر منخفض جدا سيارة بحالة وكالة لها العديد من المزايا حيث يتوفر بها ناقل حركة أوتوماتيك، محرك بسعة 1600 سي سي، وقود المحرك بنزين، سيارة تويوتا كامري تأتي بمواصفات Glx بجميع الكماليات، محرك السيارة بقوة 4 سيلندر، تتضمن السيارة على مثبت سرعة.

مواصفات السيارة كامري موديل 2008 وسعرها

قراءة عداد الممشى سجلت المسافة المقطوعة 175 ألف كيلو متر. مرايا السيارة الجانبية ضم وأغلاق أوتوماتيك. مفتاح ريموت تحكم عن بعد، ستارة خلفية، ستارة خلفية. كرسي السائق كهربائي والمقعد الجانبي أوتوماتيك. تتضمن السيارة على فتحات تكييف خلفي، تحكم في حركة مقود السيارة. مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات مجلس التعاون الخليجي. سعر تويوتا كامري بطريقة سداد كاش أو تقسيط 12 الف ريال سعودي.

سعر تويوتا كورولا 2011 أوتوماتيك ممشى قليل

سيارة تويوتا كورولا من السيارات الاعتمادية الموفرة في استهلاك الوقود، هيكل خارجي قوي سيدان، بها مزايا خارجية وداخلية من جنوط من الكروم، ومكينة بسعة 1600 سي سي، مكيف الكتروني أمامي وخلفي، طبلون نوعه ليزر، صالون تخشيبة مميز، تحكم في حركة المقود.

مواصفات السيارة كورولا 2011 وسعرها

سيارة تويوتا كورولا مستعملة بقير ناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا معروضة للبيع بسعر 11 الف ريال كاش أو تقسيط.

وقود السيارة تعتمد على البنزين موفرة في الاستهلاك بنظام التحكم.

السيارة بقراءة عداد ممشى 178 الف كيلو متر.

سيارة من المالك الأول، تتضمن السيارة على استمارة فحص جديدة.

سيارة خالية من العيوب لا تحتاج إلى صيانة سيارة جاهزة للاستخدام مباشرة.

سيارة كورولا 2013 مستعملة بحالة جيدة بسعر 7000 ريال

سيارة كورولا مستعملة كاش أو تقسيط بسعر 7000 ريال أو تقسيط بسعر 9000 ريال سعودي، لون السيارة كورولا أبيض بحالة جيدة، سيارة كورولا شد بلد 100%، سيارة نظيفة لا تعاني من شيء، سيارة سبير وكالة داخلية جديدة.

قير السيارة أوتوماتيك ناقل حركة بعدد 5 سيلندر. زجاج كهربائي أوتوماتيك الأمامي والخلفي. عدد 2 ريموت مفتاح للتحكم عن بعد، مراتب مقاعد السيارة مخمل. كشافات ضباب، جنوط طيس، موتور على الشرط. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 110 ألف كيلو متر. وقود محرك السيارة ديزل، سيارة على الفحص.

سيارة تويوتا مستعملة رخيصة في مدينة تبوك بالمملكة

سيارة تويوتا بمواصفات خليجية تأتي السيارة تويوتا كامري موديل عام 2017 بمحرك قوي بقوة 4 سيلندر، السيارة بها مقاعد من الجلد، متوفر بها خاصية التحكم في حركة المقود، كما أن بها مثبت سرعة، جنوط إطارات من الكروم بقياس 16 إنش، كما أن السيارة كامري بها مرايا جانبية بإشارات ألتفاف.

مواصفات السيارة حساسات إصطفاف خلفية، كشافات أمامية، مقاعد أمامية للسائق والراكب أوتوماتيك. حالة البدي وكالة نوعه سيدان لونه فضي شد بلد على الشرط. محرك وكالة على الشرط الشاصية وكالة، وقود محرك السيارة البنزين. قراءة عداد الممشى للسيارة 91 ألف كيلو متر. وأما عن سعر السيارة تويوتا كامري 25 الف ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا 2017 كامري مستعملة

سيارة تويوتا كامري موديل عام 2017، لون طلاء السيارة الخارجي فضي رمادي، متوفرة في مدينة جازان بالمملكة، تباع السيارة من المالك الأول، سيارة وكالة على الشرط والفحص.

مواصفات السيارة محرك بقوة 2000 سي سي.

يولد المحرك قوة 4 سيلندر على الشرط.

السيارة بها شاشة أمامية، كاميرا خلفية.

جنوط من الكروم، حساسات خلفية اصطفاف الركن الذكي.

مراتب من الكهرباء، مثبت سرعة، إشارات مرايا.

ستارة خلفية، مقابض من الكروم.

سعر السيارة تويوتا كامري موديل 2017 بسوق السعودي 22 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا 2016 نظيفة بمواصفات خليجية

نوع السيارة المعروضة تويوتا كورلا موديل 2016، نوع قير السيارة أوتوماتيك، قراءة عداد الممشى 204 ألف كيلو متر، حالة السيارة نظيفة الاستخدام مباشرة، بدي نظيف وكالة بدون تصليحات.