فرصة كبيرة بقسط شهري 450 ريال إمتلك سيارة هونداي وكيا بالسعودية

بقسط شهري 450 ريال إمتلك سيارة هونداي وكيا، هناك سيارات عديدة تعرض بشكل يومي في معارض الدول العربية، مما يجعل الشخص الذي يريد شراء سيارة في حيرة شديدة، ولكن البعض ينصحونه بشراء سيارة هونداي أو كيا، لأنهم من أفضل السيارات، لذلك سوف نتحدث اليوم عن سيارات هونداي وكيا. سيارة هونداي النترا 2015 مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا 2015 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، وباور ومرايات ضم للإغلاق ومكيف ذات برودة عالية.

وريموت كنترول ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء، ونظام ذكي خاص بركن السيارة وفتحة سقف.

يوجد بهذه السيارة نوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء، ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل اسطوانات.

وبلوتوث وراديو كاسيت، ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية، ونظام فرامل مانع الانغلاق.

تتمتع هذه السيارة بجنوط قوية ومثبت سرعة، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب، وجهاز إنذار وكشافات ضباب، وكشافات إضاءة أمامية وخلفية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 176,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة طريف.

تعرض سيارة هيونداي النترا 2015 للبيع بسعر 23,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 4,000 ريال سعودي مقدم و450 ريال سعودي بداية كل شهر. للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0591523751,+966591523751. للبيع سيارة كيا بيكانتو 2014 مستعملة سيارة كيا بيكانتو 2014 تتمتع بلون أخضر لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها أخضر مثل لون السيارة من الخارج وتعمل بالكهرباء ومكيف ذات برودة عالية.

يوجد في السيارة مرايات ضم للإغلاق ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء، وبلوتوث ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة حساسات أمامية وخلفية ونظام فرامل مانع الانغلاق ووسادة هوائية للسائق.

تحتوي السيارة على وجنوط قوية وكشافات ضباب ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل، وجهاز إنذار.

يوجد في السيارة كشافات إضاءة أمامية وخلفية، وباور وريموت كنترول وأحزمة أمان ومثبت سرعة.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 117,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الشرقية.

تعرض سيارة كيا بيكانتو 2014 للبيع بسعر 18,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 4,000 ريال سعودي مقدم و1,000 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم 0583646429,+966583646429. سيارة هونداي إلنترا كوبيه موديل 2018 مستعملة سيارة هونداي إلنترا كوبيه موديل 2018 متاحة بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك، وماكينة تعمل بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بباور ومكيف ذات برودة عالية وفتحة سقف، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد والقماش تعمل بالكهرباء.

ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل، ونظام ذكي خاص بركن السيارة، وكشافات ضباب وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب، وجهاز إنذار ومثبت سرعة.

ومرايات أمامية لونها فضي مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة نوافذ أمامية وخلفية زجاج فاميه تعمل بالكهرباء، وراديو كاسيت وحساسات أمامية وخلفية.

وبلوتوث ونظام تحكم خاص بالطارة، ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية.

تتمتع هذه السيارة بنظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة، ونظام فرامل مانع الانغلاق وجنوط قوية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 88,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة نجران.

تعرض سيارة هيونداي النترا كوبيه 2018

للبيع بسعر 30,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 3,500 ريال سعودي مقدم و500 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0580423248,+966580423248.

