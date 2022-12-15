نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بسوق السعودي نظيفة واقتصادية الأبرز في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتزايد الطلب على السيارات المستعملة في المملكة حيث يعتبر السوق السعودي من أفضل أسواق السيارات، حيث يعرض داخل السوق سيارات بموديلات حديثة فاخرة اقتصادية وموفرة، ومع مرور الوقت فيرغب الكثير من الناس بتغيير نوع السيارة لديهم وترقيه إلى اقتناء سيارة أرقي ولكن بسعر منخفض فيلجأون إلى شراء سيارة مستعملة اقتصادية وقليلة استهلاك الوقود وقليلة الأعطال.

سيارات مستعملة بسوق السعودي نظيفة اقتصادية

يختلف سعر السيارات المستعملة المعروضة للبيع وفق الكثير من الأمور والصفات الهامة التي تتحكم في عمليات البيع، حيث أن حالة السيارة المستعملة هي محور أساسي في تحديد السعر، وعداد الممشى واستهلاك السيارة، والموديل لذا سنعرض لكم مجموعة من السيارات المستعملة بموديلات حديثة.

سيارة تويوتا كامري 2008 نظيفة استخدام قليل

يعرض للبيع سيارة تويوتا كامري استخدام نظيف إصدار السيارة لعام 2008 بقير أوتوماتيك، وقود السيارة البنزين، قراءة عداد ممشى السيارة 43 ألف كيلو متر فقط، سيارة للبيع أو التنازل للسداد كاش، حيث يتوفر بالسيارة مرايا كهربائية، ريموت كنترول، مقاعد من المخمل.

سيارة تويوتا كامري فل كامل محرك 4 سيلندر، مثبت سرعة، كاميرا خلفية. مرايا كهربائية جانبية مع وجود إشارات إلتفاف، إطارات بجنوط من الكروم. كشافات ضباب، كراسي السيارة كهربائية، فتحات تكيف خلفية. تحكم في حركة المقود بخاصية الصوت، وسائد هوائية جانبية وأمامية. سعر السيارة تويوتا كامري 13 ألف ريال سعودي كاش أو للتنازل.

سيارة كورولا مستعملة نظيفة موديل 2012

سيارة تويوتا كورولا باللون الفضي بهيكل سيدان، تأتي السيارة بمكينة وكالة تعمل بسعة 1600 سي سي، المحرك متصل بناقل حركة قير أوتوماتيك، سيارة كورولا وارد وكيل سعودي عبد اللطيف جميل، السيارة بقراءة عداد ممشى 178 ألف كيلو متر، المكينة تستخدم البنزين كوقود موفرة بالاستهلاك.

مواصفات السيارة مراتب من المخمل، مرايا جانبية أوتوماتيك.

نظام صوت قوي من بلوتوث، توصيل يو أس بي، مشغل أسطوانات.

زجاج كهربائي، جنوط من الطيس، نظام فرامل مانع الأنزاق في الطرق الممطرة.

كما أن السيارة بها ايرباق للسائق والراكب، كما أن بها سنترلوك.

السيارة معروضة للبيع من المالك الأول من الوكالة، موتور بحالة نظيفة.

الهيكل الخارجي للسيارة نظيف لا يحتاج إلى تجديد بالدهان الأصلي.

سعر السيارة تويوتا كورولا 2012 تبلغ نحو 12 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2008 منخفضة السعر

سيارة تويوتا كامري بسعر منخفض 16.500 ريال سعودي، إمكانية بيع السيارة عن طريق التقسيط بقسط شهري 650 ريال سعودي، أقل مقدم في تقسيط السيارة 3000 ريال سعودي، معروضة في السوق السعودي من المالك مباشرة.

سيارة تويوتا كامري نظيفة لا تعاني من صدمات جاهزة على الاستخدام مباشرة بعد البيع. مواصفات السيارة الطلاء الخارجي لها باللون الأبيض. قراءة عداد ممشى السيارة سجلت نحو 186 ألف كيلو متر. نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. سيارة كامري تتضمن استمارة فحص جديدة. مكان بيع السيارة في مدينة الباحة بالمملكة.

سيارة تويوتا كورولا 2007 مستعملة بالسعودية

تويوتا كورولا فئة نصف فل واردة من وكيل سعودي، قراءة عداد الممشى للسيارة 207 ألف كيلو متر، تستخدم السيارة وقود بنزين، بها خاصية توفير الاستهلاك، لون السيارة الخارجي فضي.