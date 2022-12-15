نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 الشكل الجديد وسعر outlander 2023 في السعودية والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 ، أطلقت الشركة اليابانية السيارة الجديدة Mitsubishi Outlander 2023. أفضل سيارة كروس اوفر رياضية. والتي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2001 وحققت هذه السيارة مبيعات كبيرة حيث تجاوزت أعداد بيعها أكثر من 2 مليون و600 ألف سيارة. وذلك على مستوى العالم ومن خلال الفقرات المقبلة سوف نستعرض لكم مواصفات Mitsubishi Outlander 2023 وسعرها في المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية الأخرى. وذلك من خلال موقعكم المتميز (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر 2023

سوف نبدأ أولا بمحرك السيارة حيث تأتي السيارة الرياضية من محرك رباعي الأسطوانات بتنفس طبيعي وسعة لترية 2.5 لتر 2500 cc. كما يولد قوة حصانية 181 حصان و245 نيوتن عزم دوران. كما تعمل بنظام دفع رباعي للأربع عجلات ولكن في فئات معينة وهناك دفع أمامي فقط. كذلك توفر السيارة أستهلاكا للبنزين حيث يتم أستهلاك لتر واحد لكل 13 كيلو متر في الساعة. كما تبلغ سعة خزان الوقود حوالي 55 لترا من البنزين.

Mitsubishi Outlander 2023 من الخارج

تأتي مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 من الخارج بشكلا أنسيابيا من الموديلات السابقة وتحمل السيارة خطوطا أكثر نعومة. مع مرايات جانبية يتم التحكم فيها بشكل كهربائي. كما تحتوي السيارة من الخارج على كاميرات 360 درجة. وتأتي من الأمام بشبك أسود على شكل كرات يعلوها شبكة أخرى تتوسطها العلامة التجارية الخاصة بالشركة ويعلوها أيضا كلمة أوت لاندر. وإطارات السيارة تأتي بمقياس 20 إنش.

كما تأتي السبارة من مصابيح ليد جديدة مع مصابيح ضبابية وذلك ليتم رؤية الطريق في حالة وجود ضباب. كما تتميز السيارة أيضا بالسير على الطرق الوعرة والمستحيلة مثل الطرق الجبلية والصحراوية بنظام الدفع الرباعي. ولكن ليس بقوة باجيرو التي تقوم بعمل هذه المهام بسهولة نظرا لقوة محركها والذي يبلغ قوته حوالي 280 حصان عكس ميتسوبيشي أوتلاندر 2023 والذي قوة محركها 181 حصان فقط.

outlander 2023 من الداخل

هناك نسختين من سعة السيارة الداخلية حيث الأولى بها صفين فقط من المقاعد وهناك ثلاثة صفوف. حيث النسخة المكونة من ثلاثة صفوف تتسع إلى 7 أشخاص وخلف الصف الأخير صندوق الأغراض وسعته 478 لتر في حالة طي المقعد الخلفي. وفي حالة عدم طيه ستكون مساحة الصندوق حوالي 163 لتر.

تأتي Mitsubishi Outlander 2023 من الداخل من شاشة رقمية أمام السائق لعرض بيانات السيارة عند القيادة وهناك الكثير من النسخ التي مدمج بها شاشة أخرى على الزجاج بحجم 10 بوصة وشاشة في الوسط أخرى بحجم 9 بوصة كما تأتي السيارة من 10 من مكبرات الصوت.

سعر ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 في السعودية

تأتي مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 في الأسواق العالمية بسعر 31 ألف دولار أمريكي فقط. وفي المملكة العربية السعودية يصل سعرها حتى 119 ألف ريال سعودي. كما تبدأ سعر النسخة الأكبر فل أوبشن بسعر 160.700 ألف ريال سعودي. وفي الإمارات العربية المتحدة تبلغ سعر السيارة الفل أوبشن 157.400 ألف درهم إماراتي. كذلك سعرها عالميا حوالي 49 ألف دولارا أمريكيا.

والآن قد تعرفنا سويا على مواصفات ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 كذلك سعر outlander 2023 في الأسواق العالمية كذلك في الأسواق العربية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. نتمنى أن تكون المقالة مفيدة لكم كما نتمنى لكم الصحة والسلامة.