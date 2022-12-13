بقسط شهري 400 ريال إمتلك سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية بحالة ممتازة

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إذا كنت من محبي السفر والتنقل والسفاري فأنت بحاجة إلى سيارة ذات محرك قوي بالإضافة إلى توفيرها في الوقود وثباتها في المرتفعات والطرق الوعرة فيجب عليك الحصول على سيارة من نوع تويوتا اليابانية لتوفر كل هذه المواصفات بها. سيارة تويوتا أفالون أول إستخدام 2012 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا أفالون أول إستخدام 2012 مستعملة في مدينة طريف.

سعر بيع السيارة تويوتا أفالون مستعملة 21000 ريال سعودي.

عرضت السيارة تويوتا أفالون بنظام التقسيط بدفع مقدم 4000 وقسط شهري 400 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا أفالون أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا أفالون سجل 170000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا أفالون أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا أفالون البنزين.

متوفر بالسيارة نظام الركن الذكي للسيارة ومرايات كهربائية ومرايات ضم إغلاق ومكيف وفرش جلد وريموت كنترول وفتحة سقف وباور وجنوط وإنذار.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا أفالون مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0591523751 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966591523751. للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2014 مستعملة سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2014 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 18000 ريال سعودي.

يستطيع المشتري الحصول على السيارة تويوتا كامري بنظام التقسيط بدفع مقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 125000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

يوجد بالسيارة ريموت كنترول ومقاعد كهربائية وحساسات خلفية وأمامية ونظام توزيع قوة الفرامل.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0582342391 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966582342391. سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2010 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2010 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 12000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 122000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0592730115 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966592730115. عمر شويل - جدة بقسط شهري 400 ريال إمتلك سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية بحالة ممتازة - ثقفني عروض لولو هايبر ماركت 12 ديسمبر ولفترة محدودة بجميع الفروع

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