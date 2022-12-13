سيارات للتنازل من دون مقابل بسبب الظروف المادية وعدم القدرة على استكمال الأقساط، تتوفر للتقبيل في جدة سيارة Susuki طراز بالينو 2022 فئة فل كامل، ماكينة 4 سلندر حجمها 1200 سي سي جيربوكس أوتوماتيكي والعداد 27000 ألف كم. مواصفات السيارة: حساسات خلفية، حساس كفرات، تحكم في الثبات، جنوط 15 بوصة، دخول ريموت، بلوتوث، مكيف أوتو، بصمة، مقاعد مخمل وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل على البنك الأهلي مع إمكانية تقسيط الدفعة الأخيرة على سنتين، تم سداد أقساط سنة كاملة وعدد الأقساط المتبقية 48 قسط، وذلك مع العلم أن قيمة القسط الشهري 1103 ريال وقيمة الدفعة الأخيرة 8000 ريال.

سيارات للتنازل من دون مقابل

توفرت سيارة تويوتا طراز افالون موديل 2022 للتقبيل اقساط عن طريق بنك الراجحي، الموتور سليم وجديد من كافة الجوانب ولا يوجد ملحوظات باستثناء حكه بسيطة بالصدام الامامي، السيارة فئة بريميوم باللون الكحلي وعدادها أربعة آلاف كم فقط. مواصفات السيارة: دخول ذكي، فتحة سقف، تكييف مركزي، إضاءات زينون، مقاعد فاخرة، جناح خلفي، بصمة، إمكانية تسخين المقاعد، شاشة ذكية تدعم خاصية ابل كاربلاي اوتو وغيرها من التجهيزات المعروفة. السيارة للتنازل تقسيط بدون شروط وقيمة القسط 2802 ريال شهرياً، تم سداد تسعة اقساط ومتبقي دفع 51 قسط + دفعة تملك تبلغ قيمتها حوالي 83 ألف ريال.

تتوفر سيارة جريت وول باور دفع رباعي 2022 فل أوبشن للتقبيل عن طريق استكمال الاقساط على الراجحي، ماكينة ديزل 4 سلندر حجمها 2000 سي سي جيربوكس أوتوماتيكي والعداد 35000 ألف كم. مواصفات السيارة: حساسات أمامية وخلفية، مكيف أوتو، نقاط عمياء، كاميرا 360 درجة، Led، شاحن لاسلكي، جنوط 18 بوصة، مقاعد جلد، مثبت سرعة، مساعدة في المرتفعات، بصمة، تحكم دريكسون، بلوتوث، شاشة ترفيه، مساعد اصطفاف وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل بدون مقابل من خلال تمويل تأجيري لمدة 5 سنوات، تم سداد ثمانية أقساط بإجمالي 13 ألف وكسور وعدد الأقساط المتبقية 52 قسط علماً بأن قيمة القسط الشهري 1635 ريال وقيمة المؤخر 35 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتقبيل استكمال أقساط

تتوفر للتنازل سيارة هيونداي ازيرا 2022 فل كامل وارد المجدوعي بعقد تمويل بدون فوائد، ماكينة 6 سلندر حجمها 3500 سي سي جيربوكس أوتوماتيكي والعداد 58000 ألف كم. مواصفات السيارة: دخول ذكي، بروجكتور، تحكم مقود، مثبت سرعة، دخول ذكي، نظام ذاكرة للمقاعد، تشغيل بصمة، تكييف مركزي، نظام ملاحة، بلوتوث، اوامر صوتية، اطارات فاخرة، شاحن لاسلكي، نظام لتبريد وتدفئة المقاعد، إكسسوارات كروم، شاشة ترفيه، جنوط 19 بوصة، فرامل مانعة للانغلاق، بانوراما، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، اضاءات ليد وغيرها من المواصفات. السيارة للتقبيل على بنك الراجحي بقيمة 2439 ريال للقسط، تم دفع أقساط 15 شهر ومتبقي سداد 45 قسط + دفعة أخيرة 78 الف ريال قابلة للتقسيط على سنتين.