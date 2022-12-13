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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استلم سيارة تويوتا راش 2023 بـ750 ريال شهريا أقوي عروض تقسيط السيارات في السعودية في المقال التالي
استلم سيارة تويوتا راش 2023 بـ750 ريال شهريا بعد الكشف عن عروض مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل المعتمد داخل المملكة العربية السعودية كان تقسيط تويوتا راش 2023 هو واحد من تلك العروض، إذ أن سيارة تويوتا راش الجديدة موديل عام 2023م هي إحدى السيارات كبيرة الحجم المتطورة والتي تناسب جميع الطرق والسرعات المختلفة، فهي من السيارات التي تساعدك في القيام برحلة عائلية طويلة المسافات على أعلى راحة وهدوء، وسنتعرف على كل مواصفات السيارة بعد شرح عرض التقسيط في السطور التالية.
تقسيط تويوتا راش 2023 من عبد اللطيف جميل
سعر السيارة يبلغ 68.700 ريال سعودي والقسط الشهري المقرر من المجموعة يبلغ 750 ريال سعودي كحد أدنى ولكن يمكنك زيادة قيمة القسط بالاتفاق مع الشركة كما يمكنك تقليص فترة السداد والتي هي خمس سنوات أو 60 شهر مع زيادة قيمة القسط الشهري وكل ذل قابل للتفاوض مع مجموعة عبد اللطيف جميل، أول دفعة من سعر السيارة تبلغ 31.133 ريال سعودي وآخر دفعة هي 26.985 ريال سعودي بينما مصاريف الإصدار تبلغ 363 ريال سعودي.
المميزات التي تتميز بها سيارة تويوتا راش 2023
- تحتوي السيارة على عجلة قيادة تتميز بأنها متعددة الاستعمالات والمهام.
- النظام الخاص بتكييف الهواء قوي ومتطور وأدائه عالي جدًا.
- مساحات السيارة مصنوعة من الزجاج وتعمل على إعطاء السائق رؤية جيدة.
- كما أنها تحتوي على عدد من وسائل الحماية والأمان على أعلى مستوى.
- السيارة من الخارج تتميز بهيكل جذّاب لامع ومتطور.
مواصفات محرك سيارة تويوتا راش 2023
- سعة محرك السيارة وحجمه يبلغ 1500 سي سي.
- قوة المحرك تبلغ 103 حصان بعزم دوران 136 نيوتن لكل متر.
- المحرك يقترن بفتيس يعمل أوتوماتيكيًا مكوّن من 4 سرعات.
عيوب سيارة تويوتا راش 2023
- تهتز السيارة بشكل واضح ومخيف عند السرعات العالية.
- الناقل الحركة الذي يقترن بالسيارة يؤثر في أدائها.
- قيادة السيارة صعبة وغير مريحة بالنسبة إلى البعض.
- الخامات المصنوعة من السيارة ليست بالجودة المطلوبة.
- مقارنة بالسيارات المنافسة فأداء السيارة أقل منهم.
- يوجد في مقصورة السيارة الداخلية عدد من المواد البلاستيكية الصلبة.
- عزل السيارة ضعيف إذ أنه يحدث تسرّب للضوضاء و الأصوات إلى الداخل بشكل واضح.
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