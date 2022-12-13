ليه تشتري بالغالي..أرخص 5 سيارات كيا بحالة ممتازة موديلات حديثة

نقدم لكم أرخص 5 سيارات كيا بحالة ممتازة مختارة من سوق السيارات المستعملة في السعودية الواسع عبر الإنترنت، حقاً أصبح الأمر سهلاً غير ما كان زمان فكل يوماً يوجد جديد في وسط التطورات الجارية التي تأخذ العالم أجمع لناحية أخرى، فأصبح التصفح والشراء وعمل أي شيء من خلال الإنترنت ولكن أهم شيء أن تكون على دراية بالمواقع الموثوق فيها والتي تنتمي لجهات حكومية معتمدة، وفي هذا الصدد تعرض بعض المواقع مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة ماركات متنوعة، كما توجد سيارات كسر زيرو وموديلات سنوات حديثة أيضاً ضمن المعروض للبيع نظراً لظروف ما بالنسبة للبائع ولذلك تكون هناك فرص عند شراء المستعمل ولكن كٌن حذراً ولابد من الفحص.

نصائح عند شراء السيارات المستعملة

أولاً الشراء من مصدر موثوق فيه.

عليك إتمام الفحص على السيارة المستعملة والتأكد أنها بحالة جيدة وخالية من الحوادث.

الإطلاع على شهادة الفحص والاستمارة تكون سارية الصلاحية.

تجربة القيادة والمعاينة قبل الشراء.

بعض المواقع والشركات تقدم سيارات مفحوصة ومضمونة وخدمات ما بعد البيع، مثل موتري وعبد اللطيف جميل.

إذا فهو المهم أن يتم الفحص الخارجي والداخلي على السيارات وكافة الأجهزة بها.

أرخص 5 سيارات كيا بحالة ممتازة في السعودية

1- كيا بيجاس موديل 2021

السيارة مستعملة بسيط موجودة بمدينة جدة.

الممشى 71.160 كم.

اللون الداخلي رمادي في أسود والخارجي أحمر.

السعر كاش 46.234 ريال سعودي شامل الضريبة.

متاح التقسيط أيضاً.

للاتصال عبر الرقم الموجود على الصورة ويمكنك المعاينة والتجربة.

2- سبورتاج 2019

المركبة فل بالكامل موجودة بجدة.

العداد 161.000 كم حقيقي.

محركات بحالة ممتازة.

متاح تصديرها إلى مصر.

السعر كاش 77.000 ريال سعودي.

3- كيا كرنفال 2018 مستعملة

سيارة للبيع فان بوكس موجودة في جدة.

المسافة المقطوعة عند عرض السيارة للبيع من 90.000 كم وحتى 99.999 كم.

سيارة كيا مستعملة عليها ضمان من قبل عبد اللطيف جميل ومتاح التقسيط.

السعر كاش 58.305 ريال للتواصل عبر الرقم على الصورة الخاصة بالمركبة.

4- الديزل سبورتاج موديل 2016

سيارة كيا فل بالكامل موجودة بمدينة الرياض.

العداد 170.000 كم إلى 179.999 كم.

اللون كحلي.

السعر المطلوب 55.000 ريال للتواصل عبر الرقم.

5- ريو 2017