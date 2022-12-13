ماهي مواصفات سيارة شانجان يوني كي UNI K 2023 بالسعودية

مواصفات سيارة شانجان يوني كي تعتبر هذه المركبة من أفضل سيارات الجيب، فهي تتميز بشكل رائع جذاب للغاية وأيضًا تعمل على توفير 40% من الوقود، كما أنها سيارة رياضية متوسطة الحجم، تحتوي على محرك 4 سلندر توربو 2.0 لتر بقوة تصل إلى 232 حصان بعزم دوران يبلغ 360 نيوتن متر، السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات دفع كلى، تدعم سيارة يوني كي شبكة جامعة أكبر من يوني تي حيث يصل طولها إلى 191.5إنش ويبلغ عرضها 76.7 إنش إنش وقاعدة بيانات ممتدة إلى 113.7 إنش تقريبًا، لذلك من خلال هذا المقال سوف نتحدث عن كافة التفاصيل التي تتعلق بسيارة شانجان يوني كي في المملكة العربية السعودية مباشرةً في السطور القادمة.

ماهي مواصفات سيارة شانجان يوني كي بالسعودية

لمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بسيارة شانجان يوني كي في المملكة العربية السعودية، ينبغي عليك إتباع الآتي:

تحتوي على محرك Jl486ZQ5 بسعة 1.0 لتر فائق الشحن والذي تم دمجه مع محرك كهربائي.

تتميز السيارة باحتوائها على مصابيح ليد عالية الإضاءة، تسمح برؤية الطريق ليلًا.

جسم المركبة لديه خط انزلاقي أملس.

واجهه شحن المركبة توجد جانب الراكب الأمامي و في الجانب الخاص بالسائق توجد فتحة من أجل تعبئة الوقود.

تحتوي السيارة على محرك Blue Whale IDD والذي يعمل على توفير الوقود.

السيارة مجهزة بمحرك توربيني 5 رباعي الاسطوانات.

نوع الوقود الخاص بها بنزين.

السيارة تحتوي على مقاعد داخلية واسعة.

المركبة مزودة بنظام الأمان للسائق ولجميع أفراد العائلة.

تدعم السيارة فرامل تمنع الانزلاق.

تحتوي السيارة على تكييف هواء يسمح بوصول الهواء للمقاعد الخلفية.

السيارة مزودة بمسند يد من أجل توفير الراحة خلال الجلوس لفترة طويلة.

تحتوي السيارة على فتحة سقف مصنوعة من الزجاج عالي الكفاءة.

تدعم السيارة خاصية تعديل الكرسي الخاص بالسائق لأنه يعمل بواسطة الكهرباء.

طارة السيارة يمكنك من خلالها التحكم في الراديو وأيضًا مستوى الصوت.

تحتوي المركبة على شاشة LCD يمكنك من خلالها تشغيل القرآن الكريم أو الفيديوهات.

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سعر سيارة شانجان يوني كي في السعودية

الكثير من الناس ترغب في معرفة قيمة تلك السيارة، لذلك سوف يتم إيضاح هذا الأمر مباشرةً فيما يلي :