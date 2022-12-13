نقدم لكم اسعار تويوتا رايز 2023 ومواصفاتها من الداخل والخارج حيث تمتلك سيارة تويوتا رايز شعبية كبيرة في الدول العربية باعتبارها سيارة كروس أوفر مدمجة، حيث تتناسب مع الأفراد الذين يقودون السيارات بشكل دائم ويبحثون عن سيارة ذات تكلفة ميسرة، وقد أعلن الوكيل الرسمي لسيارات تويوتا عن توافر السيارة لدى مجموعة عبد اللطيف جميل، وتشير العديد من التسريبات أن السيارة تتمتع بتصميم جذاب من الخارج يجعلها مثيرة للاهتمام وجذابة للأنظار، وهي متاحة بألوان مختلفة، ويمكن الاختيار بين نوعين من المحركات وتتمتع السيارة بالثبات أثناء القيادة ويمكن وضع الكثير من الأشياء في الصندوق الخلفي نظرا لما تتمتع به المقصورة الخارجية من مساحة كبيرة، ولمزيد من التفاصيل حول سيارة تويوتا رايز 2023 تابعوا معنا.

اسعار تويوتا رايز 2023

أعلنت شركة عبد اللطيف جميل عن أسعار سيارة تويوتا رايز 2023 في المملكة، وجاءت كالتالي:

تويوتا رايز XLe تبدأ من 66240 ريال سعودي.

تويوتا رايز limited تبدأ من 72910 ريال سعودي.

أسعار سيارة تويوتا رايز 2023 في الإمارات

سيارة تويوتا رايز E 1.2L تبدأ من 57900 درهم إماراتي.

كما أن سيارة تويوتا رايز E1. 0L تبدأ من 61900 درهم إماراتي.

سيارة تويوتا رايز G1. 0L تبدأ من 63900 درهم إماراتي.

من الجدير بالذكر أن سيارة تويوتا رايز متوفرة بألوان أبيض، أحمر، تركواز، فضي، رمادي، أسود، وخيارات ألوان أخرى.

مواصفات تويوتا رايز 2023

يمتاز الشكل الخارجي لسيارة تويوتا رايز بتفاصيل ساحرة تجعلها ملفتة للانتباه، وهيكل خارجي مربع الشكل، وهي بذلك تتفوق على شكل سيارة كورولا كروس الجديدة.

السيارة مزودة بشبك من الأمام يضيف لمسة رياضية على السيارة.

كما يوجد مصابيح أمامية تخضع لتقنية الهالوجين وفتحات تهوية عند المصد الأمامي على عكس التصميم الخارجي.

حيث إن التصميم الداخلي للسيارة أقل كفاءة نظرا لوجود الكثير من البلاستيك الصلب الموجود في المقصورة.

كما أن المقاعد مكسوة من القماش محاكاة بالخيط الأحمر مما يوفر الراحة للركاب أثناء السفر.

كما توجد أماكن صغيرة للتخزين داخل السيارة.

مظاهر الترفيه في السيارة تضم شاشة معلومات تاتش مقاس 7 بوصة وشاشة أخرى مقاس 8 بوصة بها نظام ملاحة قابل للتوصيل بالهواتف الذكية عبر تقنية آبل كار بلاي، ومقابض الأبواب الداخلية مطلية بالكروم.