ب 700 ريال أرخص عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت 2023 على 5 سنوات بمواصفات ومميزات عالمية ...احصل عليها الآن

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عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت 2023 ،تعد سيارات هيونداي اكسنت من السيارات المميزة التي لها شعبية كبيرة داخل السوق السعودي وهي تدخل ضمن فئة سيارات السيدان المجهزة بأحدث التقنيات التي توفر للركاب الأمان والرفاهية يوجد منها العديد من الفئات ومن أهم مميزاتها الاستهلاك المنخفض للوقود والمقصورة الهادئة التي تشمل خامات جيدة من البلاستيك الصلب بالإضافة إلى ضمان السيارة ويتوفر عرض تقسيط هيونداي اكسنت 2023 من خلال عبد اللطيف ب700 ريال فقط. عرض تقسيط سيارات هيونداي اكسنت 2023 تقدم معارض عبد اللطيف جميل عروض تقسيط مميزة لسيارة هونداي اكسنت 2023 على أن تكون قيمة القسط الشهري 700 ريال.

وتبلغ قيمة الدفعة الأولى 28,495 ريال والدفعة الأخيرة التي يجب دفعها قبل امتلاك السيارة بشكل رسمي 22,526 ريال.

كما يمكن شراء السيارة نقدٱ بدون تقسيط بسعر 55,967 ريال.

يجب أن يكون صافي الدخل الشهري للمتقدم للحصول على عرض التقسيط 10,000 ريال سعودي.

ولا توجد دفعة مقدمة يجب دفعها قبل البدء في التقسيط. مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2023 تشمل سيارة هيونداي اكسنت 2023 محرك تبلغ قوته 125 حصان.

وأقصى سرعة له 185 نيوتن لكل متر.

تتسارع هيونداي اكسنت من صفر حتى 100 كلم خلال 11.1 ثانية.

تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي كامل لأربع سرعات تعمل من خلال وقود 92 وهي كورية المنشأ.

يبلغ طول الكل لسيارات هيونداي اكسنت 2023 نحو 4370 ملليمتر، العرض 1705 مليمتر، الارتفاع 1455 مم بينما ترتفع عن الأرض بمقدار 147 ملم.

يبلغ طول قاعدة العجلات 2570 مليمتر.

حجم الشنطة الخلفية سيارة هيونداي اكسنت 2023 389 لتر.

تتسع المقصورة الداخلية لسيارة هيونداي اكسنت 2023 لنحو خمس مقاعد.

تعتمد على الجدار الأمامي للعجلات وعدد السلندرات بها أربعة.

تبلغ سعة سيارة هيونداي اكسنت 2023 خزان الوقود 43 لتر.

عزم دوران المحرك يصل إلى 156 نيوتن لكل متر. الكماليات في سيارة هيونداي اكسنت 2023 مرايا جانبية يمكن تحريكها كهربائيٱ.

نوافذ كهربائية.

مخرج كهرباء 12 فولت.

مكيف هواء يدوي.

إشارات مرايا جانبية.

مقعد سائق يمكن تعديله في ستة اتجاهات.

مسند يد أمامي.

مصابيح ضباب أمامية تعمل باليد.

فرامل مانعة للانغلاق.

فتحة سقف بانورامية.

وسائد هوائية للمقعد الأمامي.

عجلة قيادة مصنوعة من الجلد.

مثبت سرعة.

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