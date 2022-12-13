نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أفضل سيارة في السعودية” مواصفات وسعر تويوتا كامري 2023 هجومية بتصميم شبابي جديد كليا في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر تويوتا كامري 2023 هذه هيا أفضل سيارة سيدان في السعودية، بشكلها الهجومي بقوة 204 حصان. تعال معنا في جول حول مواصفات وسعر تويوتا كامري ٢٠٢٣ في السعودية. بشكلها الجديدإنها Camry 223 معشوقة محبي الشيارات الاعتمادية في السعودية والوطن العربي.

لذلط منذ أن تم إطلاق سيارة toyota Camry 2023 خلال الآونة الأخيرة. حيث تتمتع هذه السيارة بالعديد من المميزات العصرية الحديثة مما يجعلها محط اهتمام عدد كبير من العملاء، وقد تساءل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن أسعار السيارة في السوق السعودي.

حيث تختلف الأسعار باختلاف الطراز وسعر السوق فى السزف فى المملكة العربية السعودية وقت الشراء، وكذلك بإختلاق الوكلاء والموزعين لفخاة toyota Camry 2023. أيضا هناك إصدار أخر وهو مواصفات جديدة كليًا تويوتا كراون 2023 .

مواصفات تويوتا كامري 2023

تتميز سيارة تويوتا كامري ٢٠٢٣ بالكثير من المواصفات المبتكرة عن نظيرتها تويوتا كامري 2022، حيث تم صنعها باستخدام أحدث التقنيات، وتتمثل هذه المواصفات في التالي:

تشتمل السيارة على محركات متنوعة، تبلغ سعة المحرك الأول ٢.٥ لتر بقوة تصل إلى ٢٠٤ حصان و بعزم ٢٤٦ نيوتن/متر، أما عن المحرك الثاني فهو هايبرد رباعي الأسطوانات تبلغ سعته ٢.٥ لتر و بقوة تصل إلى ٢١٥ حصان.

تزود السيارة بمجموعة حديثة من أنظمة الحماية والأمان التي تتمثل في الحساسات الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة و وسادتين هوائيتين للحماية من الحوادث. تصل أقصى قوة للسيارة إلى ٢٠٤ حصان / ٦٦٠٠، و تحتوي على ناقل حركة أتوماتيكي ب ٨ سرعات.

سعر تويوتا كامري 2023 في السعودية

تختلف أسعار تويوتا كامري 2023 داخل السوق السعودي باختلاف الطراز الخاص بكل سيارة، وقد تأتي هذه الأسعار كالتالي:

سعر سيارة تويوتا كامري 2023 نسخة LE STDيصل إلى ٩٩٢٤٥ ريال سعودي ما يعادل ٢٦٤٦٥ دولار أمريكي.

يصل سعر نسخة LEإلى ١٠٢٩٢٥ ريال سعودي ما يعادل ٢٧٤٤٦ دولار أمريكي.

نسخة HEV LEبسعر يصل إلى ١٠٣٥٠٠ ريال سعودي ما يعادل ٢٧٦٠٠ دولار أمريكي.

أما عن نسخة GLEيبلغ سعرها نحو ١١٢٣٥٥ ريال سعودي ما يعادل ٢٩٩٦١ دولار أمريكي.

نسخة HEV GLE بسعر ١١٤٧٧٠ ريال سعودي ما يعادل ٣٠٦٠٥ دولار أمريكي.

صور toyota Camry 2023

مميزات سيارة toyota Camry 2023

تأتي سيارة تويوتا كامري ٢٠٢٣ بخمسة طرازات متنوعة، وتتوافر السيارة بثمانية ألوان مختلفة وهم، اللون الأحمر، الرمادي، الأسود، الأزرق، الأبيض اللؤلؤي، الأبيض الناصع، و اللون الفضي.

وذلك حتى تتناسب مع جميع الأذواق التي تختلف من عميل للآخر. بالإضافة إلى ذلك تتميز السيارة بأنها مزودة بكافة وسائل الأمان التي تساعد على توفير قيادة آمنة ومتطورة.