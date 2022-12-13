سيارة إلنترا فل 2023 تجتاز الأسواق السعودية إليكم المواصفات والأسعار

أعلنت مجموعة من الوكلاء الرسميين لشركة إلنترا عن تواجد سيارة إلنترا فل 2023 داخل السوق السعودي والتي تبدأ أسعارها من 141385 ريال سعودي وهي نسخة ذات أداء متميز لم نشهده من قبل، حيث تم استبدال خيارات النقل الهجينة والتقليدية ليأتي مكانه محرك توربيني رباعي الأسطوانات الأمر الذي جعلها من أفضل السيارات الرياضية مع توافر صدمات يمكن ضبطها والتحكم بها عن طريق جهاز الكمبيوتر، أما عن العجلات فقد تم تزويدها بعجلات 19 بوصة باستخدام إطارات ميشلان بايلوت سبورت 4S ذات أداء عالي، أما عن السرعة فالسيارة يمكنها أن تصل إلى 60 ميل في الساعة خلال 6 ثواني أو أقل، كما تتميز السيارة بكونها مقتصدة للبنزين.

مواصفات سيارة النترا فل 2023 الداخلية والخارجية

تمتاز إلنترا فل من الخارج بوجود: مصابيح ذات ضوء ساطع في النهار، مصابيح أمامية من النوع LED، نظام دخول، حساسات أمامية وخلفية، فتحة سقف كهربائية، مرايا جانبية تعمل بالكهرباء.

إلنترا فل من الداخل: إمكانية تشغيل المحرك عن بعد، فرامل اليد تعمل بالكهرباء.

كما بها فتحات تكييف خارجية، إمكانية التحكم في مقعد قائد السيارة، وجود شاحن لاسلكي للهاتف.

وتتميز سيارة إلنترا فل 2023 بوجود مجموعة من الجرافات الأمامية التي تمتاز بالصلابة والقوة.

بالإضافة إلى أنه تم حياكة السيارة من الداخل باللون الأزرق لتتوافق مع الطراز.

كما أن العدادات من الداخل ونظم المعلومات فهي مزودة بشاشة بيانات توضح مؤقتات التسارع وإخراج الطاقة.

الأمان والسلامة في النترا فل 2023

تتميز النترا فل بوجود العديد من مواصفات الأمان والسلامة منها: فرامل مانعة للانزلاق، برنامج ESP.

كما بها حساسات ركن أمامية وخلفية، نظام مساعدة يستخدم في صعود المرتفعات، نظام فرامل أوتوماتيكي.

يوجد أبضًا نظام كبح تلقائي، فرامل انتظار تعمل بالكهرباء.

ومن الجدير بالذكر أن السيارة أتاحت للقائد الاختيار بين أوضاع مختلفة للقيادة، وهي: N، Sport، Eco.

سعر النترا فل 2023