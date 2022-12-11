نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدفع 1.000 ريال سعودي فالشهر واشتري سيارة تويوتا بحالة ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة بالتقسيط، يمكنك الآن شراء سيارة مستعملة بالتقسيط على دفعات لجميع الباحثين عن سيارة تتناسب مع الإمكانيات المادية المتوسطة وبالأخص محدودي الدخل فأصبح الآن الأمر سهل من خلال القيام باختيار السيارة المرغوب بها والقيام بتقسيط المبلغ المحدد لها شهرياً، وسوف نتناول الآن من خلال موقع ثقفني العديد من السيارات المعروضة للبيع بالتقسيط.

سيارات مستعملة بالتقسيط الشهري بالسعودية

سيارات تويوتا مستعملة للبيع بالتقسيط، السيارات المستعملة بالمملكة العربية السعودية تعتبر حل للكثير من المشكلات عند البعض الراغبين في شراء سيارة ولاكن غلاء الأسعار العالمية يقف عائق أمامهم، لذلك تم تخصيص أسواق لبيع المستعمل للتسهيل في حل المشكلة مع توافر كافة أنواع السيارات والعديد من الماركات مع تفاوت الأسعار لتتناسب مع الجميع.

سيارات تويوتا مستعملة بالتقسيط

للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2006 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 8000 ريال سعودي.

عرضت السيارة تويوتا كامري بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

كما أن نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 279000 كيلو متر.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 279000 كيلو متر. السيارة متوفرة بلون خارجي سماوي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الكماليات المتواجدة بالسيارة:-

يوجد بالسيارة مثبت سرعة وأكياس هوائية للسائق والركاب.

نظام الإضاءة بالسيارة هو أضوية زينون وليد.

متاح بها حساسات والتحكم في الدركسون.

السيارة بحالة جيدة ولا تحتاج لأي تصليحات بل جاهزة للاستخدام فور إتمام عملية الشراء.

سيارات مستعملة للبيع بالسعودية

متوفر للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2010 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 12000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا معروضة بنظام التقسيط بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 180000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0585086348 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966585086348.

سيارات مستعملة للتنازل

تعرض للبيع سيارة تويوتا راف فور أول إستخدام 2018 مستعملة للبيع في مدينة بريدة.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 15000 ريال سعودي.

أتاح البائع السيارة تويوتا راف فور بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 155000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

كماليات السيارة

السيارة تتمتع بكافة وسائل الأمان والراحة فبها مثبت سرعة.

السيارة بها أكياس هوائية للسائق والركاب أيضاً لزيادة الأمان وقت القيادة.

متوفر بها نظام الملاحة،ونظام الفرامل المانع للانزلاق

متواجد حساسات اصطفاف وسنترلوك للتحكم في فتح وغلق الأبواب الأربعة للسيارة من عند السائق.

سيارات مستعملة بالمدينة المنورة

السيارة بحالة ممتازة تعرض للبيع مقابل دفع مبلغ مالي، كما يشترط المالك الفحص الشامل للسيارة قبل الشراء.

كافة معلومات حول السيارة المعروضة:-

متاحة للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2010 مستعملة للبيع في مدينة المدينة المنورة.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 18000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 200000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي فضي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم السابق.

سيارات مستعملة للبيع بمدينة جدة

للبيع سيارة تويوتا كرسيدا سنة الصنع 1990 مستعملة للبيع في مدينة جدة حي الأمير فواز الجنوبي.

سعر بيع السيارة تويوتا كرسيدا مستعملة 8000 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة في السيارة يدوي عادي.

عداد الممشى في السيارة بلغ 191.000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية يابانية.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية يابانية. تحتوي السيارة على يو إس بي ومدخل AUX.

السيارة متوفر بها كافة وسائل الأمان كمثبت السرعة والأكياس الهوائية ونظام الفرامل المانع للإنزلاق وحساسات الاصطفاف والسنترلوك.

المرايات بالسيارة كهربائية والسيارة أيضاً نظيفة من الداخل والخارج.

الكراسي بالسيارة من الجلد، الدهان الخارجي بدون رش والهيكل الخارجي للسيارة بدون حوادث بحالة جيدة.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم السابق.

سيارات تويوتا للبيع ب 8.000 ريال بالتقسيط

بأسعار هائلة وحالة ممتازة تُعرض السيارة تويوتا كورولا 2007 للبيع بمدينة البريدية مقابل دفع 8.000 ريال سعودي كاش أو بالتقسيط ولاكن مع تزايد السعر ليصل إلى 11.000 ريال.

مواصفات السيارة تويوتا:-

السيارة بمواصفات خليجية، وناقل حركة أوتوماتيك.

الوقود المستخدم هو البنزين.

اللون أبيض.

المواصفات الخارجية للسيارة:-

السيارة بها أكياس هوائية.

بلوتوث.

زجاج كهربائي.

شاشة لمس.

مثبت سرعة.

سنترلوك.

مكيف.

الكراسي بالسيارة من الجلد.

للتواصل مع المالك بشكل مباشر يمكنك ذلك مع خلال الوتس اب واو الاتصال على الرقم الموضح أمامكم.

سيارو تويوتا كورولا 2013 للبيع

السيارة تويوتا كورولا إصدار 2013 المستعملة متوفر للبيع وهى تتمتع بحالة جيدة متواجدة بمدينة عرعر، مقابل دفع مبلغ مالي يصل إلى 20.000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة تويوتا:-

السيارة تتمتع بناقل حركة أوتوماتيك، كما أنها تستخدم البنزين.

متاح بالسيارة مثبت سرعة وسنترلوك.

السيارة تأتي بمواصفات خليجية الصنع.

العداد الخاص بالسيارة سجل المسافة المقطوعة والتي تصل إلى 170.000 كيلو متر.

المالك لا يشترط طريقة الدفع بل يتركها حسب الإتفاق أما كاش او بالتقسيط على دفعات.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا هو الأبيض.

السيارة مزودة بجنطات المنيوم.

تويوتا كورلا 2013 للبيع

للبيع بحالة جيدة وسعر متوسط متوفرة السيارة تويوتا كورولا 2013 المستعملة بمبلغ يصل إلى 10.000 ريال سعودي كاش.

ناقل الحركة بالسيارة كورولا أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة كورولا أبيض.

الوقود المستخدم بالسيارة تويوتا هو البنزين.

الممشى بالسيارة سجل بالاعداد حتى الآن 230.000 كيلو متر.

السيارة تتمتع بأكياس هوائية وحساحسات الاصطفاف ومثبت السرعة.

كما يتوافر عدة سيارات مستعملة بعدة أنواع وبحالة جيدة وسعر متوسط.

سيارات هيونداي مستعملة للبيع

للبيع سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2001 مستعملة للبيع في مدينة جدة حي النعيم.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 11000 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة في السيارة يدوي عادي.

عداد الممشى في السيارة بلغ من190.000 إلى 200.000 كيلو متر.

عداد الممشى في السيارة بلغ من190.000 إلى 200.000 كيلو متر. اللون الخارجي في السيارة ذهبي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفر بها مدخل يو إس بي ومدخل AUX وبلوتوث وأضوية ليد وأضوية زينون ومكيف ومرايات كهربائية وسنتر لوك.

سيارة مستعملة للبيع بالمدينة المنورة

للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2005 مستعملة للبيع في مدينة المدينة المنورة حي البركة بسعر 7000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة خمري.

اللون الخارجي في السيارة خمري. نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

السيارة مرخصة وبها تأمين شامل ومجمركة.

الكماليات المتوفرة في السيارة كالتالي:-

مقعد خلفي كهربائي، ميكروفون، كراسي جلد.

زجاج كهربائي، أكياس هوائية، مكيف، بلوتوث.

مرايا كهربائية، شاشة لمس، كاميرا خلفية.

سيارات مستعملة ب 15.000 ريال

للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2011 مستعملة للبيع في مدينة الرياض حي الأمير حي الإسكان بسعر 15000 ريال سعودي.

أهم مواصفات السيارة كالتالي:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة سجل أكثر من 200000 كيلو متر.

عداد الممشى في السيارة سجل أكثر من 200000 كيلو متر. اللون الخارجي في السيارة أسود.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

الكماليات الداخلية والخارجية في السيارة كالتالي:-

أكياس هوائية، زجاج كهربائي، كراسي مدفأة.

مرايا كهربائية، مكيف ويعتبر مبرد ممتاز، كراسي السيارة من الجلد، مشغل أقراص.

مرايا كهربائية، مكيف ويعتبر مبرد ممتاز، كراسي السيارة من الجلد، مشغل أقراص. نظام الصوت بالسيارة يتكون من بلوتوث ومدخل يو أس بي.

السيارة متاح بها سنترلوك وحساحسات الاصطفاف ومثبت سرعة وتُعد تلك الكماليات من وسائل الأمان بالسيارة.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0598140565 أو التواصل عبر الوتس آب.

سيارة تويوتا للبيع ب 5.000 ريال

بسعر مناسب للجميع بالمملكة متوفرة السيارة تويوتا كامري إصدار 2055 للبيع وهى بحالة مستعملة ولاكن لا يتواجد بها عيوب تعوق استخدامها.

السيارة سارية حتى الآن مسافة مسجلة بالعديد تصل إلى 200.000 كيلو متر.

السيارة مازالت بالدخان الاصلي بدون رش.

الهيكل الخارجي ممتاز.

اللون الخارجي أبيض.

السيارة متواجد بها جنطات المنيوم.

متاح بها أكياس هوائية وزجاج كهربائي.

نوع ناقل الحركة أوتوماتي.

المواصفات الإقليمية يابانية

الدفع كاش أو بالتقسيط على دفعات والمبلغ المحدد 5.000 ريال سعودي.

سيارة كيا للبيع بالتقسيط

للبيع سيارة كيا ريو سنة الصنع 2015 مستعملة للبيع في مدينة الرياض حي الفاروق بسعر 22000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية. السيارة متوفرة بلون خارجي رمادي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم الموضح بالصورة أمامكم.

سيارة شيفروليه مستعملة للبيع

للبيع سيارة شيفروليه سبارك سنة الصنع 2012 مستعملة للبيع في مدينة الدمام حي الراكة الشمالية بسعر 18000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:-

نوع ناقل الحركة في السيارة يدوي عادي.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل أكثر من 200.000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي تركواز.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم السابق.

بحالة ممتازة السيارة شيفروليه للبيع

للبيع سيارة شيفروليه أوبترا سنة الصنع 2010 مستعملة للبيع في مدينة جدة حي الحرازات بسعر 13500 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بلون خارجي ذهبي.

السيارة متوفرة بلون خارجي ذهبي. نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل من 130000 إلى 139999 كيلو متر.

السيارة مرخصة وبها تأمين إلزامي.

دهان السيارة أعيد دهانه جزئيا والهيكل به بعض العيوب البسيطة.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0570099184.

سيارات فورد مستعملة للبيع

للبيع سيارة فورد مونديو سنة الصنع 2007 مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة حي العدل بسعر 12000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية أمريكية.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل من 110.000 إلى 120.000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم الموضح أمامكم.

سيارة شيفروليه تاهو مستعملة للبيع



سيارة معروضة للبيع في العقيق بالخبر متوفرة بسعر 16.000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة:

تاريخ الإصدار: 2002.

نوع ناقل الحركة: أوتوماتيك.

نوع الوقود: بنزين.

لون السيارة: أحمر.

كيلو مترات: 200.000 كيلو متر.

طريقة الدفع كاش.

مواصفات السيارة الداخلية

متواجد بها بلوتوث ومدخل يو اس بي.

متاح بها أيضاً شاشة لمس.

زجاج كهربائي.

المكيف يعمل.

المواصفات الخارجية للسيارة:-

أضوية زيتون.

إطار احتياطي.

سيارة شيفروليه تريل بليزر مستعملة للبيع

سيارة شيفروليه تريل بليزر متوفرة في الاجواد، جدة معروضة للبيع بسعر 12.500 ريال سعودي.

مواصفات السيارة المعروضة للبيع

تتوفر السيارة باللون الأسود.

نوع الوقود بنزين.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيك.

سنة الإصدار 2005.

عداد الممشى سجل 200.000 كيلو متر.

مواصفات السيارة الداخلية

تحتوي السيارة على أكياس هوائية وبلوتوث وزجاج كهربائي وشاشة لمس ومثبت سرعة ومرايا كهربائية ومقاعد رياضية ومقود مدفأ وميكرفون ونظام ملاحة ومكيف ونظام إنذار.

مواصفات خارجية

جنطات المنيوم وإطار احتياطي وحساسات اصطفاف والكثير من الأجزاء الأخرى.

سيارة يارس 2018 للتنازل



للبيع بمدينة الدمام للباحثين عن سيارة بسعر مناسب وحالة جيدة متاح سيارة تويوتا يارس 2018 للتنازل مقابل دفع 38.000 ريال، كما أن عداد السيارة سجل حتى الآن 130.000 كيلو متر وهى تاني بلون أزرق، وناقل حركة أوتوماتيك، ومواصفات يابانية.

تتمتع السيارة بعدة وسائل الأمان والراحة والتي منها مايلي:-

السيارة بها أكياس هوائية.

زجاج كهربائي.

مرايات كهربائية.

مكيف السيارة بحالة جيدة.

السيارة كامري 2015 للتنازل بمدينة الرياض

السيارة بها كافة وسائل الأمان والراحة وتتمتع بلون خارجي أبيض وتأتي بمواصفات خليجية الصنع متواجدة بمدينة الرياض وتعرض مقابل دفع 36.000 ريال سعودي.

معلومات عن السيارة:-

السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك، تستخدم البنزين.

عداد الممشى بها مسجل حندتى الآن 200.000 كيلومتر.

السيارة متواجد بها نظام ملاحة ونظام دخول السيارة بدون مفتاح.

للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2010

مستعملة للبيع في مدينة تبوك بسعر 20000 ريال سعودي والسيارة متواجدة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 10000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 8000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالآتي:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 20000 كيلو متر.

كماليات السيارة عبارة عن:-

مكيف، فتحة سقف، مشغل دي في دي.

مدخل يو إس بي، راديو كاسيت، جنوط.

نظام الفرامل المانع للإنغلاق، حساسات.

نظام توزيع قوة الفرامل، مقاعد كهربائية.

للبيع سيارة تويوتا كورولا كروس أول إستخدام 2010

مستعملة للبيع في مدينة جدة بسعر 12000 ريال سعودي والسيارة معروضة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 10000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة مكونة من:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة فضي.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 165000 كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الكماليات المتواجدة في السيارة كالتالي:

فتحة سقف، فرش قماش، مكيف، ريموت كنترول.

نظام الركن الذكي للسيارة، مرايات كهربائية.

مرايات ضم إغلاق، فرش جلد، بلوتوث، مبدل أقراص.

مشغل دي في دي، مشغل إسطوانات، باور.

نظام الفرامل المانع للإنغلاق، حساسات أمامية.

نظام توزيع قوة الفرامل، حساسات خلفية، جنوط.

للبيع سيارة كيا سيراتو سنة الصنع 2012

السيارة مستعملة للبيع في مدينة الخبر حي الإسكان بسعر 18500 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالتالي:

نوع ناقل الحركة في السيارة يدوي عادي.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

عداد الممشى في السيارة بلغ أكثر من 200.000 كيلو متر.

الكماليات في السيارة مكونة من:

مرايا كهربائية، مثبت سرعة، كراسي مدفأة.

مدخل AUX، مدخل يو إس بي، مكيف، بلوتوث.

كراسي جلد، أكياس هوائية، أضوية زينون

كيا سبورتاج مستعملة للتنازل

السيارة المعروضة للبيع كيا سبورتاج سنة الصنع 2005 مستعملة للبيع في مدينة الباحة حي العقيق بسعر 15000 ريال سعودي.

أهم مواصفات السيارة كالتالي:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة بلغ من 20000 إلى 29999 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أخضر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

الكماليات المتوفرة في السيارة كالتالي:

أكياس هوائية، كراسي جلد، سنتر لوك.

مرايا كهربائية، نظام ملاحة، فتحة سقف.

سيارات مستعملة ب9000 ريال

للبيع سيارة تويوتا هايلكس أول إستخدام 2006 مستعملة للبيع في مدينة حائل بسعر 9000 ريال سعودي والسيارة متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 1500 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالآتي:

سوف نتناول كافة مواصفات السيارة المعروضة للبيع.

نوع ناقل الحركة في السيارة مانيوال.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 24300 كيلو متر.

الكماليات والمزايا المتوفرة بالسيارة:-

السيارة متواجد بها كافة وسائل الأمان والراحة فبها أكياس هوائية للسائق والركاب، كما متاح بها أيضاً سنترلوك لغلق الأبواب والتحكم في غلقها وفتحها من عند السائق.

كما متاح بها زجاج كهربائي ومكيف بحالة جيدة مبرد ممتاز.

بالإضافة إلى المرايات كهربائية بالسيارة.

سيارة شيفروليه 2007 للتنازل

للبيع سيارة شيفروليه بلازر في سنة الصنع 2007 مستعملة للبيع في مدينة جدة حي مشرفة بسعر 15000 ريال سعودي.

أهم مواصفات السيارة كالتالي:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 250000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة فضي.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الكماليات المتوفرة في السيارة كالتالي:

مثبت سرعة، مشغل أقراص، نظام إنذار، مكيف.

مرايا كهربائية، إطار إحتياطي، مانع إنزلاق.

جنوط ألمنيوم، حساس ضغط الإطارات، نظام الفرامل المانع للإنغلاق.

ب 20.000 ريال سيارة مستعملة للبيع

للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة للبيع في مدينة الرياض بسعر 20000 ريال سعودي والسيارة متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي، المواصفات المتوفرة بالسيارة منها، نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك، كما أن اللون الخارجي في السيارة ذهبي ونوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين، عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 110.000 كيلو متر، والكماليات المتوفرة في السيارة هى مكيف، مرايات كهربائية، ريموت كنترول، باور.د ومرايات ضم إغلاق، فرش جلد، مبدل أقراص، وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للركاب، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، بلوتوث، جنوط.

ب 16.000 ريال سيارة هوندا مستعملة

للبيع سيارة هوندا أكورد سنة الصنع 2005 مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة حي الهجرة بسعر 16000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية يابانية.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل من 1000 إلى 9999 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي فضي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

دهان السيارة أعيد دهانه كليا وحالة الهيكل ممتازة بدون حوادث.

الكماليات المتوفرة في السيارة مكونة من:

مرايا كهربائية، مكيف.

مثبت سرعة، كراسي جلد.

فتحة سقف.

سيارات مستعملة للتنازل إصدار 2017

للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2017 مستعملة للبيع في مدينة الرياض بسعر 18000 ريال سعودي والسيارة متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 1500 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

مواصفات السيارة مكونة من: