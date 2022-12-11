إمتلك سيارة هونداي بداية من 6000 ريال كاش أو بالتقسيط وبحالة جيدة

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إمتلك سيارة هونداي بداية من 6000 ريال كاش أو بالتقسيط، أعلنت أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية عن توافر دفعة جديدة من السيارات هيونداي المستعملة والتي تتوافر بمواصفات وتجهيزات عالية الجودة كما أن السيارات مطروحة للبيع كاش أو بنظام التقسيط. سيارة هيونداي أزيرا أول إستخدام 2009 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي أزيرا أول إستخدام 2009 مستعملة في مدينة مكة المكرمة.

سعر بيع السيارة هيونداي أزيرا مستعملة 8000 ريال سعودي.

أتاح البائع السيارة هيونداي أزيرا بنظام التقسيط بدفع مقدم 1000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

كما ناقل الحركة في السيارة هيونداي أزيرا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي أزيرا سجل 150000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة هيونداي أزيرا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أزيرا البنزين.

كما يمكن للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أزيرا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0580936452 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966580936452. للبيع سيارة هيونداي أكسيل أول إستخدام 2007 مستعملة سيارة هيونداي أكسيل أول إستخدام 2007 مستعملة للبيع في مدينة جدة.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسيل مستعملة 7500 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسيل أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي أكسيل سجل 168000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة هيونداي أكسيل فضي.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسيل البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسيل مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0592988363 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966592988363. سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2014 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2014 مستعملة للبيع في مدينة الشرقية

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 15000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي إلنترا سجل 125000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة هيونداي إلنترا بني.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0595154221 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966595154221. سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 18000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي إلنترا سجل 93000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة هيونداي إلنترا برونزي.

عرضت السيارة هيونداي إلنترا بنظام التقسيط بدفع مقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 2000 ريال سعودي.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966599754672. للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2010 مستعملة سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2010 مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة.

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