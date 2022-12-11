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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقط ادفع 6000 ريال واحصل على إحدى سيارات تويوتا المستعملة في المملكة Toyota الآن في المقال التالي
تعد سيارات تويوتا المستعملة في المملكة من الماركات المطلوبة بشدة لمميزاتها المتعددة، بالإضافة لأسعارها المعقولة في السوق السعودية بالمقارنة بمواصفاتها والتجهيزات المتوفرة بها، ومن أهمها الأمان والاتزان على الطريق، وسنتعرف معاً في السطور التالية على أفضل موديلات سيارات تويوتا المستعملة في دولة المملكة بأفضل الأسعار والمميزات.
سيارات تويوتا المستعملة في المملكة
تويوتا كورولا موديل 2007
تعود هذه السيارة لإنتاج العام 2007 وتتميز بالمواصفات التالية:
- محركها ذو سعة ألف وستمائة سي سي، بقوة 110 حصان.
- عزم دوران 146 نيوتن لكل متر مع ناقل حركة 4 سرعة أتوماتيك بسرعة قصوى قدرها 175 كم/ الساعة.
- حيث يمكن الانتقال من وضعية السكون إلى سرعة مائة كيلو متر في الساعة في أقل من 12 ثانية.
- يصل سعر السيارة من هذا الموديل إلى ما يعادل ستة آلاف ريال في السعودية طبقاً لحالة السيارة ومواصفاتها الفنية.
تويوتا يارس 2013
موديل آخر من السيارة تويوتا وهو تويوتا يارس موديل العام 2013 والتي تتميز بالعديد من الخصائص والتجهيزات الحديثة ومنها ما لي:
- محرك سعة ألف وثلاثمائة سي سي بقوة 86 حصان.
- عزم دوران 121 نيوتن لكل متر.
- معدل استهلاك من البنزين 5.8 لتر لمسافة قدره مائة كيلو متر على الساعة.
- ويمكنها الانتقال من السكون إلى سرعة مائة كم في فترة أقل من 14 ثانية.
- أقصى سرعة للسيارة هي 165/ الساعة.
- يبلغ سعر السيارة نحو ثمانية آلاف ريال تبعاً لحالتها ومستوى التجهيزات بها.
تويوتا كامري 2005
ربما يكون موديل أكثر قدماً من الموديلات السابقة من السيارة تويوتا ولكنه يتميز بمواصفات جعلتنا نضعه في هذه القائمة بين أفضل السيارات المستعملة من نوع تويوتا في دولة المملكة العربية السعودية، وذلك لتمتعها بالمواصفات التالية:
- محرك سعته ألفان وأربعمائة سي سي، بقوة 154 حصان.
- عزم دوران 217 نيوتن على المتر كحد أقصى.
- ناقل أتوماتيك للحركة يحتوي على 4 من السرعات.
- أقصى سرعة للسيارة هي 210 كم لكل ساعة مع الانتقال من وضعية صفر حتى 100 كم في مدة أقل من 11 ثانية.
- السيارة مطروحة في سوق السيارات المستعملة بالسعودية بسعر سبعة آلاف ريال سعودي.
- وقد يختلف السعر من سيارة لأخرى تبعاً للخصائص والمواصفات المتوفرة بها.
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