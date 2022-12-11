الأكثر فخامة وجاذبية... سيارة تويوتا كامري 2024 toyota camry الجيل الثامن للشكل الجديد كلياً فخامة بلا حدود 

سيارة تويوتا كامري 2024 الجيل الثامن، تعتبر سيارات تويوتا من أهم السيارات المعروضة في الأسواق، وذلك لأنها تتميز بكثير من المواصفات التي يحبها الكثير، ومن أهم ما يميز سيارة تويوتا أنها صناعة يابانية، كما تتميز سيارة تويوتا كامري بالفخامة والجاذبية وخاصة تويوتا كامري 2024 بالشكل المتوقع نزولها الأسواق حيث تعتبر من الجيل الثامن لسيارات تويوتا كامري، وهي من سيارات سيدان متوسطة الحجم، كما أنها مأخوذة من سيارات تويوتا كراون التي نزلت الأسواق مؤخرا، وسوف نوضح لكم مواصفات وأسعار سيارة تويوتا كامري 2024 في المقال التالي.

سيارة تويوتا كامري 2024 الجيل الثامن

كل ما هو متوفر عن سيارة تويوتا كامري 2024 صور تخيلية أعلنتها الشركة اليابانية وهي كالأتي:

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2024

تتميز بالتصميم الرياضي والهجومي حيث يتوفر بها الواجهة الأمامية تشتمل على شبكة تهوية مع فتحات على جانبي الصادم.

تحتوي على غطاء محرك رياضي.

تحتوي على مصابيح ليد أمامية وخلفية.

تتميز التصميم باللون الأسود اللامع.

تحتوي على غطاء حقيبة وجناح صغير باللون الأسود.

تستخدم قاعدة العجلات الحالية لسيارات تويوتا كامري.

يوجد شبكة صغيرة بالأعلى في منتصفها شعار تويوتا.

تجمع بين الانسيابية والرياضية في الخطوط التي تظهر من الجوانب.

تحتوي على عجلات رياضية كبيرة الحجم باللون الأسود.

تتميز بالتصميم الرياضي للصدام الخلفي.

تتميز باللون الأسود أسفل الأبواب والأعتاب الجانبية والمرايا والنوافذ الجانبية.

مميزات سيارة تويوتا كامري 2024

تعتبر سيارات تويوتا كامري بكل موديلاتها من أفضل السيارات المعروضة من فئة سيارات سيدان متوسطة الحجم، كما زاد مبيعا في الأسواق الخليجية والأمريكية وجمهورية مصر العربية وذلك لما تمتاز به من مميزات وهي كالآتي :

تحتوي سيارة تويوتا كامري 2024 على محرك رباعي الأسطوانات.

2024 على محرك رباعي الأسطوانات. تصل سعة المحرك إلى 2,4 لتر، وقوة المحرك تصل إلى 270 حصان، كما يصل عزم الدوران إلى 420 نيوتن/لتر.

تعتمد على نظام الجر الأمامي أو الدفع الرباعي.

تخلت تويوتا في تصميمها لسيارة كامري 2024 عن المحرك السداسي الذي تصل سعته إلى 3,5 لتر.

سعر سيارة تويوتا كامري 2024