نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ6000 ريال كاش أو بالتقسيط إمتلك سيارة تويوتا في السعودية بحالة جيدة في المقال التالي

بـ6000 ريال كاش أو بالتقسيط إمتلك سيارة تويوتا بالسعودية، إحصل على السيارة تويوتا كورولا اليابانية بدون وسيط من خلال أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية والتي تتمتع بمحرك 1600 سي سي وبقوة 120 حصان ومتوفر منها بنظام التقسيط أو الكاش. سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2007 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2007 مستعملة في مدينة القصيم.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 7500 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2500 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 250000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

تحتوي السيارة على مكيف ومرايات كهرباء وريموت كنترول وفرش قماش ونظام توزيع قوة الفرامل وجنوط وكشافات ضباب بالإضافة إلى نوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية مع توافر زجاج فاميه.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0594018850 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966594018850. للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2010 مستعملة سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2010 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 12000 ريال سعودي.

عرض البائع السيارة تويوتا كورولا بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 56000 كيلو متر.

كما متوفر اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966583181844. سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2006 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2006 مستعملة في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 6000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة تويوتا كورولا بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 296000 كيلو متر.

كما متوفر اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

السيارة متوفر بها فرش قماش وجنوط ووسادة هوائية للركاب ومدخل يو إس بي.

كما يمكن للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0582342391 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966582342391. للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2013 مستعملة سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2013 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 10000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 177000 كيلو متر.

كما متوفر اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

روجد بالسيارة مكيف وريموت كنترول ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وسادة هوائية للسائق.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0590812602 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966590812602 عمر شويل - جدة بـ6000 ريال كاش أو بالتقسيط إمتلك سيارة تويوتا في السعودية بحالة جيدة - ثقفني ماذا يحدث اذا غسلت شعري بالكوكاكولا؟

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ6000 ريال كاش أو بالتقسيط إمتلك سيارة تويوتا في السعودية بحالة جيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.