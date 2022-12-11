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عمر شويل - جدة أفضل معارض لتقسيط السيارات بالسعودية بدون بنوك، يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن أفضل المعارض التي تقوم ببيع السيارات بنظام التقسيط حيث أن أسعار الكاش عالية للغاية فلا يتمكنون من دفع سعر السيارة مرة واحدة، وسوف نوضح في هذا المقال عدد كبير من المعارض السعودية التي تقوم بتقسيط السيارات دون تدخل البنوك.

أفضل معارض لتقسيط السيارات بالسعودية بدون بنوك

يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من المعارض التي توفر للمواطنين والمقيمين خدمة بيع السيارات بنظام التقسيط دون الاضطرار للتعامل مع البنوك وذلك بسبب عدم اشتراطهم وجود ضمانات ومن أفضل هذه المعارض وأشهرها على الإطلاق معرض شركة اليسر، معرض اللطيف جميل إلى غير ذلك من المعارض المختلفة والمتنوعة.

تقسيط سيارات عبد اللطيف جميل

شركة عبد اللطيف جميل من الشركات المشهورة جدا في المملكة العربية السعودية وقد ذاع صيتها بسبب توفيرها خدمة شراء السيارات بنظام التقسيط بدون بنوكوتتضمن هذه الشركة العديد من المميزات التي تتمثل فيما يلي:

لا يحتاج العميل إلى وجود كفيل عند شراء السيارة بنظام التقسيط.

توفر الشركة خدمة شراء السيارة عن طريق عمليات المرابحة كما يمكن تمويلها من قبل أحد المعارض المعتمدة من الشركة.

يوجد للشركة الكثير من الفروع في المملكة العربية السعودية فلديها فرع في مدينة الرياض، وفرع في جدة، وفرع في بريدة، والمشط، والخميس، والطائف، وغيرهم كثيرا ويتمكن العميل من تقسيط السيارة من أي فرع من هذه الفروع.

تقسيط سيارات شركة اليسر

تقدم شركة اليسر للمواطنين الكثير من الخدمات ومنها تقسيط السيارة على مدة طويلة قد تصل إلى خمس سنوات وبالرغم من ذلك فإن نسبة الفائدة تكون ضئيلة للغاية ولكن وضعت هذه الشركة بعض الشروط للتمكن من الحصول على السيارة وسوف نوضح هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل 21 عام والحد الأقصى 60 عام.

أن يكون الحد الأدنى لراتب العميل كل شهر أربع آلاف ريال.

أن تكون مدة العمل تجاوزت ثلاثة أشهر وأن يقوم العميل بعد شراء السيارة بالتأمين عليها.

ذكرنا في مقالنا هذا أفضل معارض لتقسيط السيارات بالسعودية بدون بنوك، وهناك الكثير من الشركات الأخرى السعودية التي تقدم هذه الخدمة للمواطنين ومنها شركة التيسير وهي من أفضل الشركات على الإطلاق حيث أنها تتعامل مع الكثير من وكلاء السيارات المعتمدين.