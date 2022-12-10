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إمتلك أفضل عروض تقسيط كيا سبورتاج 2023 لمدة 60 شهر في المملكة العربية السعودية، نظرًا للعديد من الشركات التي تقدم صفقات رائعة على التركيبات في بداية العام الجديد، يمكن للجميع الآن شراء سيارة أحلامهم كيا سبورتاج 2023 في أي من موديلاتها على مدى خطة سداد مدتها 60 شهرًا وتختلف قيم التركيبات الأولى والأخيرة بالإضافة إلى الدفع الشهري حسب فئة السيارة والمدة. يجب أن تتم جميع المدفوعات على مدى 60 شهرًا، ومع ذلك يمكن تمديد الفترة مع زيادة قيمة الضريبة الإضافية. إمتلك أفضل عروض تقسيط كيا سبورتاج 2023 لمدة 60 شهر عرض تقسيط كيا سبورتاج LX عام 2023. بعد 60 شهرًا، سيتم تثبيت كيا سبورتاج LX 1.6 2022.

فيما تبلغ قيمة الشهر 1928 ريال سعودي.

يسدد العميل القسط الأولي 10،396 ريال.

ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة آخر دفعة إلى 31188 ريالاً سعودياً.

وسعر السيارة في السوق السعودي يبدأ من 103.958 ريال سعودي عرض تقسيط كيا سبورتاج ال اكس 2.4 لتر 2023 بعد 60 شهرًا، سيتم تثبيت كيا سبورتاج LX 2.4 لتر 2022. بينما يتم السداد الشهري بمبلغ 2،020 ريال سعودي. القسط الأول 10891 ريال. آخر دفعة كانت 32671 ريال سعودي. يبدأ سعر شراء السيارة 108.903 ريال سعودي. عرض كيا سبورتاج EX 2.0 في عام 2023 يدفع العميل أقساط شهرية قدرها 2025 ريال سعودي لتقسيط السيارة على مدى 60 شهرًا.

وبذلك تكون قيمة الدفعة الأولى 10،920 ريالًا، بينما تكون قيمة الدفعة الأخيرة 32،758 ريالًا.

يبدأ سعر بيع السيارة 109193 ريال سعودي. عرض تقسيط لـ 2023 Kia Sportage EX 1.6 يبدأ سعر السيارة في السوق السعودي 109538 ريال سعودي.

أما عرض قرض السيارة فهو يبدأ بدفع دفعة شهرية 2032 ريال على 60 شهر بحيث يكون القسط الأول بقيمة 10،954 ريال.

وفيما يتعلق بآخر دفعة للمركبة، فهي تقدر بـ 32،862 ريال سعودي. عرض تقسيط لـ 2023 Kia Sportage EX 1.6 2WD يدفع العميل قسط شهري قدره 2159 ريال سعودي القسط الأول 11،644 ريال، وأخير قسط 34،932 ريال.

فترة السداد 60 شهر.

يبدأ سعر التجزئة للسيارة 116438 ريال سعودي. عرض تقسيط لسيارة كيا سبورتاج EX 2.4 4WD لعام 2023 يتم سداد دفعة شهرية بقيمة 2.339 ريال سعودي، حيث تقدر الدفعة الأولى بـ 12.610 ريال وآخر دفعة 37.830 ريال.

تم ضبط السيارة لمدة 60 شهرًا.

يبدأ سعر السيارة من 126،098 ريال سعودي. مواصفات كيا سبورتاج قياسات كيا سبورتاج القياسية يبلغ طولها 4.6 متر وعرضها 1.9 متر وارتفاعها 1.6 متر. يتم تسليم محرك السيارة 4 سلندر، 1600 سي سي بهذه السعة. ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات مختلفة. في رحلة 100 كيلومتر، تحتاج السيارة إلى 8 لترات من الوقود. يتم تضمين جميع تدابير السلامة والأمن، بما في ذلك الوسائد الهوائية، في كيا سبورتاج. عمر شويل - جدة إمتلك أفضل عروض تقسيط كيا سبورتاج 2023 لمدة 60 شهر في المملكة العربية السعودية - ثقفني حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري

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