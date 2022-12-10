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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بقسط شهري 1.186 ريال” اركب على الزيرو تويوتا ياريس 2023 من لدي عبداللطيف جميل وبدون كفيل في المقال التالي
ياريس 2023 عبداللطيف جميل بالتقسيط، تعد سيارة ياريس من السيارات التي يتمني الكثيرين امتلاكها، وذلك يرجع لما تحمله السيارة من برامج وأنظمة متعددة الرفاهية تجعلها خيارك الأمثل في التنقل بها للأمكان البعيدة، بالإضافة لسهولة التعامل معها خاصة في الطرق الصحراوية والمطبات، ولكن مداخرات البعض قد تعيقهم في امتلاكها كاش، ومن هنا يتجه البعض بالبحث وراء أفضل عروض تمويل السيارات، ولذلك نوفر على جميع زوارنا عناء البحث ونضع بين ايديكم عروض ياريس 2023 عبداللطيف جميل.
“بأقساط شهرية 1.186 ريال ” تويوتا ياريس 2023 عبداللطيف جميل
معارض عبداللطيف جميل هي من أكبر معارض السيارات المقامة على أراضي المملكة العربية السعودي، وتم تأسيس الشركة الرئيسية في عام 1945، ومنذ انطلاقها استطاعت الشركة أن تتوسع تدريجيًا حتي أمدد نشاطها إلى قرابة 30 دولة على 6 قرات حول العالم.
عبداالطيف جميل من الشركات التي تسهل وتيسر على العملاء إمكانية تملك سيارة الأحلام بدون شروط تعجيزية، حيث تعطي الشركة تمويل السيارات بدون كفيل وبدون دفعة أولي وبدون رسوم إدارية، بالإضافة إلى تسهيلات بالأقساط الشهرية، بجانب نظام التقسيط متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
عن سعر سيارة تويوتا ياريس موديل 2023 من لدي عبداللطيف جميل
- مدة التقسيط 60 شهرا.
- قيمة الأقساط الشهرية 1.186 ريالا سعودي.
- قيمة الدفعة الاولي من ثمن السيارة 0.
- قيمة الدفعة الأخيرة للسيارة 19.005 ريال سعودي.
- سعر السيارة الجمالي بقيمة 100.360 ريال سعودي
حول اشتراطات عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات
وضعت شركة عبداللطيف جميل عدد من الشروط الميسرة لتمكين العملاء من تقسيط سيارات من لديها، وذلك بعكس الشركات الأخري التي تضع شروط تعجيزية يصعب على الفرد استوفائها وتضمنت شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات كما النحو التالي:
- يتعين على الفرد المتقدم بطلب التقسيط ان يكون موظفا بإحدي القطاعات سواء الحكومي أو الخاص أو العسكري.
- يتعين ان يكون الفرد لا يقل راتبه الشهر عن قيمة 3000 ريالا.
- يتعين على الموظف الحكومي ان تكون فترة تواجده بالعمل تجاوزت الشهر تقريبا، اما عن موظفي القطاع الخاص يتعين ان يكون مر على فترة تواجده بالعمل قرابة ثلاثة اشهر كحد ادني.
- لا يشترك تواجد كفيل أو ضامن للمتقدم في حالة استوفائه لجميع الشروط السابق ذكرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “بقسط شهري 1.186 ريال” اركب على الزيرو تويوتا ياريس 2023 من لدي عبداللطيف جميل وبدون كفيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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