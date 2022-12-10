“بقسط شهري 1.186 ريال” اركب على الزيرو تويوتا ياريس 2023 من لدي عبداللطيف جميل وبدون كفيل

ياريس 2023 عبداللطيف جميل بالتقسيط، تعد سيارة ياريس من السيارات التي يتمني الكثيرين امتلاكها، وذلك يرجع لما تحمله السيارة من برامج وأنظمة متعددة الرفاهية تجعلها خيارك الأمثل في التنقل بها للأمكان البعيدة، بالإضافة لسهولة التعامل معها خاصة في الطرق الصحراوية والمطبات، ولكن مداخرات البعض قد تعيقهم في امتلاكها كاش، ومن هنا يتجه البعض بالبحث وراء أفضل عروض تمويل السيارات، ولذلك نوفر على جميع زوارنا عناء البحث ونضع بين ايديكم عروض ياريس 2023 عبداللطيف جميل.

“بأقساط شهرية 1.186 ريال ” تويوتا ياريس 2023 عبداللطيف جميل

معارض عبداللطيف جميل هي من أكبر معارض السيارات المقامة على أراضي المملكة العربية السعودي، وتم تأسيس الشركة الرئيسية في عام 1945، ومنذ انطلاقها استطاعت الشركة أن تتوسع تدريجيًا حتي أمدد نشاطها إلى قرابة 30 دولة على 6 قرات حول العالم.

عبداالطيف جميل من الشركات التي تسهل وتيسر على العملاء إمكانية تملك سيارة الأحلام بدون شروط تعجيزية، حيث تعطي الشركة تمويل السيارات بدون كفيل وبدون دفعة أولي وبدون رسوم إدارية، بالإضافة إلى تسهيلات بالأقساط الشهرية، بجانب نظام التقسيط متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

عن سعر سيارة تويوتا ياريس موديل 2023 من لدي عبداللطيف جميل

مدة التقسيط 60 شهرا.

قيمة الأقساط الشهرية 1.186 ريالا سعودي.

قيمة الدفعة الاولي من ثمن السيارة 0.

قيمة الدفعة الأخيرة للسيارة 19.005 ريال سعودي.

سعر السيارة الجمالي بقيمة 100.360 ريال سعودي

حول اشتراطات عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات

وضعت شركة عبداللطيف جميل عدد من الشروط الميسرة لتمكين العملاء من تقسيط سيارات من لديها، وذلك بعكس الشركات الأخري التي تضع شروط تعجيزية يصعب على الفرد استوفائها وتضمنت شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات كما النحو التالي: