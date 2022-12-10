نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحالة جيدة.. سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتجه الكثير من المواطنين في السعودية نحو البحث عن خيار شراء سيارة مستعملة بالتقسيط في الآونة الأخيرة؛ بعد انتشار وتوافر تلك السيارات بشكل كبير في معارض بيع السيارات الجديدة والمستعملة بحالة جيدة مع إمكانية التقسيط على دفعات صغيرة في متناول العديد من فئات المجتمع وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، قد تبدأ من 500 ريال فأكثر شهرياً مع دفع دفعة أولى عند الشراء، لذلك في الآتي نعرض لكم بعض السيارات المستعملة المعروضة للبيع وتتوافر مع إمكانية التقسيط.

سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط في السعودية

هناك مجموعة كبيرة من موديلات وفئات السيارات المتعددة التي يمكنك اقتنائها بحالة مستعملة وأسعار مناسبة جداً مع إمكانية الدفع بالتقسيط على دفعات بسيطة، وليس معنى ذلك أن تلك السيارات تعرض بحالة سيئة وتحتاج إلى مزيد من المصاريف لإصلاحها بل على العكس تتوافر جميعها بحالة جيدة ولكن تختلف أسعارها وفقاً لموديل السيارة وعداد الممشى بها ومدى استهلاكها والمزايا الإضافية التي تأتي بها.

ومن أشهر أنواع السيارات التي يمكنك أن تجدها بسعر منخفض موديل تويوتا كامري، تويوتا كورولا، هيونداي وفورد، وإليكم بعض إعلانات السيارات المعروضة للبيع مع جميع مواصفاتها والكماليات التي تتوافر بها:

سيارة تويوتا كامرى 2011

تتوافر السيارة بمدينة الدمام بمواصفات خليجية بحالة ممتازة بدون أي حوادث أو خدوش، الدهان الخارجي باللون الأحمر وعداد الممشى لها هو 215,000 كيلومترات وتتميز بناقل حركة أتوماتيك، ومن المزايا الداخلية والخارجية لها:

مكيف.

جنطات ألومنيوم.

زجاج كهربائي.

مدخل AUX/USB.

أضويه زينون.

السعر المطلوب: 15,000 ريال مع وجود إمكانية التقسيط.

سيارة هيونداي النترا

تتوافر سيارة هيونداي النترا للبيع موديل 2017 ومتاح الدفع عن طريق التقسيط، تتواجد السيارة في مدينة أبها وتتميز بوجود ناقل حركة أتوماتيك، واللون الخارجي هو الأبيض، وعداد الممشى بها هو 16,000 كيلومترات بحالة ممتازة ولم تتعرض للصدمات من قبل، ومن مواصفاتها الداخلية أبل CarPlay، ومن المواصفات الخارجية ABS، ولمعرفة السعر المطلوب اتصل على الرقم الموضح بالأسفل.

تويوتا كورولا 2009

تتواجد السيارة في مدينة الإحساء بحالة مستعملة وبمواصفات يابانية وناقل حركة أتوماتيك، واللون الخارجي لها هو الأبيض، وعداد الممشى هو 317,000، بحالة هيكل ممتازة وبدي خالي من الرش والموتر شرط الفحص، وتأتي بالمواصفات التالية:

مكيف.

زجاج كهربائي.

كاميرا خلفية.

أضوية زينون.

نظام ABS.

إطار احتياطي.

السعر المطلوب هو 18,000 ريال ومتاح الدفع بالأقساط.