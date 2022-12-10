نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط في السعودية تويوتا وهيونداي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط في السعودية، في ظل ارتفاع الأسعار الحالي للسيارات أصبح يبحث الكثير من المواطنين عن شراء سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط في السعودية نظراً لعدم وجود القدرة الشرائية على دفع ثمن السيارة بالكاش، لذلك نقدم لكم في هذا المقال عدد من السيارات المستعملة المعروضة للبيع في السعودية ومتوفر شرائها بنظام التقسيط أيضاً لتجد طلبك بكل سهولة.

سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط في السعودية

سيارة تويوتا كامري للبيع: متوفر سيارة تويوتا كامري موديل 2005 للبيع في مدينة تبوك، الخالدية بمواصفات خليجية ودهان خارجي باللون الأبيض، ممتازة لم تتعرض لأي حوادث من قبل، بناقل حركة أتوماتيك ونوع البنزين هو الوقود، ومن أهم المواصفات الداخلية والخارجية لها:

نظام الدخول بدون مفتاح.

سنترلوك.

كراسي جلد.

أضوية زينون.

حساسات اصطفاف.

عداد الممشى لها 178 ألف كيلو متر.

متوفر الدفع عند طريق الكاش أو أقساط، بسعر 6,000 ريال كاش، وبسعر 8,000 ريال في حالة التقسيط.

سيارة فورد فوكس 2008

توجد سيارة فورد فوكس موديل 2008 متاحة للبيع في مدينة جدة، العزيزية ويتوفر نظام الدفع بالتقسيط، تتميز السيارة بمواصفات أمريكية وناقل حركة أتوماتيك ولون الدهان الخارجي هو الفضي ونوع الوقود هو البنزين، حالة السيارة ممتاز وتم فحصها بالكامل والبدي خالي من أي خدوش، وتأتي بالمواصفات التالية:

زجاج كهربائي.

مرايا كهربائية.

مكيف.

بلوتوث.

مدخل AUX/USB.

نظام ABS.

عداد الممشى: +200,000 كيلومترات.

السعر المطلوب: 10,000 ريال ومتاح الدفع بالتقسيط.

سيارة هيونداي i40

متوفر سيارة هيونداي فئة i40 موديل 2015 للبيع بالتقسيط، السيارة تتوافر في مدينة الحائل بمواصفات خليجية وناقل حركة أتوماتيك وتعمل بالبنزين، اللون الخارجي للسيارة هو اللون الأبيض، وحالة الهيكل جيدة مع عيوب بسيطة في البدوي وتم إعادة دهانها بالكامل، وتأتي بالمواصفات الأتية:

أكياس هوائية.

بلوتوث.

مكيف.

جنطات ألومنيوم.

حساس ضغط الإطارات.

أضوية زينون.

إطار احتياطي.

نظام ABS.

السعر المطلوب هو 18,000 ريال ومتوفر الدفع أقساط.

سيارة كراون فيكتوريا

متوفر سيارة فورد كراون فيكتوريا للبيع بالتقسيط موديل 2012، تتواجد في مدينة رفحاء وتتميز بمواصفات أمريكية بناقل حركة أتوماتيك وتعمل بالبنزين، تتوفر باللون الذهبي والبدي ممتاز بدون حوادث، عداد الممشى لها هو 169,999 كيلومترات، والسعر المطلوب هو 15,000 ريال كاش أو أقساط.

سيارة تويوتا كورولا للبيع

يوجد سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 في مدينة الدرب متاحة للبيع بنظام التقسيط، تدعم ناقل حركة أتوماتيك بحالة ممتاز خالية من العيوب، متوفر باللون الأبيض وتدعم المواصفات التالية: