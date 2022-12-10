نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة هوندا سيفيك 2023 Civic مواصفاتها وسعرها في الوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز سيارة هوندا سيفيك Civic 2023 يابانية الصنع بعدة مواصفات تجعلها أفضل اختيار لهواة التميز والذوق الرفيع نظرا لمظهرها الخارجي الرائع إلى جانب قوة المحرك وصلابة الإطارات، تتمتع السيارة بوجود وسائل حماية والكثير من وسائل المتعة لذلك فهي تناسب الفئة الشبابية إلى جانب أنها اقتصادية في استهلاك الوقود، وسوف نوضح في هذا المقال جميع المميزات الداخلية والخارجية لها.

مواصفات هوندا سيفيك Civic 2023

يبحث العديد من الشباب عن سيارة ذات قوة تحمل لاستخدامها في الرحلات أو السباقات، لهذا فنحن الآن أمام إصدار ياباني قوي إذ أن سيارة هوندا سيفيك ذات محرك سعة 1.5 لتر يولد قوة 180 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر، أما المحرك الثاني يأتي بسعة 1.6 لتر وهو بقوة 123 حصان، وناقل الحركة بالسيارة اوتوماتيك وتنتقل بين السرعات بسرعة كبيرة.

مواصفات هوندا سيفيك 2023 من الخارج

تتوفر بأكثر من لون كما أنها تمتلك إطارات بمساحة 18 أنش لذا فهي ثابتة أثناء صعود المرتفعات، وأيضا سهلة في التحرك على الأرض الرملية ونجد السيارة بها إنذار لمنع سرقتها بخلاف الإنذار الذي يحمي الركاب من التصادم مع أجسام أخرى، ولا شك في أن من أهم مميزات السيارة الإضاءة العالية النابعة من مصابيح الإضاءة النهارية والليلية، وتمتاز بوجود مصابيح إضافية ضبابية، وتمتاز هوندا سيفيك 2023 بوجود كاميرا خلفية لتسهيل رؤية الطريق الخلفي أثناء القيادة، وذلك يساعد السائق كثيرا أثناء الحاجة إلى الرجوع للخلف.

مواصفات هوندا سيفيك 2023 من الداخل

نجد السيارة تتعدد مواصفاتها الداخلية حيث تشمل مقاعد مصنوعة بعناية كبيرة تتحرك في اتجاهات مختلفة وبها أيضا الشاشة بمساحة 9 أنش مزودة باتصال الكتروني بالواي فاي واتصال بالبلوتوث مع وجود مكبرات صوت متميزة ذات صوت نقي، ومن الجدير بالذكر وجود فرامل ذاتية الانغلاق مع وجود مكيف هوائي يعمل بتقية عالية وبالتالي فإنها الخيار الأمثل من حيث المميزات، ونجد السيارة تأتي بشاشة للعدادات لمتابعة السرعة على الطريق.

سعر هوندا سيفيك 2023 في الاسواق

تتوافر هوندا سيفيك في الاسواق بأربعة فئات مختلفة يبدأ سعر الفئة الأولى من 85 ألف ريال سعودي بينما يصل سعر الفئة الرابعة إلى 110 ألف ريال سعودي، ويعادل سعر أول فئة في الاسواق المصرية حوالي 555 ألف جنية مصري وفي الإمارات يبلغ السعر حوالي 83 ألف درهم إماراتي، وتمتاز كل فئة بعدة مواصفات تختلف عن الأخرى حيث يختلف المحرك وأيضا سرعة السيارة.