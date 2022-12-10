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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض التقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 على 5 سنوات من عبد اللطيف جميل في المقال التالي
أقوي عروض التقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 اليوم نقدّم لكم تقسيط كيا بيجاس 2022 المقدّم من شركة ومعارض عبد اللطيف جميل للتمويل، وتُعتبر هذه الشركة هي إحدى الشركات الناجحة والشهيرة جدًا داخل المملكة العربية السعودية، وكان سيارة كيا بيجاس بمختلف موديلاتها وسنوات إصدارها من سيارات كيا التي تتميز بالإقبال الشديد والموثوقية العالية من قبّل العميل، حيث أن شركة كيا اليابانية هي من الشركات التي يتحدث اسمها عنها ولا داعي أن نذكر مميزاتها فهي من الشركات التي لم تعد تحتاج إلى وصف فهي وصلت من الشهرة ما يلزم.
عروض عبد اللطيف جميل على تقسيط كيا بيجاس 2022
وسيارة كيا بيجاس موديل 2022م جاءت بسعر 48.360 ريال سعودي،والقسط الشهري على سعر السيارة يبلغ 1.354 ريال سعودي، ولم يتم تحديد قيمة أول قسط من سعر السيارة و لكن آخر قسط يتم دفعه بعد الانتهاء من سداد أقساط السيارة يبلغ 19.464 ريال سعودي، أما مصاريف الإصدار تبلغ 556 ريال سعودي، أما الفترة التي يتم سداد هذه الأقساط عليها فتصل إلى 5 سنوات كحد أقصى أي 60 شهر.
شروط تمويلات مجموعة عبد اللطيف جميل
وتتمثل شروط شركة عبد اللطيف جميل في الحصول على سيارة بالتقسيط والمميزات التي يُقدّمها في كل مما يلي:-
- يشترط للحصول على سيارة بالتقسيط من مجموعة عبد اللطيف جميل أن يكون الراتب الشهري للعميل متناسب مع مبلغ التمويل، حيث قامت مؤسسة سما للنقد السعودي بتحديد نسبة الخصم من راتب العميل والنسبة تصل إلى 50% ويمكن أن يتجاوزها العميل.
- يجب أن يكون لدى العميل دخل شهري ثابت وكافي ويمكنه من خلاله سداد أقساط السيارة بشكل شهري، الحد الأدنى للرواتب هو 2000 ريال سعودي للأشخاص التي تعمل في القطاع العام و3500 ريال سعودي للأشخاص التي تعمل في القطاع الخاص.
- ولا يجب أن يكون لدى العميل الذي يرغب في الحصول على السيارة بعرض التقسيط أي تمويل آخر ولا يجب أن يكون عليه أي أقساط مستحقة من قروض سابقة مع ضرورة تقديم ما يُثبت ذلك وتقديم أيضًا ما يُثبت أنه ملتزم في دفع الأقساط المستحقة عليه ولا يتخلف عن ذلك.
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