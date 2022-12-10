احجز سيارة تويوتا كورولا 2020 مستعملة السعودية بأرخص الأسعار

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تويوتا كورولا هي تعتبرواحدة من أكثر السيارات شهرة في العالم وهي موجودة منذ أجيال، باعتبارها السيارة الأكثر مبيعًا في العالم ، تتمتع تويوتا كورولا بتاريخ طويل من الابتكار والجودة. يأتي الجيل الثاني عشر من كورولا ، الذي تم إصداره في عام 2020 ، بتصميم حديث ومجموعة من الميزات والتقنيات الجديدة. مع الجيل الجديد، نقلت تويوتا كورولا إلى المستوى التال ، ومن المؤكد أنها ستثير إعجاب السائقين الذين يبحثون عن سيارة موثوقة ومريحة، تأتي تويوتا كورولا 2020 الجديدة مليئة بمجموعة من التقنيات المتقدمة وميزات مساعدة السائق، بما في ذلك مجموعة من ميزات الأمان المتقدمة للحفاظ على سلامة السائقين يفضل التصميم الداخلي المريح والاقتصاد الممتاز في استهلاك الوقود والكثير من القوة ، من المؤكد أن كورولا 2020 ستحقق نجاحًا كبيرًا بين السائقين من جميع الأنواع. ، سنلقي نظرة متعمقة على تويوتا كورولا 2020.
سيارة تويوتا كورولا 2020 مستعملة
عندما يتعلق الأمر بمركبات بأسعار معقولة، فإن تويوتا كورولا هي خيار كلاسيكي، يقدم طراز 2020 مجموعة من الميزات والفوائد التي تجعله أحد أكثر السيارات شعبية في السوق.
- إنها ليست فقط موفرة للوقود وموثوقة
- لكن لديها أيضًا عداد مسافات منخفض يبلغ 87،900 ألف كم.
- إنها سيارة آلية تعمل بالبنزين وهي في حالة ممتازة.
- خضعت السيارة مؤخرًا لفحص صيانة مكثف وتم استبدال الموتر في المقدمة، وهي صدمة طفيفة أثرت على مقدمة الهيكل بطريقة بسيطة.
- بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال مبدل غطاء المحرك واثنين من الرفارف الأمامية لتحقيق الأداء الأمثل والأمان.
- مع كورولا ، يمكنك الاستمتاع بقيادة سلسة ومريحة لسنوات قادمة.
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سيارة تويوتا كورولا 2020 مستعملة
إذا كنت تبحث عن سيارة مستعملة ممتازة ، فعليك بالتأكيد التفكير في سيارة تويوتا كورولا من طراز 2020.
- هذه السيارة مزودة بعلبة تروس أوتوماتيكية وتعمل بالبنزين، لمسافة 100 ألف كيلومتر
- . تقدم Corolla قيمة جيدة مقابل المال مع مجموعة كاملة من الميزات بما في ذلك شاشة LCD كبيرة
- وأربع أسطوانات ومحرك قوي 1600cc. تتمتع بسمعة طيبة في الموثوقية مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن سيارة موثوقة وفعالة من حيث التكلفة
- . بالإضافة إلى ذلك، تتمتع كورولا بميزات أمان ممتازة ، مثل الوسائد الهوائية ، والمكابح المانعة للانغلاق ،
- والتحكم في السرعة والتحكم في الثبات. إذا كنت تبحث عن سيارة ميسورة التكلفة ويمكن الاعتماد عليها ، فإن Corolla خيار ممتاز.
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