نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا للبيع في الإمارات مستعملة بأسعار رخيصة ومواصفات مناسبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا للبيع في الإمارات، أصبح البحث على السيارات المستعملة من أهم الأمور عند الكثير بكافة الدول والعالم أجمع، حيث يحتاج الكثير للسيارة ليتمكنوا من قضاء مشاويرهم وتوصيل أطفالهم دون الحاجة لانتظار المواصلات، ولكن يشتد البحث عن السيارات المستعملة وذلك لغلاء الأسعار، فأصبح الكثير من المواقع الإلكترونية بعرض السيارات المعروضة للبيع، لذلك نعرض لكم سيارات تويوتا المستعملة المعروضة للبيع في الإمارات.

سيارات تويوتا للبيع في الإمارات مستعملة

شركة تويوتا من أفضل وأشهر الشركات على مستوي العالم صناعة للسيارات، حيث صنعت سياراتها ذات الدفع الرباعي، فيرغب الكثير في أقتناء سيارات تويوتا لأنها من السيارات شديدة التحمل.

للبيع مستعملة تويوتا كامري 2014

سيارة ماركة تويوتا موديل كامري لعام 2014 مستعملة معروضة للبيع في أبو ظبي بالإمارات، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي تخطي 196 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بها القليل من التلف الناتج عن الاستعمال.

مشغل أقراص ليزرية (CD).

نوافد كهربائية – أمامية و خلفية.

سعر السيارة 7500 ألف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا كامري 2.5L SE 178 HP 2004 مستعملة

للبيع في مدينة جرف في عجمان بالإمارات سيارة مستعملة ماركة تويوتا موديل كامري 2004، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي عداد الممشي بالسيارة 460 ألف كيلو متر. اللون الخارجي للسيارة أبيض. نوع وقود السيارة البنزين. السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج. سعة المحرك 2487 سي سي. السيارة ذات مواصفات أوروبية. أربعة سليندر وأربعة باب. سعر السيارة 10 ألف درهم إماراتي.

للبيع تويوتا يارس هاتشباك Hatchback 2009 مستعملة

سيارة ماركة تويوتا للبيع موديل يارس 2009 مستعملة في مدينة عجمان بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

السيارة بها القليل من التلف نتيجة الاستعمال.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

سعة المحرك 1300 سي سي.

نوع الدفع بالسيارة دفع أمامي.

عداد الممشي بالسيارة 137 ألف كيلو متر.

أربعة سليندر، خمسة باب.

نوافذ ومرآيات كهربائية.

سعر السيارة 15 ألف درهم إماراتي.

بالإمارات سيارة مستعملة ماركة تويوتا للبيع

للبيع في مدينة محمد بن زايد بدولة الإمارات سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 2009، مواصفات السيارة هي:

السيارة حالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعة المحرك 2500 سي سي.

عداد الممشي في السيارة 198 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

أربعة سليندر وأربعة باب.

السيارة ذات مواصفات كندية.

نظام تثبيت السرعة.

مشغل اسطوانات DVD.

مقاعد قابلة للتهيئة كهربائيا.

نوافذ ومرآيات كهربائية.

عجلة قيادة معززة آليا.

التحكم في ظروف الجو.

سعر السيارة 15.500 ألف درهم إماراتي.

مشغل اسطوانات، راديو.

سيارة تويوتا كامري 4 Door 2.5L 2008 مستعملة للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 2008 مستعملة في مدينة أبو ظبي بمنطقة المصفح السكنية و التجارية بالإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

أربعة سليندر وأربعة باب.

نوافذ ومرآيات كهربائية.

عجلة قيادة معززة آليا.

نوع الدفع بالسيارة دفع أمامي.

مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

سعر السيارة 16 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة تويوتا يارس 1.3L SE 2011 مستعملة

متوفر سيارة للبيع في مدينة العين بدولة الإمارات ماركة تويوتا موديل يارس، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي بالسيارة 220 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

سعة المحرك 1269 سي سي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

السيارة ذات مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

سعر السيارة 16.500 ألف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا كورولا 2009 مستعملة للبيع

معروض للبيع في مدينة دبي بالإمارات سيارة للبيع ماركة تويوتا موديل كورولا 2009 مستعملة، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة رصاصي.

عداد الممشي 239 ألف كيلو متر.

نوع الوقود بالسيارة البنزين.

سعة المحرك 1800 سي سي.

السيارة ذات مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

أربعة سليندر وأربعة باب.

سعر السيارة 18 ألف درهم إماراتي.

للبيع تويوتا كامري 2.5L GLX 2010 مستعملة

معروض للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 2010 مستعملة بمدينة أبو شقارا بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي تخطي 197 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أخضر

السيارة بها القليل جدا من التلف الناتج عن الاستعمال.

سعة المحرك 2500 سي سي.

مقاعد قابلة للتهيئة كهربائيا.

سعر السيارة 18,500 ألف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا لاند كروزر 4.6 VXR 1994 مستعملة للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل لاند كروزر 1994 مستعملة في عجمان بالإمارات، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي 900 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

السيارة بها تلف وشقوق عادية مع بعض العيوب.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

سعة المحرك 4600 سي سي.

ثمانية سليندر، خمسة باب، السيارة تعمل بالبنزين.

سعر السيارة 20 ألف درهم إماراتي.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2.5L GLX 2012 للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 2012 مستعملة في دبي بمنطقة النهضة بالإمارات، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي بالسيارة 225 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

سعة المحرك 2500 سي سي.

السيارة ذات مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعر السيارة 22 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة تويوتا يارس هاتشباك Hatchback 2013 مستعملة

متوفر للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل يارس هاتشباك 2013 مستعملة في دبي بالرياض، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي بالسيارة 57 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعة المحرك 1300 سي سي.

السيارة ذات مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

سعر السيارة 27 ألف درهم إماراتي.

سيارة للبيع تويوتا يارس هاتشباك 1.5L SE 2016 مستعملة

للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل يارس هاتشباك في مدينة الراشدية بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي بالسيارة 215 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

سعة المحرك 1500 سي سي.

أربعة سليندر، خمسة باب.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعر السيارة 29 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا هيلوكس

معروض للبيع في مدينة الشارقة في دولة الإمارات سيارة ماركة تويوتا موديل هيلوكس 2010، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي تخطي 459 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

ناقل الحركة بالسيارة عادي.

السيارة بها القليل من التلف الناتج عن الاستعمال.

سعر السيارة 30.200 ألف درهم إماراتي.

أربعة سليندر، أربعة باب، راديو، مكيف يدوي.

سيارة مستعملة تويوتا هيلوكس 2007 للبيع

معروض للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل هيلوكس 2007 في مدينة دبي بمنطقة العوير بالإمارات، مواصفات السيارة هي: