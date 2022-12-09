نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارات السعودية بمبلغ 1000 ريال امتلك سيارة موديل 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارات السعودية بأقل قسط في المملكة، بمبلغ 1000 ريال سعودي فقط امتلك سيارة جديدة موديل 2023 بأفضل التقنيات، فنحن نقدم ارخص اسعار السيارات في السعودية من أحدث الموديلات للعام 2023 و 2022.

ونقدم لكم في مقالة اليوم كل التفاصيل التي تخص أسعار السيارات المتاحة حاليًا في داخل المملكة العربية السعودية، كما نقدم لكم مواصفات المحرك، ونظام الجر، وعدد سليندرات الموتور، ومعدل إستهلاك الوقود، وحجم الإطارات، حيث ان تلك المواصفات هي من أهم ما يبحث عنه المستخدم عن شراء سيارة جديدة كانت أو مستعملة.

تقسيط سيارات السعودية بأقل قسط شهري يبدأ من 1000 ريال امتلك سيارة موديل 2023

نقدم لكم اليوم اسعار تقسيط سيارات السعودية بأقل قسط شهري يبدأ من مبلغ 1000 ريال سعودي لسيارات سانجان موديل 2023، كما نعرض لكم مواصفات سيارات تويوتا كامري، وكيا k5 بالتفصيل، فيمكنك الآن شراء سيارتك المفضلة بالتقسيط من خلال انظمة التمويل المتعددة في المملكة العربية السعودية.

حيث يوجد أنظمة تقسيط متعددة يوجد من بينها ما يتناسب مع كل فئات المجتمع من المستخدمين المقيمين في داخل المملكة العربية السعودية، فالتقسيط أصبح نظام الدفع المعمول به في معظم المعاملات التجارية الآن، وقد اتجه إليه نسبة كبيرة من المقيمين في المملكة، كما أن الشراء من خلال التمويل يساعد كثيرًا في مواجهة غلاء الأسعار.

تقسيط سيارات تويوتا

تحتل سيارات شركة تويوتا مكانة كبيرة في مجال المنافسة في سوق السيارات السعودي، فالشركة أصدرت العديد من السيارات الشهيرة منذ أن تم تأسيسها في العام 1937 على يد كيشيرو تويودا وحتى الآن، وقد بلغ عدد إصداراتها السنوى 10 مليون سيارة، كما أن مجموع إصداراتها حتى الآن وصل الى 200 مليون سيارة من فئات مختلفة.

ونعرض في التالي مواصفات سيارة تويوتا كامري 2023 الجديدة التي تضم مواصفات عالية يبحث عنها معظم المستخدمين في داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنها من السيارات القوية التي يقبل على شرائها عدد كبير كل عام، فقد اشتهرت السيارة بإصداراتها كل عام التي تضم موتور قوي مع تصميم رائع يناسب كل الإستخدامات.

تجدون لفترة محودة سيارات بالتقسيط تويوتا كامري جي ال اي toyota camry GLE 2023 جديدة.

تويوتا كامري جي ال اي toyota camry GLE 2023 جديدة. السيارة باللون الأسود ويمكن معاينتها في داخل مدينة جدة.

تسير بناقل حركة أوتوماتيك.

تضم موتور قوي بسعة 2.50 لتر 4 سيلندر.

قوة الموتور 204 حصان.

تحتوي السيارة على إطارات بحجم 17 بوصة.

المحرك يسير بوقود البنزين.

معدل إستهلاك السيارة للوقود 17.90 كم/لتر.

السيارة كاش بمبلغ 119,025 ريال سعودي، وتقسيط بمبلغ 2,019 ريال سعودي شهريًا.

اسعار السيارات كيا

شركة كيا للسيارات هي ثاني أكبر شركات إنتاج السيارات في داخل كوريا الجنوبية، كما أن إصدارات الشركة تابعة لمجموعة هيونداي كيا للمركبات التي يقع مقرها الرئيسي في منطقة سيول بكوريا الجنوبية، وقد حققت الشركة نجاحًا كبيرًا في السوق الاوربي بدايةً من العام 2005 ميلاديًا، حيث بدأت التركيز على طرح إصداراتها في أوربا وخاصةً إنجلترا.

تحتوي كل سيارات كيا على مواصفات خاصة من حيث الأداء والمتانة، فمع سعرها الإقتصادي حيث نجدها تعد من أحد أقوى السيارات في الفئة المتوسطة في السعودية، ونوضح لكم في النقاط التالية الخواص التي تتسم بها السيارة كيا كي 5 في طرازها للعام 2022 والسعر المطروحة به يدة في المملكة العربية السعودية، فتابعونا معنا.

متاح سيارة كيا كي 5 ال اكس 2022 kia K5 LX 2022 جديدة.

السيارة باللون الرمادي ويمكن معاينتها في داخل مدينة جدة.

تسير بناقل حركة أوتوماتيك.

تضم موتور قوي بسعة 2.50 لتر 4 سيلندر.

قوة الموتور 194 حصان.

تحتوي السبارة على إطارات بحجم 17 بوصة.

المحرك يسير بوقود البنزين.

معدل إستهلاك السيارة للوقود 16.30 كم/لتر.

السيارة كاش بمبلغ 101,766 ريال سعودي، وتقسيط بمبلغ 1,587 ريال سعودي شهريًا.

سيارات بالتقسيط شانجان

شركة شانجان لصناعة المركبات تم تأسيسها منذ 160 عام تقريبًا، حيث نشأت في العام 1862 من الميلاد، فهي أحد أقدم الشركات المملوكة للدولة جمهورية الصين الشعبية، ويقع المقر الرئيسي لشركة شانجان لها في داخل مدينة تشونغتشينغ، ولا يقتصر نشاط الشركة على إنتاج السيارات الصغيرة للركوب فقط، بل نجد منها شاحنات تجارية، وشاحنات خفيفة، وميكروباص.

تعتبر شركات شانجان الصينية من شركات السيارات العريقة، والتي تنتج كل عام العديد من إصدارات السيارات الحديثة بسعر مثالي يناسب معظم المستويات للمقيمين في السعودية، فهي السيارة المثالية للطبقة المتوسطة داخل المملكة العربية السعودية، وتصدر الشركة كل عام اصدارات جديدة متنوعة تنافس كل السيارات التابعة للفئة المتوسطة والفوق المتوسطة.

متوفر سيارة شانجان سي اس 35 ترند 2023 changan cs 35 TREND 2023 جديدة.

السيارة باللون الأبيض ويمكن معاينتها في داخل مدينة جدة.

تسير بناقل حركة أوتوماتيك.

تضم موتور قوي بسعة 1.40 لتر 4 سيلندر.

قوة الموتور 158 حصان.

تحتوي السبارة على إطارات بحجم 17 بوصة.

المحرك يسير بوقود البنزين.

معدل إستهلاك السيارة للوقود 17.30 كم/لتر.

السيارة كاش بمبلغ 64,285 ريال سعودي، وتقسيط بمبلغ 1,090 ريال سعودي شهريًا.

عرضنا لكم اليوم اسعار تقسيط سيارات السعودية بطرازات حديثة من كيا وتويوتا وشانجان، وللمزيد من أخبار السيارات يمكنكم متابعتنا يوميا للوصول إلى كل الأسعار للمركبات في المملكة.

فيعرض موقعنا يوميًا كل ما يخص الأسعار ضمن العروض التي تقدم في داخل المملكة العربية السعودية، وخاصةً تلك الأخبار التي تخص الإقتصاد الذي يشمل اسعار الوقود والعملات والمعادن النفيسة، كما تجدون لدينا أحدث العروض والتخفيضات الخاصة بمتاحر المملكة على مختلف السلع والأجهزة، ولكي تصلوا لكل هذا قوموا فقط بالضغط على زر المتابعة.