نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقسط 700 ريال فقط اشتري سيارتك بأرخص اسعار السيارات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقسط 700 ريال سعودي فقط اشتري سيارتك الآن، مع أقوى عروض اسعار السيارات في السعودية بسعر يبدأ من مبلغ 27,000 ريال سعودي، ومتاح كذلك سيارات يمكن شرائها من خلال أنظمة تقسيط سيارات من موديلات حديثة، وهذا من خلال التواصل المباشر مع البائع.

فنحن نوفر لكم في الفقرات التالية أسعار السيارات المستعملة المعروضة للبيع بحالة ممتازة، وهي متاحة للتمليك المباشر بأسعار مناسبة جدًا، كما أن السيارات جميعها متاحة بالتقسيط من خلال تمويلها وتسديد السعر على دفعات شهرية، وبذلك أصبح من السهل إمتلاك سيارتك الآن في السعودية، دون ضرورة تسديد المبلغ كاش دفعة واحدة.

بقسط 700 ريال فقط اشتري سيارتك بأرخص اسعار السيارات في السعودية

اشتري سيارتك بأرخص اسعار السيارات في السعودية من إصدارات مازدا وشفروليه ورينو، كما نقدم اكم سيارات تجارية تصلح لنقل البضائع بسعر خاص جدًا لفترة محدودة، هذا مع توفير سيارات مستعملة موديل 2023 بحالة ممتازة، ونترككم مع التفاصيل.

حيث أن من أهم التفاصيل التي يهتم المستخدمين بالبحث عنها نجد مواصفات الموتور، والمسافة التي قطعتها السيارة، واللون المتوفرة به، كما أن معدل إستهلاك الوقود يعد من أكثر العوامل المهم معرفتها عند شراء سيارة، هذا بالإضافة إلى أهم معلومة يجب معرفتها عن السيارة ألا وهي السعر إذا ما كان مناسب أم لا، وهذا هو ما سنتناوله اليوم.

اسعار السيارات مازدا

شركة مازدا للسيارات هي من الشركات اليابانية المنشأ التي تم تاسيسها في 30 يناير 1920 ميلاديًا، وقد أسسها جوجيرو ماتسودا في منطقة فوتشوب الواقعة في مدينة هيروشيما، واحتلت الشركة المرتبة الخامسة عشر لأكثر الشركات إنتاجًا للسيارات والمركبات، ويزيد كل عام إنتاج الشركة من السيارات، وقد بلغ عدد إصداراتها في العام 2007 فقط 1.3 مليون سيارة تقريبًا.

وتعد سيارات مازدا mazda من أكثر السيارات شهرة في داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنها تتسم بالفخامة والرقي والتصميم الجرئ، وبالرغم من أسعارها المرتفعة نسبيًا، إلا أنه يوجد إقبال كبير على شرائها لدى نسبة لا بأس بها من المستخدمين داخل المملكة، وهذا يعد أحد أسباب شهرتها في دول الخليج بشكل عام.

وقد كان أول إصدار تم طرحه من السيارة مازدا 6 في العام 2002 من الميلاد، حيث كانت بديل للسيارة كابيلا 626 التي كان لها عدة إصدارات في السابق، وهي إحدى السيارات متوسطة الحجم من فئة السيدان، وقد أطلق عليها كذلك إسم مازدا أتينزا في داخل اليابان والصين، وهو إسم مشتق من اللغة الإيطالية.

متاح سيارات بالتقسيط من موديل مازدا 6 اس 2023 mazda 6 S 2023 مستعملة.

من موديل مازدا 6 اس 2023 mazda 6 S 2023 مستعملة. السيارة قطعت مسافة 100 كيلو متر.

أقل من 50,000 كم في السنة.

متاحة باللون الأبيض وارد السعودية.

بالسيارة محرك سعته 2.5 لتر 4 سيلندر، وهي من السيارات الأوتوماتيك التي تسير بنظام الدفع الأمامي.

تحتوي على مثبت سرعة، ومعدل إستهلاك الوقود 15.9.

متاح التجربة لمدة 10 أيام.

تشمل ضمان لمدة عام أو مسافة 20 ألف كم أيهما أقرب.

سعر الكاش 100,000 ريال سعودي شامل الضريبة.

كما أن موتور السيارة بقوة 188 حصان، وهي تتضمن جنوط بمقاس 17 انش، وبها عدد 6 سرعات للتنقل بينهم، كما تشمل السيارة زجاج ومرايات كهربائية مع لمبات ضبابية خلفية، أما الفرامل فهي مانعة للإنزلاق تتضمن تقنية توزيع قوة الكبح، أيضا بالسيارة نظام صوتي يضم 4 سماعات وسي دي، مع منفذ يو اس بي وتقنية البلوتوث.

تقسيط سيارات شيفروليه

شركة شيفروليه chevrolet قد تم تأسيسها في الولايات المتحدة في العام 1911 ميلاديًا، فهي أمريكية المنشأ تقع في ولاية ميتشيغان، ومؤسسينها هما لويس شيفروليه وويليام ديورانت، وقد تم ضمها فيما بعد إلى شركة جنرال موتورز الأمريكية لتصبح بهذا الشركة الرئيسية لها التي تنتج من خلالها سيارات متوسطة السعر تصورها لكل البلاد.

نعرض في التالي كل تفاصيل السيارة شيفروليه موديل عام 2017، والتي تضم مواصفات قوية جعلها لا زال يوجد إقبال عليها بالرغم من قدمها، فتشمل السيارة موتور قوي وتصميم مفعم بالفخامة، وهذا ما تتميز به إصدارات شركة شيفروليه الشهيرة، من حيث القوة والصلابة والرقي، وهذا جعلها من السيارات المطلوبة بكثرة داخل المملكة العربية السعودية.

يعد الإصدار شيفروليه افيو 2002 هو الإصدار الأول من السيارة، وهو من إنتاج شركة جنرال موتورز المالكة لشركة شيفروليه الأمريكية، ويطلق على السيارة افيو أيضًا إسم “دايو” في داخل كوريا الجنوبية، وكذلك إسم “هولدن بارينا” في داخل أستراليا، وقد مسبت السيارة ثقة المستخدمين في داخل قارة أوروبا بسبب مواصفاتها العالية وسعرها المناسب.

متاح سيارات بالتقسيط من موديل شفروليه افيو أساسي 2017 chevrolet aveo مستعملة.

السيارة قطعت مسافة 90,630 كيلو متر.

متاحة باللون الأسود وارد السعودية.

بالسيارة محرك سعته 1.6 لتر 4 سيلندر.

من السيارات الأوتوماتيك التي تسير بنظام الدفع الأمامي.

متاح التجربة لمدة 10 أيام.

تشمل ضمان لمدة عام أو مسافة 20 الف كم أيهما أقرب.

سعر الكاش 31,000 ريال سعودي شامل الضريبة.

تضم السيارة شيفروليه افيو موديل 2017 محرك يسير بقوة 115 حصان ديناميكي بسرعة أقصاها 186 كم / ساعة، ومعدل التسارع لها 11.7، وهي بها خزان للوقود سعته 46 لتر، وهي يسير بمعدل إستهلاك للوقود قدره 7.2 لتر/ 100 كم، أما الوقود التي تستخدمه السيارة فهو من نوع البنزين، وعزم الدوران بها 155 نيوتن متر، وهي من السيارات السيدان التي تضم 5 مقاعد.

رينو سيارات بالتقسيط

شركة رينو الفرنسية rino تنتج كل عام العديد من السيارات المطورة، وقد كسبت شهرة كبيرة على مستوى العالم، وقد تأسست في يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير من العام 1899 ميلاديًا في منطقة غرب باريس داخل ضاحية بولون بيانكور، وقد تم التحالف بين شركة رينو ونيسان في العام 1999، والشركة يعمل بها 170,158 موظف تقريبًا.

والسيارة رينو دوكر فان هي من السيارات التي يتم إستخدامها لنقل البضاعة، وتلك الفئة يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في التجارة، أو الأعمال المعتمدة على النقل، ولذا اهتمت شركة رينو بانتاجها بإصدارات مختلفة تناسب كل الإستخدامات، كما أنه عليها طلب كبير بسبب سعرها الإقتصادي، وهي من أكثر السيارات العملية في مجال الصناعة.

وتحتوي النقاط التالية على مواصفات السيارة رينو دوكر التي تصلح لكل أغراض النقل التجارية، فهي تتسم بمساحتها الكبيرة التي صممتها شركة رينو بتتسع مختلف الأغراض، حيث تهتم رينو بطرح مواصفات تناسب مختلف إستخدامات المقيمين في داخل المملكة العربية السعودية، كما أن السيارة تناسب كل أنواع طرق السفر الجبلية أو الممهدة.

متاح سيارات بالتقسيط من موديل رينو دوكر فان بضاعة reno dokker van موديل 2018 مستعملة.

السيارة قطعت مسافة 157,827 كيلو متر.

متاحة باللون الأبيض وارد السعودية.

بالسيارة محرك سعته 1.6 لتر 4 سيلندر، وهي من السيارات التي تسير بنظام الدفع الأمامي.

متاح التجربة لمدة 10 أيام.

تشمل ضمان لمدة عام أو مسافة 20 الف كم أيهما أقرب.

سعر الكاش 27,900 ريال سعودي شامل الضريبة.

ومتاح التقسيط على مدة 60 شهر بدون دفعة أولى بمبلغ 794 ريال سعودي، مع دفعة أخيرة بمبلغ 6,205 ريال سعودي.

تسير السيارة رينو دوكر فانreno dokker van 2018 بوقود من نوع البنزين، وهي سيارة من فئة السيارات تجارية مناسبة لنقل البضاعة، وتعمل السبارة بناقل حركة من النوع العادي الذي يتم التحكم به يدويًا، والسيارة متاحة مستعملة بحالة ممتازة كالجديدة، وقد خضعت للفحص الشامل، وهي متاحة لفترة محدودة فقط حتى نفاذ الكمية.

قدمنا لكم أحدث عروض تقسيط السيارات المتاحة في المملكة العربية السعودية بقسط يبدأ من 700 ريال، كما عرضنا أحدث السيارات المستعملة المتاحة بسعر يبدأ من 27,000 ريال سعودي، وللمزيد من أسعار السيارات برجاء متابعتنا كل يوم ليصل لكم كل جديد.

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