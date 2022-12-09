نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة كبيرة بقسط 500 ريال إمتلك سيارة هونداي أو كيا بالسعودية بحالة ممتازة في المقال التالي

إمتلك سيارة هونداي أو كيا بمقدم ببدأ من 1500 ريال، السيارات تعد من أعظم الأشياء التي وجدت في حياتنا، لأن لا أحد يستغنى عنها، سواء رجال أو نساء فقراء أو أغنياء، وذلك من خلال المواصلات العامة أو الخاصة، مما يجعل الكثير يبحث عن أفضل أنواع هذه السيارات، لذلك سوف نتحدث اليوم عن مواصفات وأسعار سيارات هونداي وكيا المستعملة. سيارة هونداي النترا 2017 مستعملة للبيع سيارة هونداي النترا 2017 تتمتع بلون أحمر لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء.

وريموت كنترول وباور، ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء، وحساسات أمامية وخلفية.

يوجد بهذه السيارة مشغل اسطوانات ومشغل دي في دي، وراديو كاسيت وبلوتوث ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

وجنوط قوية وجهاز إنذار ونظام فرامل مانع الانغلاق، ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 100,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة هيونداي النترا 2017 للبيع بسعر 18,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 1,500 ريال سعودي مقدم و500 ريال سعودي بداية كل شهر. للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0580936452,+966580936452. للبيع سيارة كيا سبورتاج 2018 مستعملة سيارة كيا سبورتاج 2018 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بنوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء ومرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

ومشغل دي في دي ومشغل اسطوانات، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة بلوتوث ومكيف ذات برودة عالية وريموت كنترول، ونظام فرامل مانع الانغلاق.

وراديو كاسيت وحساسات أمامية وخلفية، ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية.

تتمتع هذه السيارة بسبويلر خلفي ومثبت سرعة، ونظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة، وجنوط قوية وكشافات ضباب.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 92,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة بريدة.

تعرض سيارة كيا سبورتاج 2018 للبيع بسعر 25,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 3,000 ريال سعودي مقدم و1,000 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم 966583801487+,+966583801487. سيارة هيونداي النترا 2017 مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا موديل 2017 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بفتحة سقف ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد والقماش وتعمل بالكهرباء.

يوجد في السيارة مكيف ذات برودة عالية وباور، ونظام ذكي خاص بركن السيارة ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

تحتوي السيارة على وريموت كنترول ومرايات ضم للإغلاق، ونظام تحكم خاص بالطارة.

يوجد بهذه السيارة ونوافذ أمامية وخلفية زجاج فاميه تعمل بالكهرباء وبلوتوث، وراديو كاسيت.

تحتوي السيارة على مكيف ذات برودة عالية وباور، ونظام ذكي خاص بركن السيارة ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة ونوافذ أمامية وخلفية زجاج فاميه تعمل بالكهرباء وبلوتوث، وراديو كاسيت ونظام تحكم خاص بالطارة، وريموت كنترول.

تحتوي السيارة على مرايات ضم للإغلاق، ومبدل أقراص ومشغل اسطوانات ومشغل دي في دي.

يوجد في السيارة جنوط قوية وكشافات ضباب، وقفل مركزي للأبواب، وحساسات أمامية وخلفية.

تتمتع هذه السيارة بنظام توزيع خاص بقوة الفرامل ووسادة هوائية للسائق والركاب، ونظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة،

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 108,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة هيونداي النترا 2017 للبيع بسعر 25,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 3,000 ريال سعودي مقدم و1,000 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم 0582430079,+966582430079. للبيع سيارة كيا سبورتاج 2015 مستعملة سيارة كيا سبورتاج 2015 تتمتع بلون أسود لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين. عمر شويل - جدة فرصة كبيرة بقسط 500 ريال إمتلك سيارة هونداي أو كيا بالسعودية بحالة ممتازة - ثقفني نتيجة مباراة الأهلي وأحد الودية استعدادًا للدوري السعودي (فوز صعب بهدف نظيف "مراد الخضري" (1-0))

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