نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بالسعودية للبيع تبدأ من 9000 ريال بحالة جيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل محبي السيارات خاصة سيارات كورولا والذين يرغبون في معرفة سعر سيارات كورولا بالسعودية المستعملة، فإن لكل موديل من السيارات كورولا سعرها الخاص وفقا للمواصفات والكماليات المتوفرة بكل منها من أمور هامة لابد من معرفتها قبل تحديد السعر من حالة الهيكل الخارجي للسيارة، تعرضت للصدمات من قبل، عداد ممشى السيارة كل تلك الأمور تحدد سعر أي سيارة مستعملة وليست سيارة كورولا فقط.

سيارات تويوتا كورولا من أشهر أنواع السيارات في السوق الخليجي والمصري لأنها من أكثر السيارات الاعتمادية نادرة الأعطال ولا تحتاج إلى عمليات صيانة مستمرة إلى جانب شكلها المميز الذي يناسب أصحاب الذوق الراقي فتجمع السيارة ما بين القوة والجودة مع الشكل الراقي، وسيارات كورولا من السيارات اليابانية المميزة، تعتبر سيارات كورولا من سيارات الجيل الثاني عشر التي ظهرت بقوة واقبل عليها الكثيرين، ومع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة فيكثر البحث عن سيارات كورولا مستعملة اعتمادية وبسعر مناسب في المملكة العربية السعودية.

سيارة كورولا مستعملة للبيع سعودية

يوجد عدد من معارض بيع السيارات توفر سيارات كورولا مستعملة بموديلات مختلفة فئة السيارات صغيرة الحجم وتتوفر السيارت بنسختين الهاتشباك والسيدان ولكن بالمملكة يفضل أكثر الحصول على سيارة كورولا سيدان مدمجة ذات أربعة أبواب حيث أن لها مزايا لا حصر لها ومناسبة جدا لتتنقل في الشوارع بسهولة ويسر خاصة في شوارع السعودية.

سيارة تويوتا كورولا كروس 2006 بالسعودية

سيارة كورولا فئة كروس إصدرت خلال عام 2006، تتوفر تلك السيارة للبيع في معرض للسيارات المستعملة في محافظة الدمام، من مواصفات السيارة محرك 4 سيلندر، ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات، محرك اقتصادي الاستهلاك سيارة اعتمادية قليلة الأعطال، عداد الممشى للسيارة 140 ألف كيلو متر، طلاء السيارة الخارجي فضي رمادي، وقود محرك السيارة كورولا سيدان.

سيارة تويوتا كورولا كورس نوعها تاكسي.

تويوتا كورولا بمصابيح أمامية وخلفية إضاءة نهارية.

جنوط إطارات السيارة من الكروم.

تحتوي السيارة على خاصية القفل مركزي الأبواب.

مقاعد السيارة الإمامية بتحكم اوتوماتيك.

كما أن السيارة بها كاميرا خلفية، بها أيضاً مثبت سرعة.

وسائد هوائية للأمان للراكب الأمامي والسائق.

كما أن السيارة بها وسائد جانبية.

سعر السيارة تويوتا كورولا كروس للكاش 11 ألف ريال سعودي.

أقل قسط شهري للسيارة 1000 ريال سعودي.

أقل مقدم تنازل السيارة كورولا 3000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 مستعملة

سيارة كورولا تاكسي إصدار عام 2010 بحالة الجديدة بمحرك اقتصادي يعمل بسعة 1600 سي سي، موفرة إستهلاك الوقود اعتمادية، الهيكل الخارجي للسيارة باللون الأبيض، السيارة لم تتعرض إلى صدمات أو حوادث، سيارة كورولا تاكسي بها عدد من المزايا.

فإن عداد الممشى شاشة العداد سجلت قراءة 1600 ألف كيلو متر. محرك السيارة يعمل بقوة 4 سيلندر، بعدد 6 سرعات. ناقل الحركة متصل بالمحرك اوتوماتيك. سيارة كورولا إعتمادية موفرة تستخدم البنزين. تتوفر السيارة في مدينة البريدة بمعرض سيارات. وأما عن سعر السيارة كورولا للكاش 10 آلاف ريال. أقل مقدم للسيارة 3000 ريال للبيع أقساط. القسط الشهري للسيارة يبلغ نحو 500 ريال سعودي.

سعر سيارة كورولا 2013 مستعملة

تتواجد سيارة تويوتا كورولا 2013 في مدينة جدة بالمملكة، محرك السيارة 4 سيلندر متصل بناقل حركة اوتوماتيك بعدد 4 اسطوانات، السيارة كورولا ماشية 190 ألف كيلو متر، سيارة بدي الخارجي لها وكالة باللون الأبيض بدون خدوش ولا يعاني من صدمات أو خدوش.

من مواصفات السيارة بأن لها مكيف الهواء بارد.

مصابيح السيارة الأمامية والخلفية ليد إضاءة نهارية.

كما أن السيارة كورولا بمرايا جانبية كهربائية.

كما أن السيارة بها خاصية نظام انذار.

جنوط إطارات السيارة من الكروم مع وجود مرايا داخلية.

سعر السيارة تويوتا كورولا 15 ألف ريال سعودي.

كما يوجد إمكانية تقسيط السيارة بقسط شهري 1000 ريال.

سيارة تويوتا كورولا إصدار 2005

بسعر 6500 ريال سعودي سيارة كورولا بيضاء مخزن، سيارة بمواصفات مجلس التعاون الخليجي، من الخارج باللون الأبيض ومن الداخل باللون رمادي.

سيارة من الصدام للصدام بحالة الوكالة. قير سيارة كورولا عادي، مكيف هواء بارد ثلج بدون أعطال. قير ومكينة على الشرط اوتوماتيك. وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين. سيارة تويوتا كورولا بإطارات من الكروم. مصابيح أمامية وخلفية ليد إضاءة نهارية. تحتوي السيارة على فتحة سقف.

سعر السيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة

سيارة كورولا 2006 أقساط أو كاش سيارة في حالة الوكالة، بمحركات واربيجات على الفحص لا يوجد بالسيارة أي ملاحظات، لون السيارة فضي لامع بدي وكالة بدون خدوش أو حوادث، لم يتم عمل للسيارة سمكرة أو معجون.

السيارة كورولا في مدينة الرياض بالمملكة. ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 180 ألف كيلو متر. وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين. سعر السيارة كورولا كاش 5000 ريال سعودي. بالتقسيط بسعر قسط شهري 1000 ريال سعودي. تمتاز السيارة بوجود مرايا كهربائية، فتحة سقف. فرش مقاعد السيارة من الجلد، مكيف هواء بارد.

سعر سيارة تويوتا كورولا 2015 مستعملة

من أقوى السيارات سيارة كورولا بدون أعطال أو عيوب، سيارة مفحوصة باستمارة فحص جديدة سارية، إصدار السيارة لعام 2015 فل كامل، عداد الممشى للسيارة سجل المسافة 114 ألف كيلو متر.

كما أن السيارة كورولا تمتاز بأن لها ناقل حركة اوتوماتيك.

لها بدي خارجي وكالة بحالة جيدة.

المكينة والقير والمقود وناقل الحركة اوتوماتيك.

طراز السيارة فل كامل بجميع الكماليات.

مكان بيع السيارة في مدينة الدمام بالمملكة.

نوع الوقود المستخدم بنزين.

لون السيارة الخارجي فضي رمادي.

تويوتا كورولا 2015 مستعملة بسعر 27 ألف ريال سعودي.

تحتوي السيارة على ريموت كنترول، مرايا كهربائية ضم وإغلاق.

كما أن السيارة بها نظام الركن الذكي.

زجاج السيارة الأمامي والخلفي كهربائي.

تحتوي السيارة على نظام تحكم في حركة المقود بالصوت.

سعر سيارة كورولا 2006 مستعملة

سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2006 ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك، نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 230 ألف كيلو متر، سيارة كورولا على الشرط مفحوصة أستمارة فحص مجددة.

سيارة كورولا متواجد في مدينة الدمام بالمملكة. طراز السيارة 2006 فل كامل لجميع الكماليات. لون السيارة الخارجي فضي رمادي. كما أن مقاعد السيارة من الجلد. كما أن السيارة بها مكيف هواء بارد، ريموت كنترول. مرايا السيارة الجانبية الكترونية كهربائية. زجاج السيارة الأمامي والخلفي اوتوماتيك. السيارة بها أنظمة أمان فرامل مانع الانغلاق ABS. كما أن السيارة بها حساسات خلفية وأمامية. سعر السيارة كورولا 2006 للكاش 10 آلاف ريال سعودي.

سعر سيارة كورولا 2012 مستعملة

سيارة كورولا للبيع قوية بقير ناقل الحركة اوتوماتيك.

نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين.

سيارة لها عداد الممشى سجل قراءة 92 ألف كيلو متر.

خالية تماما السيارة من الرش أو حوادث والصدمات.

مكينة وبدي على الشرط بحالة وكالة.

تتواجد السيارة في مدينة الرياض بالمملكة.

ريموت كنترول، مكيف هواء بارد، زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

جنوط مصنوعة من الكروم.

مقاعد جلدية بحركة إلكترونية.

سعر السيارة كورولا 2012 بسعر كاش 15 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا كورولا 2007

معروضة للبيع سيارة كورولا إصدار 2007، لون الهيكل الخارجي للسيارة بترولي، ناقل الحركة للسيارة القير نوعه اوتوماتيك، فرش السيارة من الجلد، مقاعد السيارة من القماش المخمل، سيارة بها خاصية مدفأة للمقاعد، صندوق تبريد، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت 210 ألف كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم بنزين موفرة واقتصادية.

نوع القير ناقل حركة السيارة اوتوماتيك 6 سيلندر.

مرايا ضم وإغلاق جانبية اوتوماتيك.

زجاج السيارة الأمامي والخلفي كهربائي.

السيارة كورولا لم تتعرض إلى صدمات.

سعر السيارة كورولا 2007 للكاش 8500 ريال سعودي.

امكانية تقسيط السيارة بقسط شهري 500 ريال سعودي.

سيارة كورولا مستعملة 2022 لبيع اوتوماتيك

سيارة كورولا اوتوماتيك نظيفة جدا من الداخل والخارج. تتواجد السيارة في مدينة جدة بالمملكة. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 915 ألف كيلو متر. لون السيارة الخارجي أبيض هيكل نوعه سيدان صالون. سيارة بحكم الوكالة استخدمت لمدة شهر فقط. معروضة للبيع من جانب المالك الأول. محركات وكالة على الشرط لا يوجد بها صدمات. سيارة ممتازة جدا لم تتعرض إلى تصليح من قبل. كما أن السيارة بها نظام الذكي الركن. سيارة كورولا 2022 فل كامل بجميع الكماليات. سعر السيارة كورولا للكاش 55 ألف ريال سعودي. بالتقسيط يبلغ القسط الشهري لها 5000 ريال. أقل مقدم للسيارة يبلغ نحو 10000 ريال سعودي.

تملك سيارة فاخرة فخمة تويوتا كورولا 2022

سيارة كورولا موديل عام 2022 مستعملة بحالة الجديدة.

مواصفات السيارة ناقل الحركة اوتوماتيك بعدد 6 سرعات.

السيارة ماشية فقط 915 كيلو متر استعمال خفيف جدا.

السيارة كورولا بحكم الوكالة استخدام شهر.

معروضة من جانب المالك الأول على السوم.

محركات وعضلات بحالة ممتازة جدا.

تتواجد السيارة كورولا في مدينة جدة، لون السيارة أبيض.

سيارة كورولا 2022 للبيع بسعر 55 ألف ريال سعودي.

كورولا موديل 2010 مستعملة للبيع بجدة

سيارة تويوتا كورولا بيضاء في مدينة جدة حالتها مستعملة نظيفة جدا، قير السيارة ناقل الحركة اوتوماتيك، عداد الممشى للسيارة السيارة ماشية 200 ألف كيلو متر، محرك السيارة قوي بسعة 4 سيلندر، كورولا 2010 سيارة لا تشكو من شيء.

تفاصيل السيارة لون الهيكل الخارجي أبيض. من الصدام للصدام بحالة جيدة ليس بها خدوش. رش تجميلي في أماكن بسيطة للتجميل فقط. تمتاز السيارة بوجود كماليات داخلية وخارجية. جنوط مصنوعة من الكروم، مقاعد مغطاه بالقماش المخمل. سعر السيارة كورولا للكاش 12 ألف ريال سعودي. امكانية تقسيط شهري للسيارة 1000 ريال سعودي.

سيارة كورولا 2007 مستعملة

سيارة كورولا إصدار عام 2007 بحالة جيدة معروضة للبيع في معرض سيارات بمدينة عرعر بالمملكة، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 195 ألف كيلو متر، نوع ناقل الحركة للسيارة القير عادي مانويل، محرك بقوة 4 سيلندر، مكيف السيارة بارد أمامي وخلفي، كما أن نظام أمان الفرامل مانع الانغلاق.

الهيكل الخارجي للسيارة باللون الأبيض. سعر السيارة تويوتا كورولا للكاش 10 آلاف ريال سعودي. أقل مقدم للسيارة يبلغ 2000 ريال سعودي. قسط شهري للسيارة 1000 ريال سعودي. جنوط السيارة مصنوعة من الكروم.

سعر تويوتا كورولا 2012 اوتوماتيك

معروضة للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 باللون الأبيض، ذات محرك قوي متصل بناقل حركة اوتوماتيك، تتواجد السيارة في مدينة مكة بالمملكة، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 220 ألف كيلو متر، لون السيارة الخارجي أبيض.

محرك السيارة يعمل بالبنزين كما أنه موفر في الاستهلاك. السيارة بها كافة وسائل الأمان من وسائد هوائية نظام فرامل مانع الانغلاق. حساسات اصطفاف لخاصية الركن الذكي. كما بها كافة كماليات لنظام الصوت بالسيارة. وأما عن سعر السيارة كاش 13 آلف ريال سعودي. القسط الشهري للسيارة 1000 ريال سعودي. مقدم للسيارة بسعر 2000 ريال التقسيط.

تويوتا كامري 2011 بسعر 14 ألف ريال سعودي

سيارة كامري مستعملة موديل 2011.

لون السيارة المعروضة للبيع أبيض.

نوع ناقل الحركة للسيارة القير نوعه اوتوماتيك.

شاشة عداد الممشى للسيارة سجل 222 ألف كيلو متر.

معروض للبيع في مدينة حائل.

سيارة من المالك الأصلي الأول بدون صدمات.

مكينة وقير السيارة على الشرط.

بودي السيارة وكالة ناعم بدون خدش أو رش.

سيارة نظيفة جاهزة على البيع بدون سمكره.

وقود محرك السيارة كامري بنزين.

سعر السيارة كامري إصدار 2011 كاش 14 ألف ريال سعودي.

للبيع كورولا 2016 بقير اوتوماتيك

سيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2016 مستعملة للبيع، عداد الممشى للسيارة 125 ألف كيلو متر، موتور السيارة والبدي الهيكل الخارجي للسيارة وكالة خالي من الحوادث والمحركات، سيارة كورولا على الشرط، وكالة داخلية، الموتور تم عمل له صيانة بشكل مستمر، كما أن السيارة بها طقم كفرات جديدة، سيارة لفحص باستمارة جديدة.

ناقل الحركة للسيارة متصل بمحرك نوعه اوتوماتيك. كورولا 2016 سيارة بيضاء اللون. زجاج السيارة الأمامي والخلفي كهربائي. السيارة بها ريموت كنترول للتحكم عن بعد السيارة بها نظام أمان بوجود فرامل مانع الانغلاق. سعر السيارة كورولا كاش فقط 29 ألف ريال سعودي.

سيارة إقتصادية كورولا موديل 2013

سيارة كورولا مستعملة للبيع بقير ناقل الحركة أوتوماتيك، وقود محرك السيارة البنزين، محرك السيارة بقوة 4 سيلندر، محرك السيارة بقوة 1600 سي سي، كما أن بودي السيارة خارجي وكالة زجاج كامل حركته اوتوماتيك، اسبير شد بلد ، سيارة على الشرط من الصدام للصدام.

سعر السيارة تويوتا كورولا بنظام سداد نقدي 15 ألف ريال.

سعر السيارة تويوتا كورولا 2013 بنظام تقسيط 17 ألف ريال سعودي.

تتواجد السيارة في مدينة مكة بالمملكة.

ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك.

لون السيارة أبيض بدون خدش أو صدمة.

سيارة لها كافة الكماليات ومواصفات الأمان.

تويوتا 2006 بسعر 7000 ريال

سيارة كامري موديل 2006 من سيارات تويوتا اليابانية سيارة مستعملة بحالة ممتازة استخدام شخصي وكالة، معروضة للبيع من المالك، سيارة اقتصادية موفرة تستهلك بنزين 30 لتر متصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيك يعمل بقوة أربعة اسطوانات، لون السيارة ذهبي نحاسي.

من مواصفات السيارة مقصورة داخلية باللون الرمادي. مقاعد السيارة بها خاصية تدفئة الأمامية. ولون مقاعد رمادي مصنوعة من القماش المخمل. سعر السيارة تويوتا كامري 2006 بطريقة نقدي 7000 ريال. شاشة عداد الممشى للسيارة 150 ألف كيلو متر.

بسعر 7000 ريال تويوتا كورولا 2007

سيارة كورولا 2007 للبيع في حفر الباطن، عداد الممشى لها 290 ألف كيلو متر، محركات وبدي ومكينة على الشرط، سيارة على الفحص، بها مكيف هواء ثلج، بدي السيارة وكالة، لون السيارة أزرق فاتح سماوي.

بها مصابيح أمامية وخلفية ليد.

كما أن السيارة بها كشافات ضباب.

من الصدام للصدام بحالة جيدة هيكل بدون خدوش.

لم تتعرض السيارة إلى حوادث من قبل.

سعر السيارة تويوتا كورولا كاش 7000 ريال .

سيارة كامري 2010 للبيع مستعملة

سيارة تويوتا كامري إصدار عام 2010 مستعملة للبيع متواجدة في حفر الباطن بالمملكة، عداد الممشى لها 150 ألف كيلو متر، طلاء السيارة الخارجي باللون الفضي الرمادي، نظام التشغيل حساسات اصطفاف الركن الذكي، كما أن السيارة بها خاصية فتحة سقف، مكيف هواء بارد، مرايا السيارة الجانبية الكترونية.

ناقل الحركة للسيارة القير نوعه اوتوماتيك. وقود محرك السيارة يعمل باستخدام البنزين. سعر السيارة كامري 2010 الكاش 20 ألف ريال سعودي. أقل سعر قسط للسداد بنظام التقسيط 1000ريال سعودي. زجاج السيارة كهربائي الأمامي والخلفي نوع الزجاج فاميه. كما أن السيارة بها وسائد هوائية جانبية، نظام فرامل مانع الانغلاق. حساسات اصطفاف أمامية وخلفية.

بسعر 9000 ريال سيارة تويوتا كورولا 2020

سيارة بحالة جيدة للبيع في مدينة حفر الباطن بالمملكة تناسب تلك السيارة الدوام والاستعمال الشخصي تواصل مع مالك السيارة مباشرة، لون السيارة نحاسي برونزي، كورولا موديل 2020 من مواصفات السيارة الآتي:

تويوتا كورولا للبيع في السعودية فئة XLI.

سيارة واردة من وكيل سعودي للسيارات.

نوع الوقود بنزين، نوع القير اوتوماتيك، نوع الدفع أمامي.

عدد سلندرات السيارة أربعة سيلندر.

محرك السيارة يعمل بعدد 4 اسطوانات.

محرك السيارة يعمل بسعة 1600 سي سي.

سعر السيارة تويوتا كورولا كاش 9000 ريال سعودي.

امكانية تقسيط السيارة بسعر 11 ألف ريال سعودي.

نوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية.

بها نظام فرامل مانع الانغلاق والانزلاق.

سيارة تويوتا موديل 2004 مستعملة

سيارة فخمة نوعها تويوتا كامري للبيع إصدار 2004، نوع قير السيارة ناقل الحركة اوتوماتيك، سيارة بحالة جيدة يستخدم المحرك البنزين كوقود، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 167 ألف كيلو متر، لون السيارة أزرق فاتح ، بودي على الشرط ، سيارة لا يوجد بها ملاحظات معروض من معرض سيارات تأمين ونقل ملكية بسعر منخفض متعاون المعرض مع شركات الشحن.

سيارة كامري 2004 تتواجد في العسير. وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين. مدخل صوت AUX، كما أن السيارة بها حساسات خلفية الركن. ريموت كنترول للتحكم عن بعد. سعر السيارة كامري كاش 7500 ريال سعودي.

سيارة كورولا 2009 للبيع بجدة بالمملكة

تويوتا كورولا مستعملة بالسعودية بحالة جيدة، سيارة تويوتا للبيع في مدينة جدة، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 190 ألف كيلو متر، ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

لون السيارة كورولا المعروضة للبيع أبيض. حالة الهيكل الخارجي جيدة بدون تلف أو تعرض الحوادث. محرك السيارة يعمل باستخدام البنزين. كما أن السيارة بها نظام تكييف بارد خلفي وأمامي. زجاج السيارة كهربائي الأمامي والخلفي نوع الزجاج فاميه. سعر السيارة تويوتا كورولا كاش 12 ألف ريال. امكانية تقسيط سعر السيارة 1000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا راف فور 2015 مستعملة

يقدم معرض سيارات مستعملة والجديدة في سعود مجاهد مع تخفيض 60%، مع تقدم خدمة الشحن المجاني، لعرض سيارة تويوتا راف فور 2015 بسعر 15 ألف ريال.

سيارة تويوتا راف فور على الشرط باللون الأسود.

فئة السيارة نص فل، قير ناقل حركة اوتوماتيك.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 77 ألف كيلو متر.

سيارة تويوتا راف فور متواجدة في مدينة جدة.

تويوتا كورولا 2009 للبيع بالمملكة

سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 تستخدم وقود محرك البنزين لونها رمادي فضي بدون خدوش أو صدمات.

الهيكل الخارجي للسيارة سيدان سليم لا يعاني من سمكره، الدهان الأصلي للسيارة. تتواجد السيارة في مدينة جدة بالمملكة. عداد الممشى للسيارة 213 ألف كيلو متر. إطارات السيارة من الكروم، مكيف هواء، مقاعد السيارة اوتوماتيك. سعر السيارة كورولا 2010 كاش بدون تقسيط 18 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي النترا 2015

سيارة رخيصة نوعها هيونداي النترا إصدار عام 2015.

سيارة نظيفة لا تحتاج إلى شيء خالية من الحوادث والسمكرة.

من مواصفات السيارة هيونداي النترا عداد ممشى الشاشة سجلت قراءة 131 ألف كيلو متر.

نوع ناقل الحركة للسيارة قير تغيير درجات سرعات السيارة اوتوماتيك 6 سرعات.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين، طلاء السيارة الخارجي بني.

مكينة والبودي بحالة نظيفة على الشرط كاش أو تقسيط.

سعر السيارة هيونداي النترا كاش 14 ألف ريال سعودي.

التواصل مع مالك السيارة لمعرفة قيمة السيارة التقسيط.

سعر سيارة هيونداي توسان 2017

سيارة توسان هاتشباك على الشرط دفع أمامي قيادة، محركات وعضلات بحالة ممتازة على الشرط، مقود اوتوماتيك التحكم بخاصية الصوت، لون السيارة الخارجي فضية رمادية.

إطارات جنوط السيارة من الالمونيوم.

مصابيح السيارة الأمامية والخلفية كشافات نهارية.

مصابيح أمامية للرؤية في الضباب بالطرق الضبابية.

تتواجد السيارة في مدينة الرياض بالمملكة سيارة فل كامل.

ناقل الحركة للسيارة قير اوتوماتيك متصل بمحرك.

سعر السيارة توسان كاش 27 ألف ريال سعودي.

سيارة رخيصة بسعر 15 ألف ريال سوناتا

سيارة هيونداي سوناتا سيدان دفع أمامي للعجلات. متاحة للبيع السيارة لدى معرض بيع وشراء السيارات المستعملة. السيارة وارد خليجي بمواصفات مجلس التعاون الخليجي. نوع ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 90 ألف كيلو متر. طلاء السيارة الخارجي باللون الأسود بدون صدمات. مكيف هواء بارد اوتوماتيك، فرش السيارة جلد، ريموت كنترول. زجاج السيارة كهربائي اوتوماتيك الزجاج الأمامي والخلفي. سعر السيارة هيونداي سوناتا 15 ألف ريال.

للبيع سيارة كورولا في الرياض مستعملة بحالة جيدة

سيارة تويوتا كورولا للبيع معروضة بسعر منخفض، من مزايا السيارة بأنها فل كامل 2016 بعداد ممشى قليل وقود محرك البنزين لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي، سيارة مفحوصة فحص دوري.

مواصفات سيارة كورولا وسعرها بالسوق

سيارة تويوتا كورولا بعداد ممشى 130 ألف كيلو متر. حالة محركات السيارة وكالة شد بلد. سيارة نظيفة موتور مشدود خالي من الالف. عزم السيارة قوي بحالة ممتازة جدا. قير اوتوماتيك، فتحة سقف، جناح خلفي. مراتب مخمل، تحكم في حركة المقود، مثبت سرعة. بلوتوث، زجاج كهربائي، مرايا كهربائية جانبية، حساسات خلفية. سعر السيارة تويوتا كورولا 30 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة كامري 2015 كاش

سعر السيارة كامري منخفض جدا بالنسبة إلى إمكانياتها وقوة أدائها على الطريق، سيارة تويوتا كامري فل كامل، مفتاح ريموت، قير السيارة اوتوماتيك ناقل الحركة.

سعر سيارة تويوتا كامري 2015

إضافات السيارة مكيف هواء بارد، فتحة سقف. يتواجد في السيارة مراتب من المخمل، كشافات زينون. كشافات ضباب، جنوط وكالة، ستارة خلفية. حساسات أمامية وخلفية اصطفاف، بودي مكينة على الشرط. تتواجد السيارة في مدينة عرعر بالمملكة عداد الممشى 180 ألف كيلو متر. سعر السيارة كامري كاش أو تقسيط 20 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا 2017 للبيع

للبيع سيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2017، ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك، وقود السيارة ديزل، لون السيارة أبيض.

محرك السيارة يعمل بعدد 4 سليندر.

سعة المحرك تصل إلى 1600 لتر.

سيارة كورولا وارد سعودي مالك أول.

مقاعد السيارة جلدية زر تشغيل السيارة.

كما أن السيارة بها نظام ملاحة، كاميرا خلفية.

مثبت سرعة، بلوتوث، بودي السيارة خالي من الرش.

سيارة تويوتا كورولا في مدينة حفر الباطن.

سعر السيارة تويوتا كورولا 25 ألف ريال سعودي.

تويوتا كورولا للبيع بسعر 13 ألف ريال

سيارة كورولا مميزة إصدار عام 2013 بها كافة الكماليات اوتوماتيك بمحرك قوي هيكل خارجي سيدان، لون الطلاء الخارجي للسيارة أبيض، مرايا جانبية ضم وإغلاق اوتوماتيك.

سعر السيارة كورولا ومواصفات محركاتها

السيارة كورولا إصدار 2013 بحالة الوكالة بدون صدمات. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 244 ألف كيلو متر. وقود محرك السيارة البنزين، المحرك بسعة 1600 لتر. سيارة معروض للبيع كاش أو تقسيط بسعر تقسيط 20 ألف.

سعر سيارة تويوتا مستعملة 2017 في الرياض

سيارة كامري موديل عام 2017 نوع السيارة سيدان، تاكسي للسداد ثمن السيارة كاش أو تقسيط، بسعر منخفض 20 ألف ريال سعودي، تتواجد السيارة في مدينة الرياض.

سعر سيارة تويوتا كامري 2017 مستعمل

تقسيط سيارة كامري 2017 بدفعات شهرية بقسط 1000 ريال سعودي. سيارة كامري بها كافة الكماليات اوتوماتيك ستاندر. مكيف هواء بارد، فرش السيارة من الجلد. مراتب السيارة من المخمل باللون البيج. وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

سعر سيارة هيونداي النترا 2016 مستعملة

تأتي السيارة النترا موديل 2016 يشكل شبابي وعصري، تحتوي على مرايا جانبية باللون الأبيض يمكن التحكم بها وضمها بشكل اوتوماتيك، تنضم السيارة إلى فئة سيارات سيدان.

سعر وكماليات السيارة الفنية المميزة النترا 2016

تتضمن السيارة على أهم ميزة وهي أن لديها استمارة فحص جديدة كاملة المواصفات فل كامل.

القدرة في التحكم على حركة مقود السيارة اوتوماتيك.

كما أن السيارة تحتوي على فتحة سقف، نظام صوت ممتازة.

كما أن السيارة تنضم إلى مجوعة السيارات الاوتوماتيك.

حساسات اصطفاف دخول ذكي تشغيل ذكي تحكم بالمناخ.

وسائد هوائية أمامية، بودي السيارة مكينة قير عضلات شد بلد.

السيارة تتواجد في مدينة حائل بالمملكة.

عداد الممشى للسيارة المسافة 140 ألف كيلو متر.

تأتي السيارة النترا بسعر 25 ألف ريال سعودي.

سيارة هوندا اكورد 2017 مستعملة للبيع

سيارة هوندا اكورد موديل عام 2017، عداد ممشى السيارة 61 ألف كيلو متر، لون السيارة الخارجي أسود، من الداخل السيارة باللون البيج من الجلد، سيارة فئة فل كامل، سيارة وارد خليجي بمواصفات إقليمية، موتور السيارة نظيف جدا بحالة الوكالة.

زجاج السيارة الأمامي والخلفي اوتوماتيك. موجود مفاتيح السيارة الوكالة بعدد 2 مفتاح. موتور السيارة وكالة كتالوجات السيارة كاملة. سيارة بها كل المزايا اوتوماتيك بسعر 30 ألف ريال سعودي.

بسعر 8000 ريال سيارة كورولا 2007

سيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2007 للبيع كاش أو تقسيط.

سيارة كورولا في مدينة القصيم بالمملكة.

فئة السيارة تاكسي سيارة سليمة على الشرط.

تويوتا كورولا أقساط 10 آلاف ريال.

تويوتا كورولا مستعملة كاش 8000 ريال سعودي.

بودي سليم سيارة خالية من الرش والسمكرة.

مكيف هواء بارد، خالية من العيوب من الداخل والخارج.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 90 ألف كيلو متر.

نوع ناقل الحركة اوتوماتيك باللون السماوي.

تويوتا كورولا بسعر 10 آلاف ريال موديل 2013

سيارة تويوتا كورولا فل كامل سيارة بمواصفات مجلس التعاون الخليجي، موتور نظيف جدا بحالة الوكالة هيكل نظيف وكالة بدون تلف أو صدمات.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 68 ألف كيلو متر. ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك بعدد 6 سرعات. لون السيارة الخارجي أبيض سيدان. سعر السيارة تويوتا كورولا كاش 10 آلاف ريال سعودي. بقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي. تتواجد السيارة في مدينة الرياض.

لعشاق السيارات النظيفة لبيع سيارة كورولا 2015

متواجدة السيارة على الشرط بحالة الوكالة في مدينة حفر الباطن بالمملكة، سيارة تويوتا كورولا سليمة من الصدام للصدام مستعملة إستعمال نظيف لا تشكو من شيء.

تتضمن السيارة مرايا كهربائية جانبية ضم وإغلاق اوتوماتيك. زجاج السيارة الأمامي اوتوماتيك والخلفي أيضا. كما أن السيارة بها نظام حساسات اصطفاف الركن الذكي. كاميرا خلفية بدقة كبيرة مع شاشة لمس لعرض معلومات السيارة. سعر السيارة تويوتا كورولا 20 ألف ريال سعودي.

سيارة كامري مستعملة للبيع بالسعودية بيضاء

سيارة كامري للبيع موديل 2017، سيارة بها كافة الكماليات اوتوماتيك استاندر، لون السيارة أبيض لؤلؤي هيكل سيدان، تتواجد السيارة في مدينة الرياض بالمملكة، وقود محرك السيارة البنزين.

نوافذ السيارة الأمامية اوتوماتيك. نوافذ السيارة الخلفية اوتوماتيك الحركة. نوع زجاج السيارة فاميه، بحركة إلكترونية. من مزايا السيارة كامري فتحة سقف، فرش مقاعد السيارة قماش مخمل. باور، نظام فرامل مانع الانغلاق، نظام الركن الذكي. جنوط السيارة من الكروم، مثبت سرعة، مقاعد السيارة كهربائية. سعر السيارة تويوتا كامري 2017 كاش أو تقسيط 25 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع في السعودية

تويوتا كورولا موديل 2013 مستعملة تاكسي فضيه بحالة جيدة بدون أعطال، سعر السيارة كورولا 17 ألف ريال، إمكانية تقسيط السيارة بقسط شهري 1000 ريال سعودي، أقل مقدم 2000 ريال سعودي.

بيانات السيارة عداد الممشى للسيارة سجل قراءة 163 ألف كيلو متر.

بالنسبة إلى نوع ناقل الحركة تغيير سرعات السيارة فهو اوتوماتيك.

لون السيارة الخارجي فضي رمادي هيكل سيدان.

السيارة بها مثبت سرعة، مرايا كهربائية، مكيف.

جنوط، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، فرش جلد.

نظام فرامل مانع الانغلاق والانزلاق.

سيارة مستعملة توسان رخيصة للبيع

هيونداي توسان مستعملة إصدار عام 2017 بحالة جيدة. سيارة هيونداي توسان هاتشباك باللون الأحمر. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 190 ألف كيلو متر. تتوفر السيارة في مدينة تبوك بالسعودية. وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين موفرة بالاستهلاك. وسائل الأمان بالسيارة نظام ضد السرقة إنذار. نظام فرامل مانع الانغلاق والانزلاق. حساسات أمامية وخلفية الركن الذكي حساسات الاصطفاف. نوافذ زجاج كهربائي نوعها فاميه. سعر السيارة هيونداي توسان 16 ألف ريال.

سيارة هيونداي سوناتا 2017 مستعملة للبيع

سيارة سوناتا في الخفجي بحي العزيزية بالمملكة.

مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية من وارد خليجي.

نوع ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

وقود محرك السيارة البنزين، لون السيارة الخارجي أبيض.

حالة الهيكل الخارجي للسيارة ممتاز سيدان بدون حوادث.

قراءة عداد الممشى للسيارة 119 ألف كيلو متر.

زجاج كهرباء، كراسي ومقاعد السيارة من الجلد، بلوتوث.

سعر السيارة سوناتا 2017 كاش أو تقسيط 32 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة للبيع هيونداي النترا 2018

تتواجد السيارة المستعملة والمدعومة المعروضة للبيع في مدينة جدة بحي البلد، نوع السيارة هيونداي فئة النترا إصدار عام 2018، مواصفات السيارة هيونداي الإقليمية بمواصفات خليجية، ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك، وقود محرك السيارة البنزين.

البدي الخارجي للسيارة باللون الفضي الرمادي. دهان السيارة الخارجي الأصلي بدي وكالة بدون حوادث. مواصفات السيارة الداخلية أكياس هوائية. زجاج السيارة كهربائي، سنتر لوك، شاشة لمس. كاميرا خلفية، مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد. مرايا السيارة الجانبية الكترونية مع إشارات التفاف. سعر السيارة هيونداي النترا كاش 22 ألف ريال سعودي.

سيارة فورد اسكايب تيتانيوم موديل 2014 مستعملة

سيارة فورد معروضة للبيع في مدينة الرياض بالتحديد في حي السليمانية، السيارة فورد تأتي بمواصفات خليجية، تستخدم السيارة البنزين كوقود، دهان السيارة الخارجي باللون الأبيض وهو الدهان الأصلي.

سعر السيارة فورد اسكايب كاش فقط من المالك 33 ألف ريال سعودي. مواصفات السيارة الداخلية شاشة تعمل باللمس مع وجود كاميرا خلفية. كما تتضمن السيارة حساسات اصطفاف وجانبية. جنوط إطارات السيارة من الالمونيوم زيرو بقياس 17 إنش. السيارة بها ريموت كنترول للتحكم، وسائد هوائية للراكب ووسائد هوائية جانبية. فرش قماش، كشافات ضباب، نوافذ كهربائية.

هيونداي النترا 2014 مستعملة اوتوماتيك

سيارة هيونداي النترا إصدار عام 2014 بناقل حركة اوتوماتيك، متواجدة السيارة في مدينة الشرقية، لون السيارة بني نحاسي، بدي بحالة الوكالة.

قراءة عداد الممشى للسيارة 125 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

نظام فرامل مانع الانغلاق.

نظام فرامل بخاصة قوة التوزيع.

سعر السيارة هيونداي النترا 2014 هيكل سيدان 15 ألف ريال.

تويوتا كامري بتبوك موديل 2017 مستعملة

للبيع سيارة تويوتا كامري بحالة جيدة مستعملة بهيكل سيدان. عداد الممشى للسيارة سجل المسافة المقطوعة 83 ألف كيلو متر. هيكل السيارة الخارجي بحالة جيدة بدون خدوش أو حوادث. وقود محرك السيارة البنزين، نوافذ السيارة كهربائية. وسائد هوائية للراكب والسائق أمامية. كاميرا خلفية، سبويلر خلفي، إنذار مانع السرقة. مكيف هواء بارد، ريموت كنترول للتحكم عن بعد. سعر السيارة كامري كاش 16 ألف ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2016 مستعملة للبيع