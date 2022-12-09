مواصفات شيفروليه ترافيرس 2023 تعرف على سيارة الدفع الرباعي الجديدة وأسعارها

مواصفات شيفروليه ترافيرس 2023 ، هي سيارة دفع رباعي كاملة الحجم متوفرة بخيارين مختلفين من المحركات. وهي مصممة لنقل ما يصل إلى تسعة ركاب وأمتعتهم. كما أن chevrolet traverse 2023 يمكنها التعامل مع مختلف الظروف الجوية. فهذا خيار شائع بين العائلات التي لديها أطفال بسبب خياراتها الداخلية والتخزين المتنوعة وللمزيد من المعلومات تابعونا في باقي المقالة.

مواصفات شيفروليه ترافيرس 2023

سيارة chevrolet traverse 2023 التي تمثل فئة سيارة كروس أوفر SUV كاملة الحجم بثلاثة صفوف من كراسي الركاب. كما تعتمد على نفس شاسيه سيارة جمس اكاديا و بويك انكليف و كاديلاك XT6. كما أن المتخصصون يعتبروها خليفة شفروليه تريل بليزر .

تم تجهيز مواصفات شيفروليه ترافيرس 2023 ومقصورة ترافيرس بالكثير من الميزات المفيدة. مثل :

توجد منطقة تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 65 رطلاً من البضائع.

كذلك توجد أيضًا حجرات تخزين خلف مقعد الراكب الأمامي وفي الصف الثاني من المقاعد.

يمكن لحجرة القفازات أن تستوعب ما يصل إلى ست زجاجات بأحجام مختلفة.

بينما تحتوي علبة أخرى على العديد من الوجبات الخفيفة والمشروبات لركوب السيارة لفترة أطول.

كما أن هناك ثلاث طرق مختلفة للوصول إلى الصف الثاني من المقاعد (من الخارج أو من الداخل أو من خيار الانزلاق).

وتوفر الخيارات الثلاثة وصولاً سهلاً لكلاً من الصفين الأمامي والثاني من المقاعد كما يمكن أيضًا تعديل كل مقعد بشكل منفصل لعدة ركاب.

ترافرس 2023 ونظام التسلية والترفيه في السيارة

من السمات البارزة للمقصورة الداخلية في ترافرس 2023 أنها تأتي مع :-

نظام ترفيهي يضم جهازي تلفزيون.

مشغل DVD.

بالإضافة إلى راديو عبر الأقمار الصناعية.

Bluetooth ونظام صوتي بثمانية مكبر صوت.

كما يتيح لك نظام الصوت تشغيل الموسيقى الخاصة بك من خلال قناتين لنظام الصوت بقوة 12 فولت مع الحفاظ على الترفيه للركاب أيضًا.

يوجد أيضًا نظام إدارة البضائع الذي يحافظ على أغراضك منظمة ومتاحة بسهولة.

هناك ميزة بارزة للداخل هي مدى سهولة دخول السيارة والخروج منها من أي من الطرفين. فكل ما عليك فعله هو السحب لأسفل على نظام متدرج سهل الاستخدام أمام الصف الأول من المقاعد.

هناك أيضًا أربع نقاط قفل مختلفة لكلا جانبي السيارة. يمكنك استخدامها إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الأمان عند الوصول إلى منطقة الشحن الخاصة بك من أي من الطرفين.

كما أن في ترافرس 2023 أنها تتعامل مع كل الطرق الوعرة دون المخاطرة بإصلاحات باهظة أو إتلاف إطارات سيارتك أو أنظمة التعليق بسهولة. وهذا بسبب سعة وزنها البالغة 621 رطلاً مما يجعلها واحدة من أقوى سيارات الدفع الرباعي في السوق اليوم.

أنها تتعامل مع كل الطرق الوعرة دون المخاطرة بإصلاحات باهظة أو إتلاف إطارات سيارتك أو أنظمة التعليق بسهولة.

مميزات شيفرولية ترافيرس 2023

يستخدم نظام AWD ست قنوات دفع رباعي مختلفة موجودة في جميع أنحاء المناطق الداخلية في ترافرس 2023. وذلك للحفاظ على استقرار السيارة على أصعب الطرق.

ستقدر أيضًا مدى سهولة التبديل بين إمكانيات الدفع الرباعي والوقوف العكسي حسب الحاجة. فعندما يتعلق الأمر بالتطبيق العملي والراحة للركاب والبضائع على حد سواء لا داعي للقلق مطلقًا بشأن عدم وجود طاقة كافية.

يحتوي على مركز ترفيهي لاستمتاع الركاب في مواصفات شيفروليه ترافيرس 2023 .

. بالإضافة إلى مقصورات تخزين متعددة لممتلكاتك.

هناك ثلاث طرق سهلة للدخول إلى هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة أو الخروج منها من أي جانب مما يجعل chevrolet traverse 2023 أحسن بكثير من العديد من الطرز الأخرى في السوق.

كم سعر سيارة شيفروليه ترافرس؟

الكثير والكثير من المواقع قامت بإعلان سعر ترافرس 2023 ونحن في ثقفني نطلعك على الأسعار المتداولة في المواقع الأجنبية من الممكن أن تكون قابلة للزيادة أو النقصان فتابعونا.