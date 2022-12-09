نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على أفخم السيارات المستعملة بقسط 500 ريال سعودي بدون كفيل في المقال التالي
يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من السيارات المستعملة ولكل سيارة خصائصها ومميزاتها فالكثير من الأشخاص ليس يكون لديهم المقدرة في شراء سيارة حديثة جديدة لذلك يتجهون لشراء سيارة عن طريقة التقسيط الشهري وتكون مستعملة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم قائمة تحوي أفضل السيارات المستعملة.
سيارة مستعملة بقسط 500 ريال سعودي
يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من السيارات المستعملة وفيما يلي أبرز تلك السيارات:
- سيارة سوناتا 2017 متوفرة بسعر 32.000 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى سيارة هيونداي كريتا في مدينة الدمام اصدار 2017 متوفرة بسعر 35.000 ريال سعودي ومتوفرة باللون الأحمر.
- كما يوجد سيارة هونداي سوناتا 2018 متوفرة في مدينة جدة متوفرة باللون الأبيض.
- بالإضافة إلى سيارة تويوتا كامري متوفرة بسعر 45.000 ريال سعودي متوفرة في مدينة القريات ولونها أسود.
- كما يوجد سيارة تويوتا كورولا متوفرة بسعر 25.000 ريال سعودي في مدينة القريات.
- سيارة هيونداي أزيرا موديل 2015 متوفرة باللون الأبيض في طريف بالعزيزية وسعرها هو 28.000 ريال سعودي.
- بالإضافة لسيارة تويوتا كامري 2011 للبيع متوفرة في رفحاء وسعرها هو 23.000 ريال سعودي.
- كما يوجد سيارة مرسيدس 2016 متوفرة باللون الأحمر في مدينة الدمام وسعرها هو 41.000 ريال سعودي.
- بالإضافة لسيارة هيونداي سنتافي موديل 2017 متوفرة بسعر 48.000 ريال سعودي في تبوك.
سيارات مستعملة بقسط 500 ريال سعودي
- كما يوجد سيارة هيونداي اكسنت 2016 في مدينة الرياض.
- سيارة النترا 2017 في القطيف متوفرة بسعر 39.000 ريال سعودي.
- كما يوجد سيارة دودج تشارجر متوفرة باللون الأحمر وسعرها هو 110.000 ريال سعودي.
- بالإضافة لسيارة تويوتا كورولا 2015 متوفرة باللون الأبيض وسعرها هو 22.000 ريال سعودي.
- كما يوجد سيارة هيونداي أزيرا موديل 2015 متوفرة بسعر 28.000 ريال سعودي.
- بالإضافة لسيارة تويوتا كامري 2004 متوفرة بسعر 8 آلاف ريال سعودي ولونها فضي.
- كما يوجد سيارة مرسيدس 2016 حمراء متوفرة بسعر 41.000 ريال سعودي.
- يوجد سيارة هيونداي سنتافي موديل 2016 متوفرة بسعر 48.000 ريال سعودي.
سيارات مستعملة بالمملكة العربية السعودية
يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من السيارات المستعملة الأخرى ولكل سيارة مميزاتها وخصائصها وفيما يلي أبرز تلك الأنواع:
- سيارة هيونداي سنتافي 2018 متوفرة بسعر 38.000 ريال سعودي في مدينة الرياض.
- كما يوجد سيارة هوندا 2011 بالشرقية متوفرة بسعر 22.000 ريال سعودي.
- بالإضافة لسيارة هيوندي النترا 2016 متوفرة بسعر 15.000 ريال سعودي.
- كما يوجد سيارة تويوتا كورولا 2016 متوفرة بسعر 22.000 ريال سعودي مدينة الرياض.
- بالإضافة لسيارة لكزس ال اكس 570، 2018 متوفرة في مدينة جدة وسعرها 320 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي سوناتا 2018 23 ريال سعودي.
- بالإضافة لسيارة هيونداي ازيرا 2016 متوفرة بسعر 30.001 ريال سعودي.
- كما يوجد سيارة هيونداي سوناتا 2016 متوفرة في تبوك بسعر 25.000 ريال سعودي.
- بالإضافة لسيارة تويوتا كامري في حائل متوفرة بسعر 20.000 ريال سعودي.
- كما يوجد سيارة هيونداي سوناتا 2020 متوفرة بسعر 45.000 ريال سعودي.
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