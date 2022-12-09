نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بالسعودية للبيع كاش وتقسيط بسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالسعودية للبيع كاش وتقسيط، إنتشرت السيارات تويوتا اليابانية عند إنتاجها بسرعة البرق في العالم كله وخاصة في البلاد العربية حيث يتم إنتاجها خصيصا بمواصفات إقليمية خليجية حتى تتناسب مع الظروف البيئية للبلد التي تتواجد بها، سنعرض سيارات مستعملة بالسعودية بالتقسيط وكاش.

سيارة مستعملة للبيع بسعر 5000 ريال:

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة أول إستخدام 2006 للبيع في مدينة القريات.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 5000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم 1500 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم 1500 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي. تأتي السيارة تويوتا كورولا بناقل حركة أوتوماتيك والسيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون هيكل خارجي رمادي ويتم إستخدام البنزين في السيارة كوقود وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 100000 كيلو متر ويوجد بالسيارة مكيف وزجاج كهربائي وحساسات خلفية.

وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0596037027 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966596037027.

سيارات مستعملة بالسعودية للبيع:

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة أول إستخدام 2005 للبيع في مدينة بريدة.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 5000 ريال سعودي وعرض البائع السيارة تويوتا كورولا للبيع بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك وتتوافر السيارة بلون هيكل خارجي فضي والوقود المستخدم في السيارة البنزين وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا 200000 كيلو متر وتحتوي السيارة على راديو كاسيت ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات وإنذار.

وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 00966583801487.

سيارات مستعملة بالسعودية بالتقسيط:

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة أول إستخدام 2006 للبيع في مدينة الرياض. سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 5000 ريال سعودي وأتاح البائع السيارة تويوتا كورولا بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي. السيارة تويوتا كورولا متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك ولون الهيكل الخارجي في السيارة فضي قد سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا 180000 كيلو متر والوقود المستخدم في السيارة البنزين ومتوفر بالسيارة مكيف وفتحة سقف ومرايات كهربائية ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد وجنوط ومقاعد كهربائية. وسادة هوائية للركاب وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية جانبية وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0582483476 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966582483476.

سيارة هيونداي إلنترا مستعملة 2016:

للبيع سيارة هيونداي إلنترا مستعملة سنة الصنع 2016 بسعر 23000 ريال سعودي في مدينة الرياض والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك وبمواصفات إقليمية خليجية. واللون الخارجي في السيارة رمادي وتستخدم السيارة وقود البنزين وسجل عداد المسافات 125000 كيلو متر ومتوفر بالسيارة مدخل AUX وزجاج كهربائي ومثبت سرعة وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0542283399.

سيارة فورد إكسبلورر للبيع:

للبيع سيارة فورد إكسبلورر مستعملة سنة الصنع 2010 بسعر 19500 ريال سعودي في مدينة الرياض حي منفوحة والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك وتستخدم السيارة وقود البنزين والسيارة متوفرة بلون هيكل خارجي أسود مع مواصفات إقليمية خليجية وتحتوي السيارة على مكيف نظام إنذار بلوتوث مثبت سرعة وسنتر لوك وشاشة لمس وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0598423905.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع:

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة سنة الصنع 2013 بسعر 10000 ريال سعودي في مدينة الخرج حي البرج والسيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك وبمواصفات إقليمية خليجية وتستخدم السيارة وقود البنزين والسيارة متوفرة بلون هيكل خارجي أبيض ويوجد بالسيارة بلوتوث ومكيف ومثبت سرعة وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0562183537.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع:

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة سنة الصنع 2013 بسعر 17000 ريال سعودي في مدينة الدرب والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك مع إستخدام وقود البنزين وتمتلك السيارة لون خارجي أبيض وسجل عداد المسافات من 140000 إلى 149999 كيلو متر ومتوفر بالسيارة بلوتوث وكاميرا خلفية وزجاج كهربائي ومثبت سرعة ومكيف وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0590894217.

سيارة للبيع في السعودية:

للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة سنة الصنع 2013 بسعر 22000 ريال سعودي في مدينة عرعر حي الروضة والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك ولون خارجي أبيض وبمواصفات إقليمية خليجية ونوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين وسجل عداد المسافات 336000 كيلو متر ويوجد بالسيارة مدخل يو اس بي ومدخل AUX وأضوية ليد وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0563515541.