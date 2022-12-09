نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر تويوتا كورولا هايبرد 2023 Toyota Corolla Hybrid في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة تويوتا اليابانية سيارة تويوتا كورولا هايبرد 2023 Toyota Corolla Hybrid، وقد حازت سيارة كورولا على شهرة واسعة في السوق العالمي للسيارات، وأضافت صانعة السيارات اليابانية العديد من المميزات والإضافات التي ترفع مستوى الكفاءة من حيث عمل المحرك وسلاسة القيادة، ولذلك أضافت الشركة المحرك الهجين والمكون من محركين أساسيين منها الذي يعمل بالبنزين بالإضافة إلى محرك كهربائي أسفل المقاعد الخلفية، وبالتالي يوفر للمستخدم قوة أكبر لعمل المحرك وكفاءة أعلى في العمل، إلى جانب استهلاك أقل للوقود، في التالي نتعرف على أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا هايبرد موديل 2023، إلى جانب أهم مميزاتها وعيوبها وكذلك سعرها في المملكة السعودية وفقًا لعروض وكيل تويوتا بالسعودية عبد اللطيف جميل.

تويوتا كورولا هايبرد 2023 Toyota Corolla Hybrid

تتوفر السيارة بعدة فئات منها سبعة فئات من نوع سيدان وفئتين من نوع هاتشباك، من الجدير بالذكر أن سيارة كورولا بالمحرك الهجين متوفرة بثلاث فئات منها وهي الفئات XLI HYBRID، XLI Executive Hybrid، و الفئة GLI MR Hybrid، كما تتيح شركة تويوتا خيارات الدفع الأمامي أو الدفع الخلفي وتوفر المزيد من وسائل الأمان والسلامة.

مواصفات كورولا هايبرد 2023

تتمتع سيارة كورولا هايبرد موديل 2023 بفئاتها الثلاثة بمحرك 1.8 لتر يعمل بـ 4 اسطوانات، ويبلغ إجمالي قوة المحركين 121 حصان، كما يبلغ عزم الدوران 142 نيوتن.متر، ومزودة بناقل حركة تتابعي متغير E-CVT، أما عن معدل استهلاك الوقود فيبلغ 27.6 كم/لتر، تبلغ أبعاد السيارة من حيث الطول والعرض والارتفاع 4630-1780-1455 مم، كما تبلغ سعة خزان الوقود 43 لتر.

السيارة مزودة بمرايا جانبية كهربائية مع جنوط بلمسات كروم جذابة، التصميم من الخارج أنيق يوحي بالتحدي والقوة والانطلاقة، أما عن المقصورة الداخلية فهي توفر احتياجات السائق والركاب من حيث خصائص الأمان، وكذلك وسائل الراحة من حيث تصميم المقاعد وجودة الخامات المستخدمة للفرش، وكذلك نظام صوتي عالي الجودة مع أنظمة ابل كار بلاي.

سعر تويوتا كورولا هايبرد 2023

يبلغ سعر سيارات كورولا هايبرد الجديدة على صفحة الوكيل الرسمي لشركة تويوتا كالتالي:

سيارة كورولا هايبرد XLI بمحرك 1.8 لتر 4 اسطوانات بسعر 87,400 ريال.

تويوتا كورولا هايبرد XLI Executive بمحرك 1.8 لتر 4 اسطوانات بسعر 93,610 ريال.

سعر كورولا هايبرد GLI MR بمحرك 1.8 لتر 4 اسطوانات يبلغ 105,455 ريال.

نتابع معكم كل ما هو جديد عن سيارات تويوتا 2023 الجديد، وعليه فقد نقلنا لكم أهم مواصفات وسعر تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة بفئاتها الهجينة، حيث نوافيكم بأجدد الأخبار وأفضل مواصفات السيارات وأسعارها في السعودية عبر موقعنا هذا.