أفضل سيارة تويوتا كورولا تقسيط بالسعودية مستعملة بإمكانيات ممتازة

سيارة تويوتا كورولا تقسيط بالسعودية، لكل من يرغب في الحصول على سيارة ذات قدرة عالية بتخطي الطرق الصعبة وقليلة الأعطال ولا تحتاج إلى صيانة، فتلك المواصفات تكمن في سيارة تويوتا كورولا الاعتمادية والموفرة في استهلاك الوقود وسعرها أيضا منخفض كما يمكن أن تقسيط السعر على فترات محددة بأقل قسط شهري من المالك مباشرة، وتعتمد سيارات تويوتا كورولا على مواصفات يابانية حديثة وعصرية ذات حجم متوسط مناسب كل أنواع الطرق داخل المملكة، لذا سنعرض لكم سيارة تويوتا كورولا بالتقسيط بسعر منخفض

سيارة تويوتا كورولا تقسيط بالسعودية مستعملة

للبيع بالتقسيط سيارة كورولا موديل 2010 باللون الأبيض بمحرك وكالة متصل بناقل حركة اوتوماتيك خماسي السرعات، تبلغ سعة محركها 1800 سي سي، تصل قوة السيارة إلى 100 حصان، تمتاز السيارة بأن لها مواصفات إقليمية خليجية، وقود محرك السيارة البنزين، تتصف عجلة مقود السيارة بوجود مقبض سميك بشكل مسطح، كما أن السيارة تقلل مستوي مقاومة السيارة في التلال والمنحنيات.

كما أن قراءة عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 56 ألف كيلو متر. سيارة تويوتا كورولا للبيع بالتقسيط بسعر 12 ألف ريال سعودي. سيارة كورولا بقسط شهري 1000 ريال سعودي. سعر مقدم السيارة كورولا 3000 ريال سعودي. جنوط السيارة بقياس 15 بوصة. مصابيح ضباب أمامية وخلفية. السيارة كورولا مزودة بمرايا جانبية كهربائية.

سيارة كورولا مستعملة بالتقسيط 2018

سيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2018 سيارة بتصميم أنيق وجذاب سيارة بمقصورة تمتاز بمشغل اسطوانات، تتواجد السيارة في مدينة حفر الباطن، لون السيارة أبيض لؤلؤي، ناقل الحركة للسيارة نوعها اوتوماتيك، هيكل سيارة مميزة نوعه سيدان.

سعر تويوتا كورولا 2018 أقساط مستعملة

تمتاز سيارة كورولا بعدد 6 سماعات مكبرات أمامية وخلفية.

كما أن السيارة بها وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب.

كما أن السيارة بها نظام فرامل مانع الانزلاق الفرامل.

كما أن السيارة بها حساسات ركن ذكي أمامية وخلفية.

تمتاز السيارة بوجود شبك أمامي، مصابيح واضواء ليد نهارية.

قفل الباب مركزي، مثبت سرعة، مقاعد السيارة كهربائية.

سعر السيارة تويوتا كورولا 2018 بالتقسيط 29 ألف ريال سعودي.

أقل قسط شهري للسيارة 1000 ريال سعودي.

أقل مقدم مطلوب من المالك مباشرة 2500 ريال سعودي.

سيارة كورولا بقسط شهري 1000 ريال موديل 2010

سيارة تويوتا كورولا مستعملة بناقل حركة اوتوماتيك، موديل عام 2010 مستعملة لونها ابيض لؤلؤي، تحتوي على مرايا جانبية كهربائية الحركة، متوفرة للسيارة بالتقسيط في مدينة الرياض بالمملكة.