نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات رخيصة مستعملة للبيع بالسعودية بحالة جيدة أرخص السيارات بسوق المستعمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص سعر سيارة مستعملة بالسعودية، السيارات المستعملة التي طالما كثر البحث عنها توفر مجموعة مميزة من سيارات تويوتا وهيونداي وغيرها للبيع بأسعار مناسبة في أماكن مختلفة بمدينة الرياض وجدة وعرعر وتبوك، وتواصل مع ملاك تلك السيارات عن طريق رقم الهاتف، حيث أن سوق السيارات بالسعودية المستعملة يشهد الفترة الحالية في معارض السيارات عرض مجموعة من السيارات المستعملة بحالة الزيرو متاحة للبيع سواء عن طريق الكاش أو التقسيط داخل المملكة العربية السعودية، وتمتاز أسعار السيارات بأنها متدرجة من الأرخص إلى الأعلى على حسب إمكانية الشاري، والسيارات المستعملة بإمكانيات ومميزات عالية وجودة ممتازة، فاختاروا منها ما يناسبكم وتلك السيارات متوفرة في أكثر من موقع لبيع وشراء السيارات المستعملة بالمملكة.

أرخص سعر سيارة مستعملة بالسعودية فرصة ممتازة

سيارة رخيصة مستعملة في مدينة مكة المكرمة موديل 2013، سيارة هيونداي التي تبدو لك بأنها من السيارات البسيطة قليلة المزايا ولكنها على العكس تحتوي على الكثير من المزايا والرقي والشكل الفاخر، فتعتبر سيارة هيونداي اكسنت الاختيار المثالي لسيارة مستعملة عملية بجودة عالية مميزة مريحة للسائق والراكب، مواصفات السيارة هيونداي اكسنت المعروضة للبيع الآتي:

سيارة هيونداي اكسنت 2013 بالون الفضي، نوع الهيكل الخارجي للسيارة كوبيه سيدان. سيارة اكسنت حالتها مستعملة جيدة جدا شبة مخزن، من مالك واحد. محرك السيارة بحجم 4 سيلندر، بسعة 1600 CC. تحتوي السيارة على عداد ممشى سجل قراءة 182 ألف كيلو متر.

كما أن بدي السيارة الخارجي وكالة بدون صدمات أو حوادث. دهان السيارة تم تجديده باللون الفضي كنظافة فقط. كما أن الإيرباق والشاصية مشروطة سيارة شد بلد. من مواصفات السيارة فتحة سقف، زجاج فاميه كهربائي الأمامي والخلفي. من وسائل الراحة بالسيارة أو الإضافات بالسيارة مكيف هواء بارد، مرايا كهربائية جانبية. السيارة معروضة للبيع في مكة بسعر 13 ألف ريال كاش. إمكانية تقسيط سعر السيارة بنحو 16 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا 2016 رخيصة بالمدينة المنورة

سيارة كورولا موديل 2016، السيارة ماشية مسافة 75 ألف كيلو متر، ناقل الحركة للسيارة يعمل بشكل أوتوماتيك، كما أن كورولا تعمل بالبنزين، باللون الفضي، بها تقنية بلوتوث، كما أن بها مشغل أسطوانات، تتضمن مصابيح للرؤية في الضباب عالية الإضاءة، موقع بيع السيارة في المدينة المنورة بالمملكة، بها تكييف هواء بارد مركزي.

كما أن من كماليات السيارة هيكل خارجي بحالة الوكالة كوبيه.

مقاعد السيارة فرش قماش، مكيف هواء بارد خلفي وأمامي.

تحتوي السيارة على نظام الركن الذكي، مرايا كهربائية جانبية.

كما أن السيارة بها ريموت كنترول للتحكم عن بعد، فرش صالون السيارة جلد.

تويوتا كورولا 2016 مستعملة بسعر كاش 22 الف ريال.

إمكانية تقسيط السيارة بقسط شهري 800 ريال سعودي.

أقل مقدم للسيارة مبلغ 3000 ريال سعودي.

سيارة كورولا رخيصة 2013 بجدة

سعر السيارة كورولا مستعملة نظيفة 11 ألف ريال من السيارات القوية، فابريكه من الداخل والخارج لا يوجد بها دهانات داخلية أو خارجية، تضم السيارة مجموعة من أنظمة الصوت سماعات تحكم عن بعد، بلوتوث مبدل أقراص، سيارة مدعومة بمحرك 1600 سي سي.

محرك مقترن بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات. لون السياره الخارجي ابيض لؤلؤي بدون خدوش. السياره كورولا قطعت مسافة 150,000 كلم. وسائل الراحة بالسيارة مكيف هواء بارد. كما ان السياره بها ريموت كنترول للتحكم عن بعد مرايه كهربائيه باور. من الداخل السيارة بها مقاعد كهربائية مغطاه بالقماش المخمل باللون الرمادي. سعر السيارة كورولا 2013 كاش 11,000 ريال سعودي.

تويوتا كورولا رخيصة بسعر 25 ألف ريال سعودي

أرخص سيارة تويوتا كورولا موديل 2017 مستعملة للبيع في مدينة الرياض، ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك متصل بمحرك قوي بسعة 1600 سي سي، نوع المحرك GLI، لون السيارة أبيض هيكل سيدان ناعم.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين بنظام توفير الإستهلاك.

كما أن السيارة بها نظام الركن الذكي، كما أن السيارة بها مرايا ضم وإغلاق.

مقاعد السيارة مصنوعة من القماش المخمل.

السيارة بها مكيف هواء بارد اوتوماتيك أمامي.

نوافذ السيارة الزجاج كهربائي الأمامي والخلفي.

السيارة بها راديو كاسيت، نظام التحكم في حركة المقود.

مشغل اسطوانات، حساسات اصطفاف أمامية.

سعر السيارة تويوتا كورولا بالتقسيط 1000 ريال سعودي.

أقل مقدم للسيارة 1500 ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2017 بسعر 25 ألف ريال سعودي.

أرخص سيارة تويوتا مستعملة 2010

سيارة تويوتا كورولا مستعملة إصدار عام 2010 لحالة جيدة، طلاء السيارة الخارجي باللون الفضي رمادي، هيكل السيارة الخارجي نوعه سيدان بدون خدوش أو صدمات، مقود كهربائي التحكم بخاصية الصوت.

سعر السيارة تويوتا كورولا 2010 كاش تبلغ نحو 18 ألف ريال سعودي.

سعر السيارة تويوتا كورولا تقسيط بقسط شهري 1000 ريال سعودي.

تتواجد السيارة في مدينة الدمام بالمملكة.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت قراءة 219 ألف كيلو متر.

تتوفر السيارة وسائد هوائية جانبية بإشارة التفاف.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية أمامية وجانبية.

سعر سيارة كامري 2008 اوتوماتيك

سيارة تويوتا كامري 2008 بمحرك 4 سيلندر سيارة بمواصفات خليجية بمحرك 1600 سي سي، السيارة بها شاشة لمس، بلوتوث، اسبير وكالة لم يستخدم بعد، كفرات جديدة خالية من الترميل بلمعة الوكالة سيارة نظيفة جدا.

بودي السيارة خارجي شد بلد بالطلاء باللون الأبيض تم تغييره. مكينة وقير ومكيف ومحركات وعضلات وحرارة على الشرط. كما أن السيارة بها ديكورات داخلية ومراتب بحالة الوكالة موتور شغال أمن. عداد الممشى للسيارة سجل المسافة المقطوعة 43 ألف كيلو متر. سيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 10 آلاف ريال. امكانية تقسيط السيارة بقسط شهري 1000 ريال سعودي.

سيارة رخيصة مستعملة تويوتا بالسعودية

سيارة كامري مستعملة اصدار عام 2013 بحالة جيدة معروضة للبيع بنظام سداد كاش أو تقسيط، السيارة كامري تاكسي، مواصفات السيارة جميع المحركات والعضلات في حالة الوكالة.

سيارة كامري 2013 مستعملة متواجدة في مدينة جدة بالمملكة.

قراءة عداد الممشى للسيارة سجلت الشاشة 35 ألف كيلو متر.

بالنسبة إلى لون السيارة الخارجي أبيض بدون رش.

نوع وقود محرك السيارة الديزل بسعة المحرك 1600 سي سي.

سيارة كامري للبيع كاش بسعر 35 الف ريال سعودي.

التواصل من مالك السيارة مباشرة بدون وسيط.

سيارة كامري رخيصة 2006 مستعملة

سيارة تويوتا كامري إصدار عام 2006 بحالة الوكالة متاح للبيع بالكاش أو تقسيط بقسط شهري 1500 ريال سعودي، مقدم للسيارة بسعر 2000 ريال، تتواجد السيارة في مدينة القصيم.

سيارة تويوتا موديل 2006 مستعملة هيكل نوعه سيدان. لون السيارة الخارجي أبيض مقاعد السيارة باللون بيج. سيارة بها مكيف هواء بارد، نوافذ السيارة كهربائية الأمامية والخلفية. سعر السيارة تويوتا كامري 8000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا 2013 تقسيط

سيارة كورولا بحالة ممتازة تقسيط بقسط شهري 500 ريال، سعر السيارة كورولا 14 ألف ريال سعودي.

تتواجد السيارة في مدينة الشرقية بالمملكة.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 180 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

لون السيارة الخارجي طلاء السيارة باللون الأبيض.

مكيف هواء، نوافذ السيارة كهربائية الأمامية والخلفية.

وسائل الأمان بالسيارة نظام فرامل مانع الانغلاق.

زجاج السيارة الأمامي والخلفي كهربائي.

سعر سيارة كامري رخيصة موديل 2005 مستعملة

سيارة رخيصة تويوتا كامري لا تشكو من شئ بدون حوادث أو صدمات ذات لون أحمر هيكل خارجي سيدان، وقود السيارة البنزين، ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت 20 ألف كيلو متر. تتواجد السيارة في مدينة جدة بالمملكة. محرك بسعة 1600 سي سي متصل بناقل حركة اوتوماتيك. تحتوي السيارة على فتحة سقف، مكيف هواء بارد. سعر السيارة تويوتا كامري 8000 ريال سعودي امكانية تقسيط السيارة بأقل قسط شهري 500 ريال.

أرخص سعر سيارة تويوتا 2013 مستعملة

سيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2013 متواجدة في مدينة البريدة، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 140 ألف كيلو متر.

طلاء السيارة الخارجي فضية اللون بحالة جيدة جدا.

محرك السيارة يعمل بسعة 4 سيلندر متصل بناقل الحركة للسيارة نوعه اوتوماتيك.

مرايا السيارة الجانبية الكترونية الحركة.

زجاج السيارة الأمامي والخلفي كهربائي اوتوماتيك.

إطارات السيارة مصنوعة من الكروم إطارات بقياس 17 إنش.

مصابيح السيارة الأمامية والخلفية ليد نهارية.

مصابيح السيارة الأمامية للرؤية في الطرق الضبابية.

شاشة لمس، مكيف هواء بارد، مقود كهربائي التحكم.

سعر السيارة تويوتا كورولا كاش 16 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي بالسعودية بجازان

سيارة هيونداي النترا موديل 2016 مستعملة في مدينة جازان بالمملكة. سيارة النترا مواصفاتها فل كامل اوتوماتيك محرك بسعة 1600 سي سي. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 110 ألف كيلو متر. سيارة هيونداي النترا نظيفة لا يوجد بها حوادث أو صدمات أو سمكره. سيارة لا تعاني من شئ، قير ومكينة وبودي على الشرط. سعر السيارة كاش 16.500 ريال سعودي بدون تقسيط. طلاء السيارة هيونداي النترا الخارجي أبيض لؤلؤي.

سيارة رخيصة تويوتا كامري 2006 مستعملة

سيارة تويوتا كامري للبيع نوعها تاكسي باللون الذهبي أو النحاسي، معروضة السيارة للبيع من المالك الأصلي سيارة نظيفة لا تعاني من شئ، تم تغيير الطلاء نتيجة الاستخدام.

مواصفات السيارة كامري 2006

تويوتا كامري تستخدم محرك بسعة 1600 سي سي. نوع ناقل الحركة للسيارة يدوي مانويل.

تتواجد السيارة في مدينة الزلفي. وقود محرك السيارة البنزين موفرة في استهلاك. نوافذ السيارة كهربائية خلفية وأمامية. نظام مكبرات الصوت، بلوتوث، مشغل اسطوانات. سعر السيارة تويوتا كامري كاش 11 ألف ريال سعودي.

أرخص سعر سيارة هيونداي 2013

بالسعودية في مدينة تبوك سيارة هيونداي النترا إصدار 2013 لبيع بأقل سعر، لون السيارة الخارجي أبيض، حالة الهيكل الخارجي جيدة بدون صدمات نوعه سيدان.

مواصفات وسعر السيارة هيونداي 2013

موتور السيارة جيد بقوة 6 سيلندر بسعة 1600 سي سي. طراز السيارة النترا 2013 فل كامل. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 320 ألف كيلو متر.

نوع ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك. إضافات السيارة مكيف الهواء اوتوماتيك أمامي وخلفي. زجاج السيارة كهربائي الأمامي والخلفي فانيه. سعر السيارة هيونداي النترا كاش بدون تقسيط 17 ألف ريال.

سيارة نيسان رخيصة للبيع موديل 2015

سيارة نيسان مستعملة إستخدام نظيف باللون البرتقالي معروضة للبيع من المالك مباشرة في مدينة الرياض بالمملكة.

مواصفات سيارة نيسان سنترا 2015

سيارة سنترا مستعملة 2015 بحالة جيدة اوتوماتيك.

السيارة قطعت مسافة منذ شراءها 126 ألف كيلو متر.

نوع ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك بعدد 6 اسطوانات.

السيارة بها كشافات أو مصابيح أمامية وخلفية ليد.

مكيف هواء بارد مركزي، حامل اكواب، مرايا جانبية.

سعر السيارة نيسان سنترا كاش 26 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري رخيصة إصدار 2012 مستعملة

تويوتا كامري موديل 2012 معروضة للبيع في مدينة الطائف بالمملكة، سيارة بحالة الجديدة بطلاء باللون الأبيض الدهان الأصلي تغيير بسيط بسبب الاستخدام.

مواصفات سيارة كامري للبيع 2012 بالطائف

سيارة تويوتا كامري نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 152 ألف ريال. وقود محرك السيارة البنزين سيارة اقتصادية. كما أن السيارة بها فتحة سقف، مكيف هواء بارد ثلج. ارباقات سليمة كاملة المواصفات بجميع الكماليات. سعر السيارة كامري كاش 15 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري 2015 للبيع رخيصة

تويوتا كامري للبيع في مدينة عرعر، سيارة مستعملة حالتها نظيف جدا من الداخل والخارج، لون السيارة أبيض، بناقل حركة اوتوماتيك قير تغيير درجات سرعات السيارة.

سعر سيارة كامري 2015 مستعملة

معروضة تويوتا كامري للبيع بسعر 20 ألف ريال سعودي. متاح عند سداد ثمن السيارة تقسيط المبلغ بدفعات مختلفة. سيارة فل كامل مستعملة وقودها البنزين. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 182 ألف كيلو متر. سيارة بها فتحة سقف، مثبت سرعة، تخشيب داخلي. جنوط، تحكم في حركة المقود بالصوت، حساسات اصطفاف أمامية.

سيارة هيونداي النترا 2018 مستعملة رخيصة

في مدينة خميس مشيط بالمملكة سيارة هيونداي النترا إصدار خلال عام 2018 بحالة جيدة جدا معروضة من المالك مباشرة، سيارة وكالة لا تعاني من عيوب على الشرط بدي عضلات وكالة.

سعر السيارة النترا 2015 ومواصفاتها

من مزايا السيارة بأنها خالية من الصدمات أو الحوادث أو عمليات الرش والصبغ. سيارة نظيفة استخدام خفيف على الفحص والشرط. عضلات وكالة كفرات نظيفة جدا على الشرط. بعد فحص السيارة يمنحك المالك 10 إيام ضمان. ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك. محرك السيارة يعمل بسعة 1600 سي سي. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 124 ألف كيلو متر. سعر السيارة هيونداي سداد كاش 30 ألف ريال سعودي.

سيارة سانتافي مستعملة 2018 هاتشباك

سيارة هيونداي سانتافي مستعملة للبيع موديل 2018 بحالة جيدة من الصدام للصدام على شرط الفحص، سيارة هيونداي ذات لون فضي، مصابيح زينون وليد وكشافات ضباب، ناقل الحركة اوتوماتيك، محرك 1600 لتر، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 110 ألف كيلو متر، وقود محرك السيارة البنزين، لون السيارة باذنجاني، وقود السيارة البنزين، بخاصية تحكم في حركة المقود، مقاعد السيارة مصنوعة من المخمل ونوعها اوتوماتيك، سيارة هاتشباك بعدد 7 مقاعد لبيع بسعر 32 الف ريال سعودي.

أرخص سيارة كامري 2009 مستعملة بالسعودية

للبيع سيارة تويوتا كامري في رأس الخفجي بالسعودية مستعملة إصدار عام 2009، سيارة كامري باللون الخارجي ذهبي نحاسي، وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

سعر سيارة كامري 2009 اوتوماتيك بالسعودية

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 200 ألف كيلو متر. ناقل الحركة للسيارة القير نوعه اوتوماتيك. كما أن السيارة بها مكيف هواء بارد. ريموت كنترول للتحكم عن بعد، مقاعد من القماش المخمل. مقاعد السيارة الأمامية بحركة إلكترونية اوتوماتيك. سعر السيارة تويوتا كامري 2009 كاش 12 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة رخيصة كورولا موديل 2013

للبيع كاش أو تقسيط سيارة تويوتا كورولا سوداء بحالة مستعملة سيارة نظيفة بها كافة الكماليات، محرك 1600 سي سي، بقوة 4 سيلندر، طلاء خارجي الأصلي باللون الاسود اللامع.

سعر السيارة كورولا مستعملة ومواصفاتها

تتواجد السيارة في مدينة جدة بالمملكة. عداد الممشى للسيارة سجل قراءة 145 ألف كيلو متر. نوع ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك. وقود محرك السيارة يعمل باستخدام البنزين. سعر السيارة كورولا 15.500 ريال سعودي. يمكن تقسيط سيارة تويوتا بقسط شهري 1800 ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي النترا كوبية 2016 مستعملة

سيارة النترا بمواصفات خليجية كما أن السيارة بها خاصية مثبت سرعة، كاميرا خلفية، مع وجود كشافات ليد إضاءة نهارية أمامية وخلفية لون السيارة الخارجي فضي رمادية.

سعر سيارة النترا 2016 بمواصفاتها

سيارة هيونداي النترا لها جميع الكماليات اوتوماتيك.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 128 ألف كيلو متر.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين اقتصادية.

سيارة لها مقاعد من القماش المخمل مراتب مخمل.

مكيف هواء بارد، ريموت كنترول، باور، فتحة سقف.

كما أن زجاج السيارة كهربائي الأمامي والخلفي اوتوماتيك الحركة.

سعر السيارة هيونداي النترا كاش 10 آلاف ريال سعودي.

سيارة كورولا 2013 أرخص سيارة مستعملة

بسعر 9000 ريال سعودي سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2013، تتواجد السيارة في مدينة البريدة، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت 155 ألف كيلو متر.

مواصفات السيارة كورولا 2013 بالتقسيط

لون السيارة الخارجي أبيض هيكل خارجي سيدان. وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين. امكانية تقسيط السيارة بقسط شهري 1000 ريال. أقل مقدم للسيارة 1500 ريال سعودي. فرش مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد. مكيف هواء بارد، مرايا السيارة الجانبية الكترونية. راديو كاسيت، مشغل اسطوانات، مدخل UDB. نظام فرامل مانع الانغلاق ABS. نظام فرامل توزيع فرامل، وسائد هوائية أمامية للراكب.

أرخص سعر سيارة هيونداي توسان 2018

سيارة هيونداي توسان تنتمي إلى فئة سيارات الهاتشباك العائلية نوعية دفع العجلات رباعية، تمتاز بأنها سيارة إعتمادية قليلة الأعطال، كما أنها مميزة في صفة هامة وهي توفير استهلاك وقود السيارة.

سعر ومواصفات السيارة الفنية توسان 2018

تم صناعة السيارة من شركة هيونداي من عام 2017 إلى عام 2020. تحصل السيارة على محرك قوي 2000 سي سي. تلك المحرك مدعم بعبوة تروس لحركة السيارة تعمل بشكل اوتوماتيكي. كما أن السيارة سجلت قراءة عداد الممشى 35.421 ألف كيلو متر. تتواجد السيارة في مدينة الرياض بالمملكة. وأما عن لون الطلاء الخارجي تأتي باللون الأبيض انسيابي. سعر السيارة هيونداي توسان 25 ألف ريال سعودي.

أرخص سيارة تويوتا كورولا 2006 طراز LXI

سيارة تويوتا كورولا مستعملة تحتوي السيارة على مقصورة بها الكثير من الكماليات والتجهيزات من مكيف هواء بارد وتنبيه ضد السرقة وحساسات ركن الذكي وغيرها من المواصفات الأخرى.

سعر تويوتا كورولا 2006 ومواصفاتها

تأتي السيارة تويوتا كورولا بمواصفات خليجية وارد وكيل خليجي. سيارة نصف فل، بعداد ممشى بقراءة 140 ألف كيلو متر. حالة بودي السيارة وكالة باللون الفضي الرمادي. حالة ايرباق محركات السيارة شد بلد وكالة. سيارة كورولا خالية من العيوب متواجدة في مدينة جدة. نوع ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك. سعر السيارة تويوتا كورولا كاش 8000 ريال سعودي.

سيارة كامري 2014 اوتوماتيك مستعملة

مواصفات السيارة وارد وكيل خليجي شركة عبد اللطيف جميل، تأتي السيارة بمحرك بقوة 4 سيلندر، مثبت سرعة، كراسي ومقاعد السيارة وكالة، سيارة خالية من الحوادث.

تحتوي السيارة على قير ومكينة على الشرط لحالة الوكالة. لا تعاني السيارة من أعطال ولا تحتاج إلى صيانة. ايرباق وشاصية سيارة سليم كامل على الفحص. من الصدام للصدام بحالة جيدة ولا يوجد شيء بالموتور. قراءة عداد ممشى السيارة 90 ألف كيلو متر. لون السيارة أبيض، زجاج السيارة كهربائي فاميه. سعر السيارة كامري 2014 بالرياض 30 ألف ريال.

كسيارة افالون مستعملة رخيصة بالسعودية للبيع

تويوتا افالون سيارة مستعملة معروضة للبيع بسعر منخفض متاح إمكانية البيع عن طريق الكاش أو التقسيط، سيارة فل كامل على الشرط، مالك وحيد من تاريخ الصنع والاستخدام.

تتواجد السيارة في مدينة طريف بالسعودية. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 170 ألف كيلو متر. تأتي السيارة بطلاء خارجي باللون الأبيض. قير ناقل حركة السيارة اوتوماتيك. سعر السيارة تويوتا افالون كاش 21 ألف ريال سعودي. بيع السيارة بالتقسيط كل شهر قسط 400 ريال.

سعر سيارة هيونداي مستعملة 2015 ومواصفاتها

بقسط شهري 1500 ريال سعودي لبيع سيارة هيونداي النترا القوية موديل خلال عام 2015 بعداد ممشى 97 ألف كيلو متر، لون السيارة أبيض، لون مقاعد السيارة رمادي مصنوعة من الجلد مع القماش المخمل.

محرك السيارة النترا بقوة 4 سيلندر.

محرك السيارة بسعة 1600 سي سي.

تتواجد السيارة في مدينة الرياض بالمملكة.

سعر السيارة هيونداي 15 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا 2011 فئة كامري

سيارة كامري سوداء بحالة مستعملة للبيع في الرياض. سيارة خالية من العيوب بها الكثير من المزايا من الداخل والخارج. نوع ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك. مرايا السيارة كهربائية الجانبية ضم وإغلاق. ريموت كنترول، فرش السيارة جلد، مكيف هواء. باور، فتحة سقف، حساسات اصطفاف الركن الذكي أمامية وخلفية. زجاج السيارة الأمامي اوتوماتيك. زجاج السيارة الخلفي اوتوماتيك. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 129 ألف كيلو متر. سعر السيارة تويوتا كامري كاش 18 ألف ريال.

سيارة كورولا 2018 لبيع في حفر الباطن

سيارة تويوتا كورولا فل كامل عداد الممشى 156 ألف كيلو متر، جير اوتوماتيك، مثبت سرعة، جنوط، مكيف هواء يدوي، كشافات ضباب لرؤية واضحة، زجاج السيارة الأمامي والخلفي كهربائي، بودي وكالة بحالة جيدة خالي من الرش والسمكرة والصدمات، لون السيارة أبيض، ناقل الحركة للسيارة نوع القير للسيارة اوتوماتيك، عداد الممشى للسيارة 156 ألف وقود محرك السيارة البنزين، سعر السيارة تويوتا 19 ألف ريال ، بقسط شهري 1000 ريال أقل مقدم للسيارة 5000 ريال سعودي.

أرخص سيارة هوندا 2010 مستعملة في الباحة

سيارة هيونداي اكسنت مستعملة بحالة الوكالة جيدة من داخل والخارج. موديل السيارة يرجع إلى عام 2010. قير ناقل حركة السيارة اوتوماتيك بعدد 6 سرعات. نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين. عداد الممشى تم قيادة السيارة مسافة 130 ألف كيلو متر. بطارية جديدة، مفاتيح السيارة وكالة، زجاج كهربائي الأمامي والخلفي. بدي السيارة وكالة حالة الإيرباق وكالة للبيع كاش أو تقسيط. سعر السيارة هيونداي للكاش 10 آلاف ريال سعودي. سعر السيارة هيونداي اكسنت التقسيط 13 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري موديل 2008 فل كامل 4 سيلندر

تويوتا كامري سيارة مستعملة بحالة جيدة بها الكثير من المزايا من الداخل والخارج بحالة جيدة، كما أن مواصفات السيارة مميزة بوجود شاشة أمامية لمس، محرك بسعة 1600 سي سي، عدد 2 مفاتيح وكالة للسيارة، حساسات خلفية وأمامية للركن الذكي.

كما أن السيارة بها مكيف هواء بارد مركزي. اسبير السيارة تويوتا كامري وكالة لم يستخدم بعد. كفرات جديدة، وجهية خالية من الترميل سيارة نظيفة. ديكورات السيارة الداخلية ممتازة الحالة، مراتب من المخمل. سعر السيارة تويوتا كامري بيضاء 2008 كاش أو تقسيط بسعر 10 ألاف ريال.

سيارة كيا بيكانتو مستعملة للبيع 2014

سيارة كيا العملية ذات شكل انسيابي شبابية مناسبة جدا للطرق المزدحمة لحجمها العملي الصغير، سيارة كيا بيكانتو موديل عام 2014 باللون الأخضر الفاتح، متوفرة في مدينة الشرقية.

أرخص سعر سيارة كيا أوتوماتيك نص فل.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 117 ألف كيلو متر.

وقود محرك السيارة البنزين، نظام حساسات اصطفاف الركن.

وسائد هوائية أمامية وجانبية، جنوط السيارة من الكروم.

نظام فرامل مانع الانغلاق والانزلاق.

نوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية.

مرايا كهربائية جانبية ضم وإغلاق، مكيف هواء بارد.

سعر السيارة كيا بيكانتو 18 ألف ريال سعودي.

أقل قسط شهري 1000 ريال سعودي إمكانية تقسيط سعر السيارة.

سيارة هيونداي إلنترا 2016 مستعملة

سيارة هيونداي مستعملة في مدينة تبوك بالسعودية، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 80 ألف كيلو متر، لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي، ناقل الحركة للسيارة نوع اوتوماتيك.

سيارة هيونداي النترا رخيصة بحالة جيدة مستعملة. سيارة هيونداي باللون الأبيض بحالة جيدة. جنوط السيارة من الكروم، مكيف هواء بارد. مقاعد اوتوماتيك الأمامية مقاعد من المخمل القماش. مقود السيارة كهربائي بخاصية الصوت. سعر السيارة هيونداي النترا 25 ألف ريال سعودي.

ارخص سيارات هيونداي النترا 2017

سيارة هيونداي النترا باللون الفضي سيارة بكافة الكماليات. نوع ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك بحالة ممتازة. السيارة هيونداي تتواجد في مدينة الرياض ومعروضة من المالك مباشرة. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 182 ألف كيلو متر. تباع السيارة بالتقسيط أو الكاش بسعر 18 ألف ريال سعودي. القسط الشهري للسيارة 1000 ريال سعودي. كما أن السيارة مطلوب بأقل مقدم 3000 ريال سعودي. مقاعد السيارة من الجلد باللون الرمادي. سيارة النترا وكالة من الصدام للصدام على الشرط.

سيارة فورد تورس استاندر موديل 2015 مستعملة

سيارة فورد استاندر 2015 بحالة جيدة وكالة على الشرط.

مكينة السيارة فورد وكالة موتور بحالة جيدة جدا.

القير نوعه اوتوماتيك ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك.

محرك السيارة فورد يعمل بقوة 4 سيلندر.

زجاج السيارة نوعه فاميه كله اوتوماتيك الحركة.

جميع مفاتيح السيارة وكالة بعدد 2 مفتاح.

سعر السيارة فورد فضية اللون 30 ألف ريال سعودي.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 53 ألف كيلو متر.

أرخص سعر لسيارة هيونداي النترا 2016 مستعملة

سيارة هيونداي اوتوماتيك إصدار عام 2016 بحالة جيدة. لون السيارة الخارجي باللون الباذنجاني هيكل سيدان بحالة الوكالة. سيارة هيونداي النترا بها كافة الكماليات من محركات وعضلات على الشرط. محرك السيارة بسعة 1600 لتر بقوة 4 سيلندر. تتواجد السيارة في مدينة الرياض بالمملكة. وأما عن سعر السيارة هيونداي النترا 20 ألف ريال سعودي. كما أن القسط الشهري للسيارة لسداد ثمن السيارة عن طريق التقسيط بقسط شهري 1000 ريال.

تويوتا كامري 2017 مستعملة اوتوماتيك

للبيع سيارة تويوتا كامري إصدار عام 2017 اوتوماتيك، محرك السيارة مكينة بحالة الوكالة بسعة 2000 سي سي، بقوة 4 سلندر، لون السيارة فضي بدي وكالة شد بلد.

بيانات حالة السيارة تويوتا كامري شاشة أمامية، كاميرا خلفية، جنوط.

حساسات خلفية، مراتب السيارة كهربائية نوعها مخمل.

مثبت سرعة، إشارات مرايا كهربائية جانبية، ستارة خلفية.

مقابض الأبواب من الكروم، كشافات ضباب خلفية.

سعر السيارة تويوتا كامري 2017 نظيفة 18 ألف ريال سعودي.

سيارة رخيصة تويوتا كامري موديل 2003

سيارة تويوتا كامري معروضة للبيع في مدينة جازان، سيارة نظيفة خالية من الحوادث تم عمل لها صيانة وسمكرة نتيجة الاستخدام، مواصفات السيارة الداخلية قير ومكينة موتور على الشرط، مقاعد من القماش بحالة جيدة.

السيارة تويوتا كامري معروضة للبيع كاش أو تقسيط بسعر 5000 ريال سعودي. قراءة عداد ممشى السيارة متوسط للقراءة 198 ألف كيلو متر. لون الهيكل الخارجي للسيارة أبيض نوع الهيكل سيدان. تتضمن السيارة جنوط إطارات من الكروم. نظام فرامل حديث، نظام صوت متكامل.

سعر سيارة تويوتا كامري 2007 مستعملة

متوفرة سيارة كامري إصدار عام 2004 بعداد ممشى قليل فقد سجل قراءة 180 ألف كيلو متر، كما أن السيارة كامري بها ناقل حركة اوتوماتيك قير اوتوماتيك بعدد 6 سرعات.

تتواجد السيارة في مدينة الشرقية بالمملكة.

لون طلاء السيارة الخارجي أسود لامع بدون خدوش.

معروضة للبيع السيارة من جانب معرض سيارات مستعملة.

سيارة بها ستارة خلفية، مثبت سرعة، كاميرا خلفية.

مراتب مقاعد السيارة من القماش المخمل.

تخشيبة ديكور، تحكم في حركة المقود بالصوت.

حساسات اصطفاف أمامية وخلفية الركن الذكي.

سعر السيارة تويوتا كامري 9000 ريال سعودي.

سيارة رخيصة تويوتا كامري 2008

سيارة تويوتا كامري في مدينة الزلفي بالمملكة، سيارة كامري باللون الفضي هيكل السيارة الخارجي سيدان إمكانية تقسيط سعر السيارة أو سداد ثمن السيارة عن طريق الكاش، سيارة تويوتا مستعملة بناقل حركة اوتوماتيك.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين. سيارة تويوتا كامري بعداد ممشى بقراءة 160 ألف كيلو متر. تتضمن السيارة على مكيف هواء بارد. كما أن بها نوافذ كهربائية أمامية وخلفية. تتوفر بالسيارة جنوط كروم، مرايا السيارة الجانبية الكترونية. سعر السيارة تويوتا كامري كاش 8000 ريال سعودي. امكانية تقسيط سعر السيارة 1000 ريال كقسط شهري.

سيارة شانجان CS 15 للبيع في مدينة حفر الباطن

سيارة شانجان وكالة مستعملة من الصدام للصدام بحالة جيدة، سيارة شانجان موديل عام 2019 متواجدة في مدينة حفر الباطن بالمملكة، تستخدم السيارة محرك قوي بناقل حركة اوتوماتيك، السيارة شانجان مستعملة ذات هيكل خارجي سيدان باللون الأبيض.