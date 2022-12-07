نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة بالتقسيط في السعودية باقل قسط 500 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة بالتقسيط في السعودية، متوفر في أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية سيارات تويوتا بأسعار تبدأ من 5000 ريال سعودي والسيارات المتواجدة بحالة ممتازة وبمواصفات ودقة تصنيع عالية الجودة كما يتوفر بالسيارات تويوتا كافة التجهيزات المعروفة في هذا النوع من السيارات، لذا سنعرض عليكم السيارات المستعملة بالتقسيط بأقل مقدم وأقل قسط شهري، كما متواجد سيارات كاش.

تمتلأ شوراع المملكة العربية السعودية بالسيارات من ماركة تويوتا وهي السيارة الأكثر تواجدا في شوارع المملكة لما يتوافر بها من مواصفات تتناسب مع طبيعة المناخ في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى سيارات تويوتا موفرة في الوقود وتوافر قطع الغيار الخاصة بها.

بقسط شهري 500 ريال سيارة مستعملة:

للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة أول إستخدام 2005 للبيع في مدينة جدة. سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 5000 ريال سعودي. تم عرض السيارة تويوتا كامري بنظام التقسيط بدفع مقدم 1500 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي. تأتي السيارة تويوتا كامري بناقل حركة أوتوماتيك والسيارة تويوتا كامري متوفرة بلون هيكل خارجي أبيض ويتم إستخدام البنزين في السيارة كوقود وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 253000 كيلو متر كما تحتوي السيارة على مرايا كهربائية. ومكيف ونظام الركن الذكي للسيارة ومرايات ضم إغلاق وريموت كنترول وفرش جلد وفرش قماش ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام إيموبليزر ضد السرقة وحساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية. وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 00966595817815 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583025650.

سيارة مستعملة للبيع بمقدم 2000 ريال:

للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة أول إستخدام 2012 للبيع في مدينة بريدة. سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 11000 ريال سعودي وعرض البائع السيارة تويوتا كامري للبيع بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي. السيارة تويوتا كامري مزودة بناقل حركة أوتوماتيك مع توافر السيارة بلون هيكل خارجي أبيض والوقود المستخدم في السيارة البنزين وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري 140000 كيلو متر. وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0583401479 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966583401479.

سيارة مستعملة للبيع في السعودية:

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة أول إستخدام 2012 للبيع في مدينة بريدة. سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 14000 ريال سعودي والسيارة تويوتا كورولا متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي. السيارة تويوتا كورولا متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك ولون الهيكل الخارجي في السيارة فضي قد سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا 140000 كيلو متر. والوقود المستخدم في السيارة البنزين للحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0583401479 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583401479.

سيارة مستعملة للبيع:

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة سنة الصنع 2006 والسيارة متوفرة بسعر بيع يبلغ 8000 ريال سعودي متوفرة للبيع في مدينة مكة المكرمة والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك مع مواصفات إقليمية خليجية مع إستخدام البنزين كوقود للسيارة وتمتلك السيارة لون خارجي أبيض وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 107000 كيلو متر ويوجد بالسيارة بلوتوث وشاشة لمس ومثبت سرعة ومرايات كهربائية ومقود مدفأ وزجاج كهربائي وكراسي مدفأة ومقعد خلفي كهربائي ومكيف وإطار إحتياطي ومدخل يو إس بي ومدخل AUX وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0580617265.

سيارة تويوتا كريسدا مستعملة بسعر 5000 ريال:

للبيع سيارة تويوتا كريسدا مستعملة سنة الصنع 1989 تباع السيارة تويوتا كريسدا بمبلغ 5000 ريال سعودي متوفرة في مدينة خميس مشيط حي الفتح والسيارة مزودة بناقل حركة يدوي عادي واللون الخارجي في السيارة بيج ومتوفر بالسيارة زجاج كهربائي وإطار إحتياطي وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0530188204.

سيارة هيونداي إلنترا مستعملة:

للبيع سيارة هيونداي إلنترا مستعملة سنة الصنع 2014 تباع السيارة هيونداي إلنترا بسعر 16000 ريال سعودي متوفرة في مدينة عرعر حي العزيزية ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك ولون خارجي أبيض وبمواصفات إقليمية خليجية ونوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة أكثر من 200000 كيلو متر ومتوفر بالسيارة أكياس هوائية وزجاج كهربائي وكراسي مدفأة ومشغل أقراص ومثبت سرعة ومكيف ونظام ملاحة للتواصل والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0592604897.

سيارة شيفروليه تاهو مستعملة للبيع:

للبيع سيارة شيفروليه تاهو مستعملة سنة الصنع 2002 تباع السيارة شيفروليه تاهو بمبلغ 16000 ريال سعودي متوفرة في مدينة الخبر حي العقيق والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك بمواصفات إقليمية أمريكية واللون الخارجي في السيارة أحمر وتستخدم السيارة وقود البنزين وبلغ عداد الممشى في السيارة 320000 كيلو متر وتحتوي السيارة على زجاج كهربائي وشاشة لمس وبلوتوث ومكيف وأضوية زينون وإطار إحتياطي وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0556622287.

سيارة للبيع كاش في السعودية:

للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة سنة الصنع 2011 بسعر 20000 ريال سعودي في مدينة جدة حي الفضيلة والسيارة متوفرة بناقل حركة يدوي عادي وبمواصفات إقليمية خليجية والوقود المستخدم البنزين والسيارة متوفرة بلون هيكل خارجي بيج وتحتوي السيارة على كراسي جلد وزجاج كهربائي ومكيف وفتحة سقف وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0542655686.

سيارة هيونداي إلنترا مستعملة للبيع:

للبيع سيارة هيونداي إلنترا مستعملة سنة الصنع 2016 بسعر 23000 ريال سعودي في مدينة الرياض حي الازدهار والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك وتستخدم السيارة وقود البنزين والسيارة متوفرة بلون هيكل خارجي رمادي وسجل عداد المسافات 125000 كيلو متر وتحتوي السيارة على مدخل AUX ومدخل يو إس بي وكاميرا خلفية وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0530518174.

سيارة للبيع مستعملة في جدة:

للبيع سيارة فورد إيدج مستعملة سنة الصنع 2008 بسعر 20000 ريال سعودي في مدينة جدة حي الربوة والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك وبمواصفات إقليمية خليجية واللون الخارجي في السيارة رمادي وتستخدم السيارة وقود البنزين وسجل عداد المسافات أكثر من 200000 كيلو متر ومتوفر بالسيارة إطار إحتياطي وحساس ضغط الإطارات وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0544787778.