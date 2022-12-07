اسعار سيارات تويوتا 2023 بالتقسيط بدون دفعة أولى وكاش في السعودية

ننقل لكم اسعار سيارات تويوتا 2023 الجديدة في السعودية، مع امكانية تقسيط ثمنها على عدة دفعات بدون دفعة أولى، ومتاح شراؤها كاش أيضًا حسب ما تفضل، كما نعرض لكم أكثر من طراز لسيارات تويوتا 2023، فتعد سيارات فئة تويوتا المفضلة لدى الكثيرون بحيث تجتمع بها المواصفات الرائعة، التصميم الداخلي والخارجي الفخم، سعر مناسب، لذا نتعرف على أحدث إصدارات 2023.

اسعار سيارات تويوتا 2023 بالتقسيط بدون دفعة أولى وكاش

تعرف على اسعار سيارات تويوتا 2023 مع مواصفات مذهلة لفئة تويوتا اليابانية، وأولى السيارات التي نعرض لكم كل ما يتعلق بها من مواصفات وأسعار هى سيارة تويوتا راش 2023 الجديدة، تجتمع بها مواصفات عالية الجودة من ناقل حركة أوتوماتيكي، محرك من نوع بنزين وسعته 1.5 لتر، مرفق في سيارة عدد 4 أسطوانات والتي تعمل بقوة 103 حصان، مع مزايا تجعل السيارة أكثر راحة وسهولة في الاستخدام فيتم فتحها باستخدام ريموت، مع وجود كاميرا خلفية للآمان، مكيف يعمل بشكل أوتوماتيكي، كما انها مزودة بزر لتشغيل المحرك، مع وسائد هوائية وإضاءة LED، وكل تلك المزايا مقابل سعر 65.900 ريال سعودي أو من خلال قسط شهري قيمته 1285 ريال على 60 شهر.

سعر تويوتا كورولا 2023 في السعودية

اشترِ تويوتا كورولا 2023 وتمتع بتصميمها الفخم حيث تكون السيارة بأكملها مع المقابض والمرايا بنفس اللون، ولا يقتصر الأمر على الشكل الخارجي للسيارة فقط بل أن السيارة من الداخل رائعة ومزودة بكافة المزايا الأساسية والإضافية، إلى جانب مواصفاتها الأساسية فالمحرك بها من نوع بنزين، وناقل الحركة المتوافر بها اوتوماتيكي، معدل استهلاك الوقود بها يقدر بنسبة لتر لكل 19.30 كيلومتر تقطعه السيارة، كما أنها مزودة بخصائص عديدة مثل ابل كار بلاي، بلوتوث، أنوار أمامية وأخرى ضبابية.

قسط تويوتا كورولا 2023 الأن بمبلغ 1309 ريال سعودي لمدة 60 شهر، أو شراء السيارة كاش 76.500 ريال.

سيارات تويوتا 2023

استعدوا لمواصفات رائعة في إصدارات سيارات 2023 مثل تويوتا كامري مع محرك بنزين 2.50 لتر، و4 أسطوانات تعمل بقوة 204 حصان، وتستهلك لتر من الوقود لكل 17.90 كيلو متر، ويتوافر بها شاحن لاسلكي، شاشة ترفيه، تصميم أنيق مع فتحة سقف، حساسات أمامية وخلفية، مع خاصية مانع الاصطدام فرملة تلقائية، مع نظام تثبيت السرعة.